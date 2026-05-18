Bryan Rovira, futbolista del Deportes Tolima, afirmó que la institución necesita un título: “No es por vender humo”

“La institución y el hincha necesitan un título, y hay que ir a buscarlo. No es por vender humo, pero deseo y anhelo muchísimo la cuarta estrella”, Bryan Rovira - crédito @IvanLDeportes/X

El mediocampista de Deportes Tolima, Bryan Rovira, dejó un mensaje cargado de ambición y compromiso en medio de uno de los momentos más exigentes de la temporada para el cuadro pijao. Tras el golpe sufrido ante Atlético Nacional en la semifinal de ida de la Liga BetPlay, al caer 1-0 en condición de local, el volante aseguró que el grupo mantiene intacta la ilusión de pelear por la cuarta estrella y de hacer historia en la Copa Libertadores.

“La única forma es que sigan creyendo. Nosotros vamos a dar el máximo porque yo la tengo muy clara de que la institución y la hinchada necesitan un título. Créeme que te lo digo con toda la sinceridad del caso, la deseo y la sueño muchísimo, esa cuarta estrella para el equipo”, expresó Rovira en entrevista con el creador de contenido IvanLDeportes.

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El jugador también pidió pasar rápidamente la página de la caída frente al conjunto antioqueño y enfocarse en el reto internacional que tendrá el equipo esta semana. “Cerrar la página del partido contra Nacional y creer que podemos ganar en Chile ante Coquimbo Unido”, afirmó el mediocampista, dejando claro que el plantel no quiere quedarse lamentando el resultado liguero y apunta a responder en el escenario continental.

El árbitro Andrés Rojas, en el centro de la controversia, muestra una tarjeta roja mientras jugadores de Deportes Tolima y Atlético Nacional protestan airadamente ante una decisión del VAR, que aparece roto y distorsionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido

El itinerario del club refleja la intensidad del calendario que afrontará el equipo. La delegación inició el domingo con un desplazamiento aéreo hacia Bogotá y posteriormente tomó el vuelo rumbo a Santiago de Chile. Una vez en territorio austral, el grupo tiene previsto viajar por carretera hacia La Serena, ciudad cercana a Coquimbo, donde se disputará el compromiso correspondiente a la quinta fecha del Grupo B.

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El encuentro frente al cuadro chileno está programado para el martes 19 de mayo a las 5:00 de la tarde y aparece como uno de los partidos más importantes del semestre para el club ibaguereño. Un resultado positivo no solo consolidaría la campaña internacional del Tolima, sino que además le permitiría administrar cargas y pensar en rotaciones de cara a los siguientes compromisos.

Deportes Tolima juega por la quinta fecha de la Copa Libertadores 2026 ante Coquimbo Unido - crédito @cdtolima/X

Una semana que definirá el semestre

El desgaste no terminará en Chile. Una vez concluido el duelo frente a Coquimbo Unido, el plantel regresará a Colombia el miércoles 20 de mayo y apenas un día después volverá a desplazarse hacia Ibagué para preparar el compromiso de vuelta frente a Atlético Nacional por las semifinales de la Liga BetPlay.

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Posteriormente, el viernes 22 de mayo, la plantilla viajará directamente a Medellín para afrontar el partido definitivo en el estadio Atanasio Girardot, donde intentará remontar la serie y meterse nuevamente en una final del fútbol colombiano.

La exigencia será máxima para un equipo que prácticamente no tendrá tiempo de descanso. Sin importar lo que ocurra en territorio antioqueño, el club deberá volver a empacar maletas el domingo 24 de mayo, esta vez rumbo a Lima, Perú, donde enfrentará a Universitario de Deportes el martes 26 de mayo, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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La seguidilla de partidos pondrá a prueba la profundidad de la nómina, el manejo físico del cuerpo técnico y la mentalidad competitiva del grupo. Sin embargo, en Ibagué todavía creen que el semestre puede terminar siendo inolvidable. Y esa ilusión, precisamente, fue la que resumió Rovira cuando habló de “soñar” con la cuarta estrella para el Deportes Tolima.

El equipo de Ibagué ha quedado tres veces campeón del fútbol colombiano -crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

¿Cuándo juega el Tolima y dónde?

El Deportes Tolima jugará el partido de vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay contra Atlético Nacional este sábado 23 de mayo de 2026, a las 6:00 p. m., en el estadio Atanasio Girardot, Medellín. Puede seguir las transmisiones oficiales por televisión a través de Win+ Fútbol.

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