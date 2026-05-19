Informe confirma que revaluación del peso colombiano hizo que el café sufriera caída histórica en producción y rentabilidad

Colombia es el tercer mayor productor global y el mayor productor de café arábica suave del mundo - crédito Luisa González/Reuters

El sector del café colombiano enfrenta un periodo crítico marcado por la caída de la producción, el descenso de los precios internos y la apreciación del peso, factores que afectan de forma grave a productores y exportadores, según reportó la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y confirmó la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).

Actualmente, la caficultura colombiana muestra retrocesos que son muy importantes. Por ejemplo, la producción nacional disminuyó un 28,3% en los primeros cuatro meses de 2026, al pasar de 4,5 a 3,2 millones de sacos de 60 kilogramos. Otros datos muestran que el precio interno cayó un 26,8%, situándose en $2.229.900 por carga en abril y las exportaciones bajaron 15% interanual en abril y acumulan una caída de 7% anual.

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Dichas condiciones económicas y climáticas, según Anif y FNC, redujeron la competitividad internacional y los ingresos de los productores.

El precio interno del café para abril de 2026 fue de $2.229.900 por carga, lo que evidencio una disminución del 26,8% anual, marcando el segundo mes consecutivo por debajo de los $2.300.000 - crédito Anif

Impacto de la recuperación de Brasil en el mercado global del café

La reactivación de la cosecha en Brasil alteró de gran manera el equilibrio del mercado mundial del café. Durante 2025, Brasil enfrentó una cosecha baja debido a sequías y altas temperaturas, lo que impulsó de forma temporal los precios internacionales y benefició a exportadores como Colombia.

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Sin embargo, Anif, por medio del informe “Café colombiano: tríada de desafíos tras la recuperación de Brasil”, destacó que para 2026, Brasil alcanzará una producción estimada de 71,4 millones de sacos, un crecimiento interanual de 11,5%. Esta expectativa de mayor oferta presiona los precios internacionales a la baja.

“La rentabilidad cafetera se vio doblemente afectada por factores climáticos y la caída de precios”, precisó la asociación que preside José Ignacio López. El informe detalla que la recuperación productiva brasileña y la apreciación del peso colombiano han golpeado los ingresos cafeteros, mientras la sobreoferta mundial limita los beneficios de los precios externos.

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Foto de archivo. Un campesino recolecta granos de café en una finca cerca al municipio de Montenegro, en el departamento del Quindío, Colombia, 12 de agosto, 2011. REUTERS/José Miguel Gómez

Al respecto, la FNC informó que el efecto cambiario generó “pérdidas de entre $500.000 y $550.000 por carga de café para los productores nacionales”. Así, el ingreso de los caficultores se reduce tanto por el menor precio interno como por costos adicionales vinculados a la comercialización. A pesar de este entorno adverso, la participación de la FNC en las exportaciones alcanzó un 21,1% en los últimos doce meses, con 2,5 millones de sacos exportados, un aumento del 5% respecto al periodo anterior.

Desafíos estructurales: clima, divisas y adaptabilidad

A los factores de mercado se suma la volatilidad climática, que alteró el ritmo y volumen de la cosecha de 2026. El gerente general de la FNC, Germán Bahamón Jaramillo, afirmó por medio de X que “la producción cafetera de abril muestra una señal importante: el comienzo de la cosecha del primer semestre. Durante el mes se produjeron 697.000 sacos, una cifra prácticamente igual a la de abril de 2025”, con una variación de -1%.

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Sin embargo, el dirigente advirtió sobre limitaciones en el avance de la cosecha: “Este comportamiento confirma que la cosecha empieza a moverse, aunque con retrasos derivados de las lluvias, especialmente en los departamentos del sur del país, donde la maduración del fruto se ha visto afectada”. Manifestó su expectativa de mayor dinamismo a partir de la segunda quincena de mayo.

En el acumulado de los últimos 12 meses, entre mayo de 2025 y abril de 2026, la producción de café tuvo una reducción de 17% - crédito @GermanBahamon/X

En el acumulado anual, la producción entre mayo de 2025 y abril de 2026 sumó 12,4 millones de sacos, lo que representa una reducción del 17% respecto al periodo previo. Por su parte, Bahamón Jaramillo puntualizó que las exportaciones también reflejan este menor volumen disponible. “En abril se exportaron 682.000 sacos, frente a 802.000 en abril de 2025, una disminución de -15%”, reportó. El acumulado de los últimos doce meses alcanza 11,9 millones de sacos exportados, un 7% menos que 2025.

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En cuanto al mercado interno, las importaciones de café totalizaron 1,35 millones de sacos durante los últimos 12 meses y el consumo interno fue de 2,3 millones de sacos, según la FNC.

Desde Anif, se resalta la necesidad de ajustes permanentes. “El fortalecimiento de la capacidad de adaptación del sector será fundamental para mejorar la competitividad del café colombiano y reducir su exposición a las fluctuaciones del mercado internacional”, insistió. La entidad enfatizó que dotar al sector de mayor resiliencia se torna vital ante la inestabilidad de las variables que impactan la caficultura nacional.

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