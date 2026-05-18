Ana del Castillo fue captada bajando de un árbol unos mangos sin permiso y su reacción desató risas

La cantante generó risas entre sus seguidores por lo relajado de la situación y su reacción - crédito @radiola_tv/TikTok

Una escena se volvió viral cuando Ana del Castillo fue sorprendida en Valledupar recogiendo mangos directamente de un árbol, lanzando la fruta a dos acompañantes desde lo alto de un muro.

La persona que grababa, al ver a la artista, reaccionó entre desconcierto y risas, y preguntó: “¿Tú qué haces allí?”, lo que dejó a Ana del Castillo sin palabras y generó un momento espontáneo que celebraron sus seguidores en redes sociales.

PUBLICIDAD

El episodio se convirtió en motivo de bromas entre los seguidores de la página que replicó el contenido, quienes compartieron mensajes como: “Joda Ana, me hiciste retroceder 60 años”; “En mi época le decíamos ‘robarmangos’ a la vecina y sabían más rico jajaja”; o “Definitivamente el que lleva un niño en su interior jamás tendrá de qué aburrirse”, además de emojis de risas.

La cantante de vallenato vuelve a ser polémica por su reacción al ser descubiera robando mangos - crédito @johangu_tie / X

Otros, simplemente, la apodaron con humor “la roba mangos”, recordando la infancia, mientras algunos destacaron la simpatía de la cantante en situaciones cotidianas.

PUBLICIDAD

En el breve video, Ana del Castillo quedó visiblemente sorprendida y solo logró balbucear unas palabras antes de continuar recogiendo frutas. Luego, se le vio disfrutar los mangos con sal y limón, mostrando su costumbre de disfrutar los pequeños placeres de la vida.

Esto dijo la artista sobre James Rodríguez y despertó reacciones entre los fans del fútbol

La aparición de Ana del Castillo en un programa de radio generó revuelo al abordar su vínculo con los futbolistas de la selección Colombia. La entrevista, realizada en el espacio Tarde, pero llego de La Fm y conducida por Eva Rey, coincidió con la creciente expectativa en el país ante la inminente convocatoria para la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

En medio de preguntas rápidas, la cantante de vallenato reconocida por su sinceridad fue consultada sobre sus preferencias entre los jugadores del combinado nacional.

Durante una entrevista, Ana del Castillo fue bombardeada con preguntas sobre los jugadores de la selección Colombia y sorprendió con una revelación - crédito @anadelcastilloj/Instagram y FPF/X

Al ser interrogada por el mejor futbolista del equipo, eligió a James Rodríguez y, cuando la conversación giró hacia la atracción física, volvió a mencionar al mediocampista.

PUBLICIDAD

El momento más llamativo llegó cuando se le preguntó directamente si había besado a algún miembro del equipo. Ana del Castillo admitió que sí, aunque evitó revelar el nombre del jugador implicado, justificando su silencio con humor y cierta complicidad con los conductores.

Se negó a ofrecer detalles sobre el número de camiseta, la posición en el campo o el club del futbolista, señalando que no quería que iniciaran una búsqueda para descubrir su identidad.

PUBLICIDAD

La cantante fue más abierta cuando se le preguntó sobre el futbolista con el que le habría gustado compartir un beso. David Ospina, arquero de la selección y de Atlético Nacional, fue el elegido en su respuesta.

Ana del Castillo admitió que le gustaría haber podido besar a David Ospina - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Entre risas, Ana comentó que ni siquiera tiene contacto con él ni la sigue en redes sociales, lo que despertó la simpatía de los presentes.

PUBLICIDAD

En otra parte de la entrevista, la artista aclaró que, si se tratara de asistir a una fiesta vallenata, preferiría compartir con la conductora Eva Rey antes que con cualquier futbolista. Este tipo de respuestas, cargadas de humor y espontaneidad, marcaron el tono de la conversación.

La entrevista se produjo en un momento clave para la artista, quien se encuentra en plena promoción de su próximo álbum, X amor a mí, que salió el 17 de mayo. Recientemente, aprovechó su cumpleaños número 27 para presentar Perdiste La Batalla, un sencillo escrito por Roland Valbuena Junior que aborda historias de desamor y catarsis personal, elementos habituales en su repertorio.

PUBLICIDAD

Ana del Castillo también confirmó su participación en el Festival Vallenato, donde compartirá escenario con Iván Villazón y otros referentes del género. El evento servirá como homenaje al Binomio de Oro de América por sus cinco décadas de trayectoria.