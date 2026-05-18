Jorge Bermúdez, ex selección Colombia, analizó la convocatoria de la Tricolor: “Llamar 55 jugadores es una exageración”

El actual director deportivo de Boca Juniors hizo especial enfásis en que del medio hacía arriba no se ha dado oportunidad a algunos jugadores - crédito @patronbermudezoficial/Instagram

Jorge Bermúdez, exfutbolista de la Selección Colombia, se refirió a la más reciente convocatoria amplia de la Tricolor y dejó varias reflexiones sobre los jugadores elegidos por el cuerpo técnico. Durante su análisis, el exdefensor aseguró que el listado de 55 futbolistas genera dudas y abre el debate sobre los criterios utilizados para conformar la prelista del combinado nacional.

Bermúdez fue contundente al señalar que el número de convocados le parece excesivo. “Me parece que 55 jugadores es una exageración. Se presta para muchas suspicacias”, afirmó, dejando claro que considera demasiado extensa la convocatoria preliminar. Sin embargo, también resaltó que existe ilusión entre los aficionados colombianos de cara a los próximos retos de la Selección.

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El técnico argentino anunció la lista de 55 jugadores que estarán en el radar para el Mundial de 2026-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Uno de los temas que tocó fue el regreso y presencia de algunos jugadores que han generado debate entre la afición. Según comentó, le sorprende la no inclusión de futbolistas como Roger Martínez dentro del radar del equipo nacional, aunque entiende que son nombres que generan opiniones divididas.

En cuanto al arco, Bermúdez destacó el buen momento de los guardametas convocados. Señaló que la situación “es correcta” y celebró especialmente la presencia de Andrés Mosquera Marmolejo, de quien aseguró que “hace rato es de los mejores del FPC”. Además, valoró la continuidad de Álvaro Montero, así como la proyección de Kevin Mier, a quien calificó como parte de “la nueva raza” y el futuro del arco colombiano.

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Jorge Bermúdez, ex defensor de la Tricolor, fue crítico con la convocatoria - crédito FCF

Sobre la zona defensiva, Bermúdez cuestionó la cantidad de jugadores incluidos. “Hay muchos defensas, casi 18 o 19”, expresó. Aun así, destacó nombres como Daniel Muñoz, Yerry Mina, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez y Johan Mojica. También valoró la importancia de Juan David Cabal y reconoció que una de las sorpresas fue Junior Hernández, debido a que “casi nunca es titular en Tolima”.

En la mitad del campo, el exjugador elogió la presencia de Wilmar Barrios, asegurando que “por fin se dieron cuenta de que es importante”. También resaltó a Jefferson Lerma y Juan Camilo Portilla, mientras advirtió que jugadores como Deossa y Solís podrían convertirse en sorpresas dentro del proceso.

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Bermúdez aseguró que Colombia tiene múltiples alternativas en ataque y que el equipo no puede depender únicamente de James Rodríguez. También destacó nombres como Rengifo, Asprilla y Cetre, resaltando que hay variantes suficientes para diferentes estilos de juego. “Ojalá Colombia haga una gran participación”, concluyó el exdefensor de la Tricolor.

James Rodríguez lidera la lista de convocados al Mundial 2026 por parte de Colombia - crédito @jamesrodriguez10/IG

Convocados selección Colombia

Porteros

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Aldair Quintana (Independiente del Valle)

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

Camilo Vargas (Atlas)

David Ospina (Atlético Nacional)

Kevin Mier (Cruz Azul)

Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe)

Defensas

Álvaro Angulo (Pumas)

Andrés Román (Atlético Nacional)

Carlos Cuesta (Vasco da Gama)

Cristian Borja (América)

Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Davinson Sánchez (Galatasaray)

Deiver Machado (Nantes)

Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps)

Jhojan Romaña (San Lorenzo)

Jhon Lucumí (Bologna)

Johan Mojica (Mallorca)

Juan Cabal (Juventus)

Junior Hernández (Deportes Tolima)

Santiago Arias (Independiente)

Willer Ditta (Cruz Azul)

Yerry Mina (Cagliari)

Yerson Mosquera (Wolverhampton)

Mediocampistas

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Gustavo Puerta (Racing Santander)

James Rodríguez (Minnesota United)

Jefferson Lerma (Crystal Palace)

Jhon Solís (Birmingham City)

Johan Rojas (Vasco da Gama)

John Arias (Palmeiras)

Jordan Barrera (Botafogo)

Jorge Carrascal (Flamengo)

Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense)

Juan Cuadrado (Pisa)

Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional)

Juanfer Quintero (River Plate)

Kevin Castaño (River Plate)

Nelson Deossa (Betis)

Richard Ríos (Benfica)

Sebastián Gómez (Coritiba)

Wilmar Barrios (Zenit)

Yaser Asprilla (Galatasaray)

Delanteros

Andrés Gómez (Vasco da Gama)

Cucho Hernández (Betis)

Edwuin Cetré (Estudiantes)

Jaminton Campaz (Rosario Central)

Jhon Córdoba (Krasnodar)

Jhon Durán (Zenit)

Johan Carbonero (Internacional)

John Steven Mendoza (Atlético Paranaense)

Kevin Viveros (Atlético Paranaense)

Luis Díaz (Bayern Munich)

Luis Suárez (Sporting CP)

Neyser Villarreal (Cruzeiro)

Rafael Santos Borré (Internacional)

Sebastián Villa (Independiente Rivadavia)

¿Qué día vuelve a jugar Colombia?

La Selección Colombia vuelve a jugar el jueves 29 de mayo de 2026 contra Costa Rica en Bogotá, en el partido de despedida previo al Mundial. Posteriormente, jugará el 7 de junio en EE. UU. y debutará en la Copa Mundial el 17 de junio contra Uzbekistán en Ciudad de México.

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Partido de despedida: Jueves, 29 de mayo de 2026 vs. Costa Rica (Estadio El Campín, Bogotá).

Amistoso previo: Domingo, 7 de junio de 2026 vs. Jordania (San Diego, EE. UU.).

Debut Mundialista: Miércoles, 17 de junio de 2026 vs. Uzbekistán (Estadio Azteca)