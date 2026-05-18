Sara Corrales enterneció a sus fanáticos con la primera publicación de su bebé: “Un instante que partió mi vida en dos”

El nacimiento ocurrió el 17 de mayo y llenó de emoción a la pareja - crédito Sara Corrales / Instagram

La actriz Sara Corrales anunció el nacimiento de su hija Mila el 18 de mayo de 2026, generando expectativa entre sus seguidores tras compartir en redes sociales un mensaje que anticipaba la llegada. En una storie publicada ese día, Corrales escribió: “Tías de Mila, tenemos algo que contarles...”, lo que precedió a la confirmación del nacimiento minutos después.

La famosa reveló que la niña nació un día antes con el siguiente mensaje: “El 17 de mayo, a las 00:17 en un instante que partió mi vida en dos, llegaste tú Mila. Nadie me dijo que el alma se podía estirar tanto. Que el pecho se podía abrir así, sin aviso, para hacerle lugar a un amor que no cabe en palabras, ni en fotos, ni en este post”.

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Además, agregó: “Te esperé durante meses, te imaginé, te hablé. Y aun así, cuando te pusieron sobre mi pecho, entendí que no había manera de estar lista para algo tan inmenso”.

En la publicación, la famosa aprovechó para agradecer la presencia de su pareja, el empresario Damián Pasquini, con el que construirá su vida junto a su pequeña en México, país en el que residen desde hace algún tiempo.

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“Gracias, mi amorcito, por sostenerme en cada contracción, en cada miedo, en cada lágrima. Te vi convertirte en papá y no me alcanzará la vida para honrarte por eso”, expresó, demostrando así su emoción por compartir esta etapa con el amor de su vida.

La pareja dio la bienvenida a su primera hija - crédito Sara Corrales / Instagram

La actriz colombiana acompañó la publicación con palabras de gratitud para sus allegados y los especialistas que hicieron parte del proceso: “Gracias a quienes nos acompañaron en este parto, a la familia que viajó para recibirla, y a cada persona que rezó por nosotros sin que lo supiéramos”.

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Finalmente, terminó con una dedicatoria para su pequeña y su compañero, demostrando el gran amor que siente por ellos y la ilusión que tiene en esta nueva etapa de sus vida: “Mila Pasquini Corrales — ya estás aquí, y el mundo es otro. Los amo con todo lo que soy. Mamá“.

De inmediato, la publicación realizada en la jornada del lunes se llenó de mensajes de positivismo para esta nueva etapa, pues los seguidores respaldaron su relato sobre el cambio de vida en cuanto llega un hijo al hogar.

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La famosa demostró su felicidad con hermosas fotografías llenas de amor - crédito Sara Corrales / Instagram

Asimismo, algunos internautas no dudaron en resaltar la belleza de Sara Corrales y el porte de su pareja, asegurando que hasta en un momento como un parto sus facciones resaltaban, por lo que están a la espera del crecimiento de la pequeña para ver a cuál de los dos se parece más.

Entre los comentarios más populares se encuentran: “Bienvenida Mila, Dios te bendiga a ti y tus Papitos, felicidades familia, eres mamá Sarita hoy estás viendo los ojos más hermosos que verás en tú vida Dios los guíe con su amor siempre ”, “Demasiado hermosa! ❤️bienvenida Mila! 🥰 y a eso súmale lo hermosa que se ve Sara Corrales en su proceso de parto! No hay una sola foto en donde no se vea divina” y “Que emoción. Muchas felicidades para la familia Pasquini Corrales. Muchas bendiciones para Mila”.

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Los seguidores destacaron la belleza de la colombiana en cada imagen - crédito Sara Corrales / Instagram

Cabe mencionar que la famosa había compartido pocos días antes que estaba ajustando los detalles de su nuevo hogar, pues estaban avanzando en el proceso de remodelación de la casa adquirida para compartir en familia.

“La cuenta regresiva ha comenzado. Hoy, con el corazón lleno de ilusión, Damian Pasquini y yo abrimos las puertas de lo que será nuestro hogar 🏡. En medio de esta obra, nace un sueño: el hogar donde nuestra hija Mila dará sus primeros pasos”, escribió la famosa en sus redes sociales el 14 de mayo de 2026.

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