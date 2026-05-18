Colombia

Elecciones presidenciales 2026: sedes y horarios oficiales para que colombianos en el exterior puedan votar del 25 al 31 de mayo

Las personas inscritas en el censo electoral fuera del país podrán participar en los comicios de presentando únicamente la cédula

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Más de 1,4 millones de colombianos residentes en el exterior podrán votar en las elecciones presidenciales 2026 en 67 países - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Más de 1,4 millones de colombianos residentes en el exterior podrán votar en las elecciones presidenciales 2026 en 67 países - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Más de 1,4 millones de colombianos residentes en el exterior están habilitados para votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, en una jornada que se extenderá durante toda la semana previa —del 25 al 31 de mayo— en 67 países.

La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Cancillería han dispuesto 2.181 mesas de votación para el domingo 31 y 1.489 mesas durante los días previos, en 253 puestos electorales ubicados en consulados, embajadas y otros puntos estratégicos.

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Fechas y horarios de votación en el exterior

El periodo oficial de votación para los colombianos en el exterior comienza el lunes 25 de mayo y finaliza el domingo 31 de mayo de 2026. Las urnas estarán abiertas, de forma general, entre 8:00 a. m. y 4:00 p. m., hora local de cada ciudad. Esta medida busca facilitar la participación de los connacionales que, por motivos laborales o personales, no pueden acudir el domingo, permitiendo que ejerzan su derecho a lo largo de toda la semana.

Colombianos que integren mesas de votación en consulados durante 2026 podrán acceder a una tarifa diferencial en varios trámites de identificación-VisualesIA
La Registraduría Nacional y la Cancillería dispondrán 2.181 mesas de votación para el domingo y 1.489 mesas durante los días previos - crédito VisualesIA

El domingo 31 de mayo es el día principal de votación, en el que se habilita el mayor número de mesas y se espera la mayor afluencia de votantes. Durante los días previos, las jornadas se realizan principalmente en consulados y sitios asignados por las autoridades diplomáticas. En ciudades con alta concentración de colombianos, se han dispuesto puestos alternos y consulados móviles.

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¿Quiénes pueden votar y qué documentos presentar?

Para participar, el ciudadano debe haber inscrito previamente su cédula de ciudadanía en el censo electoral del exterior. No es necesario volver a inscribirse si no ha cambiado de ciudad o país desde la última elección. El único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía original (amarilla con hologramas o la nueva cédula digital). El pasaporte sirve solo para inscripción, no para votar.

Los puestos de votación estarán ubicados en consulados, embajadas y puntos alternos en ciudades con alta concentración de colombianos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Los puestos de votación estarán ubicados en consulados, embajadas y puntos alternos en ciudades con alta concentración de colombianos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El día de la votación, el ciudadano debe acudir al puesto asignado, entregar la cédula al jurado, recibir el tarjetón y ejercer su derecho al voto de manera gratuita. La Registraduría recomienda consultar la mesa y puesto exactos antes de la jornada, a través de la aplicación ‘aVotar’ (disponible en Google Play y App Store) o en la sección “Elecciones 2026” de la web oficial www.registraduria.gov.co.

Puestos de votación y logística especial

Las oficinas consulares definen la ubicación de los puestos de votación, de acuerdo con la logística, la seguridad y la capacidad de atención. Se recomienda a los votantes revisar periódicamente las páginas oficiales y redes sociales de los consulados para verificar direcciones, cambios de último momento o la activación de consulados móviles en ciudades secundarias.

Para votar, los colombianos deben presentar su cédula original o digital y haberla inscrito previamente en el censo electoral exterior - crédito Colombian Embassy UK/X
Para votar, los colombianos deben presentar su cédula original o digital y haberla inscrito previamente en el censo electoral exterior - crédito Colombian Embassy UK/X

Algunos ejemplos de puestos de votación en el mundo:

  • Londres: Consulado de Colombia (Westcott House, 35 Portland Place) del 25 al 30 de mayo; St. Paul’s
  • Edimburgo: Leonardo Hotel Haymarket, solo el 31 de mayo. St. Paul’s Church (Robert Adam Street, London W1U 3HP) y Leonardo Hotel Haymarket en Edimburgo (1 Morrison Link, Edinburgh, EH3 8D).
  • Estados Unidos: Consulados en Boston, Chicago, Houston, Miami, Nueva York, Newark, Orlando, San Francisco, entre otros.
  • España: Consulados en Barcelona, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote.
  • Alemania: Puestos en Berlín, Hamburgo, Bremen, Stuttgart.
  • Brasil: Consulados y hoteles en São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, Foz de Iguaçu, Río de Janeiro y Recife.

Para otros países de América, Europa, Asia y África, la lista completa puede consultarse en la web de la Cancillería y la Registraduría.

Cambios de votación - crédito Consulado de Colombia en Miami
El periodo de votación para colombianos en el exterior será del 25 al 31 de mayo de 2026, con horarios de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. hora local - crédito Consulado de Colombia en Miami

Preguntas frecuentes y recomendaciones

  • ¿Puedo votar con pasaporte? No, solo con cédula de ciudadanía original o digital.
  • ¿Debo volver a inscribirme si no me he mudado? No, la inscripción es válida si permanece en la ciudad donde inscribió su cédula.
  • ¿Qué pasa si mi puesto queda muy lejos? Puede acudir a consulados móviles si están habilitados en su ciudad durante el periodo electoral.
  • ¿Hay algún costo o beneficio? Votar es gratuito y otorga certificado electoral, que ofrece beneficios como descuentos en trámites consulares.

Finalmente, la Registraduría invitó a los colombianos en el exterior a participar activamente y a consultar los canales oficiales para garantizar una jornada ágil y transparente.

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