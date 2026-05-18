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Diva Jessurum contó la verdad detrás del final de su matrimonio por una “deslealtad económica”

La periodista habló sobre la situación que en repetidas ocasiones la dejó como la mala de la relación, marcando su vida personal y profesional

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La reconocida periodista habló abiertamente sobre el fenómeno religioso durante una entrevista y recibió mensajes de apoyo - crédito @divajessurum/ Instagram
La reconocida periodista habló abiertamente sobre la estafa de la que fue víctima por parte de su expareja - crédito @divajessurum/ Instagram

La ruptura de Diva Jessurum con su esposo no se debió a una infidelidad sentimental, sino a una acción que ella describió como una “deslealtad económica”.

Esta historia de la periodista de entretenimiento, permitió por primera vez que fuera ella la que abriera su corazón para hablar del dolor que le generó esta situación.

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Durante una entrevista con Vanessa de la Torre para Caracol Radio, la periodista barranquillera relató que la relación terminó cuando su pareja cobró cheques a su nombre y nunca le informó sobre el destino del dinero.

“Mi matrimonio se acabó por una deslealtad por parte de quien fuera mi pareja... Cobró unos cheques a mi nombre, se quedó callado y no dijo nada”, contó Jessurum durante la charla.

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Diva Jessurum posa en una panorámica de Jerusalén en Isarel
Su expareja reclamó varios cheques a su nombre, lo que provocó que la relación se rompiera - crédito @divajessurum /Instagram

Según su testimonio, Jessurum descubrió que se habían realizado movimientos bancarios sin su consentimiento. Al confrontar a su entonces esposo, no obtuvo una explicación clara, lo que la llevó a considerar ese acto como el motivo determinante para poner fin al matrimonio.

La presentadora también expuso como, durante años, enfrentó comentarios y etiquetas negativas. Explicó que muchas veces la tildaron de “difícil” o “bruja” sin conocer las circunstancias que vivía en su vida privada.

Su intervención buscó cuestionar esas etiquetas y dar contexto a sus decisiones personales, mostrando que muchas mujeres son juzgadas severamente por proteger sus intereses o poner límites en situaciones que consideran injustas.

En la misma conversación, Jessurum abordó otros momentos dolorosos de su vida, como la pérdida de dos embarazos y el diagnóstico de cáncer que atravesó mientras continuaba trabajando en televisión.

Diva Jessurum es una periodista y presentadora Barranquillera / Diva Jessurum
Diva Jessurum recurrió al uso de pelucas y penstañas para discimular el cáncer - crédito Diva Jessurum/Instagram

La periodista aseguró que estos episodios marcaron profundamente su perspectiva sobre la vida y la llevaron a replantear prioridades personales y profesionales.

De acuerdo con lo expresado en la entrevista, la periodista quiso hacer pública esta experiencia para esclarecer una parte de su historia que hasta ahora no había contado con franqueza. Hasta la fecha, no se conocen declaraciones públicas recientes de su expareja sobre estos hechos.

Diva insistió en que muchas de las situaciones difíciles que vivió ocurrieron mientras mantenía una imagen de fortaleza ante el público. Su testimonio puso en evidencia que, detrás de la pantalla, las figuras del entretenimiento también atraviesan duelos, enfermedades y rupturas en silencio, lejos de la exposición mediática que caracteriza su trabajo.

Los desafíos que marcaron su vida

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Diva Jessurum venicó el cáncer después de meses de tratamiento y mantuvo la privacidad de su trabajo - crédito @divajessurum/IG

La presentadora Diva Jessurum abordó recientemente los episodios más difíciles de su vida, marcados por la pérdida de dos embarazos y el diagnóstico de cáncer de mama triple negativo en etapa dos.

La comunicadora relató que el diagnóstico llegó tras una serie de molestias persistentes y diagnósticos erróneos, hasta que una biopsia en Barranquilla confirmó la enfermedad. Decidió mantener la noticia en privado, evitando la compasión de su entorno y resguardando su imagen profesional.

Otro de los relatos que marcaron la entrevista tuvo que ver con la enfermedad, ya que durante el tratamiento, debió adaptar la producción de sus programas para disimular los efectos de la quimioterapia, como la pérdida de cabello y pestañas, y así pudo continuar con su actividad laboral.

Aseguró que la enfermedad supuso una pausa abrupta en su vida, pero eligió sorprender a la adversidad manteniéndose activa y resiliente.

Uno de los momentos más conmovedores de su testimonio fue la narración de la pérdida de sus dos hijos. El primer aborto ocurrió durante una transmisión en vivo del Reinado Nacional de Belleza, donde continuó al aire a pesar de la crisis personal.

El segundo se confirmó tras una ecografía de rutina y lo enfrentó sin el apoyo de su pareja, quien optó por distanciarse. La presentadora afirmó que este episodio la llevó a priorizar su bienestar por encima de relaciones inestables.

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