Colombia

Alcaldía de Bogotá inició los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado de mayo: 283.000 personas podrán reclamar los recursos

Los apoyos entregados buscan cubrir necesidades básicas y mejorar el acceso a servicios y transporte, con procedimientos de verificación y priorización para garantizar la llegada de los beneficios a las personas inscritas

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La estrategia Ingreso Mínimo Garantizado distribuyó recursos en mayo según niveles de pobreza extrema, víctimas con pertenencia étnica y personas en pagadiarios - crédito Secretaría de Integración Social
La estrategia Ingreso Mínimo Garantizado distribuyó recursos en mayo según niveles de pobreza extrema, víctimas con pertenencia étnica y personas en pagadiarios - crédito Secretaría de Integración Social

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), inició el ciclo de pagos de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) correspondiente a mayo. El distrito destinará más de $203.000 millones en transferencias monetarias directas para beneficiar a hogares en condición de vulnerabilidad.

¿Quiénes reciben el Ingreso Mínimo Garantizado y cuánto reciben?

El IMG está dirigido a los hogares y personas más vulnerables de Bogotá, en especial a quienes enfrentan pobreza extrema, viven en pagadiarios o son víctimas con pertenencia étnica, así como a jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.

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En el ciclo de pagos de mayo, el beneficio alcanzará a más de 173.000 personas en los componentes de hogares y a 109.900 personas en los componentes individuales, los cuales se dividirán de la siguiente manera:

Distribución de pagos por componentes de hogares

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  • Pobreza extrema – Base Maestra: 169.000 beneficiarios, inversión de $12.100 millones.
  • Pobreza extrema – Pagadiarios: 4.500 beneficiarios, inversión de $431 millones.
  • Víctimas con pertenencia étnica: 53 beneficiarios, inversión de $9 millones.
  • Total hogares: 173.553 personas, inversión de $12.540 millones en mayo.
La Secretaría de Integración Social ajusta el calendario de pagos para alinear las transferencias con el ciclo escolar en Bogotá - crédito Secretaría de Integración Social
El apoyo financiero del programa IMG varía según la clasificación en el Sisbén IV y está dirigido a cubrir necesidades básicas como alimentación y vivienda - crédito Secretaría de Integración Social

Distribución de pagos por componentes individuales

  • Jóvenes: 3.100 beneficiarios, inversión de $1.300 millones.
  • Personas mayores: 91.500 beneficiarios, inversión de $13.700 millones.
  • Personas con discapacidad: 15.300 beneficiarios, inversión de $2.900 millones.
  • Total personas: 109.900 beneficiarios, inversión de $17.900 millones en mayo.

El monto que recibe cada beneficiario varía según el grupo poblacional y la clasificación socioeconómica en el Sisbén IV. El apoyo está diseñado para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, servicios públicos y salud, y su entrega está sujeta a la verificación de condiciones y actualización de datos en los sistemas oficiales del Distrito.

¿Cómo reclamar el apoyo financiero del IMG?

Los pagos se realizan de manera escalonada y priorizando la bancarización de los beneficiarios. El 81% de quienes reciben el IMG ya cuenta con una billetera digital o cuenta bancaria activa. Los canales de pago incluyen dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía y Nequi, además de la modalidad de giro en puntos Efecty. Cada persona beneficiaria recibe un mensaje de texto informando la disponibilidad del apoyo y los pasos a seguir para su retiro.

El 81% de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado accede a los pagos mediante billeteras digitales y cuentas bancarias como dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía y Nequi - crédito Secretaría de Integración Social
El 81% de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado accede a los pagos mediante billeteras digitales y cuentas bancarias como dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía y Nequi - crédito Secretaría de Integración Social

A través de las billeteras digitales, los beneficiarios pueden utilizar los recursos directamente para comprar alimentos, pagar arriendo o servicios públicos, haciendo el proceso más ágil y seguro. Quienes no tengan cuenta pueden abrir una de manera sencilla y gratuita en las plataformas autorizadas.

Apoyo adicional: recarga de pasajes gratis en TransMilenio

Como parte de la estrategia de inclusión y movilidad, el distrito también inició un nuevo ciclo de recarga de pasajes gratis en TransMilenio, beneficiando en mayo a más de 760.000 personas. El subsidio alcanza a personas mayores, personas con discapacidad y personas en condición de pobreza y exclusión extrema, con una inversión superior a $13.000 millones.

Distribución de pasajes gratis por grupo poblacional

  • Personas mayores: 337.524 beneficiarios, inversión de $3.622 millones.
  • Personas con discapacidad: 161.567 beneficiarios, inversión de $3.086 millones.
  • Personas en condición de pobreza: 269.487 beneficiarios, inversión de $6.400 millones.
  • Otros grupos: ex habitantes de calle, personas en pagadiarios, comunidad del cuidado en dependencia funcional moderada.
El programa Ingreso Mínimo Garantizado destina $13.000 millones para alivio económico a población vulnerable - crédito Integración Social
Más de 760.000 personas en condición de vulnerabilidad recibieron recarga de pasajes gratis en TransMilenio, con inversión superior a $13.000 millones en mayo - crédito Integración Social

¿Cómo acceder y activar los pasajes gratis?

Para recibir este beneficio es indispensable contar con la tarjeta TuLlave personalizada. Tras personalizar la tarjeta, los beneficiarios deben esperar la actualización de datos en el sistema. Luego, pueden activar los pasajes gratis de dos maneras:

  • En taquillas de TransMilenio: presentar la TuLlave personalizada y solicitar la activación.
  • En puntos automáticos: insertar la tarjeta, seleccionar “Transacciones virtuales”, luego “Solicitar Subsidio/Convenio”, y confirmar los pasajes asignados.

Finalmente, la cantidad de pasajes asignados depende de la clasificación en el Sisbén IV y los criterios definidos por el Ingreso Mínimo Garantizado.

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