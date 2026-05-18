Giovanny Urshela se retiró del béisbol profesional: este es su legado

El beisbolista colombiano brilló, sobretodo, en los Yankees - crédito @TalkinYanks/X

Giovanny Urshela anunció oficialmente su retiro del béisbol profesional después de una carrera de más de 15 años en organizaciones de las Grandes Ligas, donde se convirtió en uno de los jugadores colombianos más importantes y respetados de la última década.

La despedida del pelotero llegó a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales, en la que agradeció a Dios, a su familia, compañeros, entrenadores y fanáticos por acompañarlo durante un camino que definió como el sueño de su vida.

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“Hoy es el día de cerrar este capítulo como jugador profesional y esto no es para estar triste, es para estar agradecido con Dios por permitirme jugar este hermoso deporte que cambió mi vida”, escribió Urshela en la carta de despedida.

El colombiano también tuvo palabras especiales para sus padres, hermanos, esposa e hijos, dejando ver el lado más humano de una carrera marcada por los sacrificios, los viajes y el tiempo lejos de casa. “Papá ya no tendrá que estar por fuera de casa tanto tiempo y no saben lo feliz que estoy de pasar tiempo con ustedes”, expresó.

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Este fue el mensaje con el que Giovanny Urshela se despidió del beisbol profesional - crédito @urshela10/Instagram

¿Qué pasó con Giovanny Urshela?

La historia de Giovanny Urshela es también la historia del crecimiento del béisbol colombiano en el escenario internacional. El cartagenero llegó a la organización de los entonces Cleveland Indians en 2008, cuando todavía ni siquiera había terminado el bachillerato. Desde muy joven mostró condiciones defensivas extraordinarias y una disciplina que terminó convirtiéndolo en un referente.

En 2009 disputó la Liga Dominicana con el filial del equipo y también jugó en ligas menores con los Arizona League Indians, iniciando un proceso de formación que años después lo llevaría a debutar en las Grandes Ligas.

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Antes de consolidarse en la MLB, Urshela también comenzó a construir una relación especial con la Selección Colombia. Formó parte del combinado nacional en los clasificatorios al Clásico Mundial de Béisbol de 2013, torneo que marcó uno de los primeros pasos de Colombia hacia la élite internacional de este deporte.

Su debut en las Grandes Ligas se dio con Cleveland, organización en la que permaneció entre 2015 y 2018. Más adelante tuvo un corto paso por los Toronto Blue Jays, donde disputó 19 partidos y mostró un rendimiento ofensivo que terminó llamando la atención de una de las franquicias más históricas del deporte: los New York Yankees.

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Aunque inicialmente fue enviado al equipo Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders, la oportunidad definitiva llegó en abril de 2019. Allí empezó la mejor etapa de su carrera.

Urshela estuvo 18 años en el mejor béisbol del mundo, el de los Estados Unidos - crédito @Urshela10/Instagram

El colombiano que conquistó el Yankee Stadium

La temporada 2019 quedará grabada para siempre en la historia del béisbol colombiano. Urshela se convirtió en una de las grandes revelaciones de los Yankees y en uno de los jugadores favoritos de la afición neoyorquina.

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Ese año bateó para .314 en 132 partidos, conectó 139 hits y pegó 21 cuadrangulares, superando el récord que tenía otro histórico colombiano, Orlando Cabrera, quien había conectado 17 jonrones en una temporada de Grandes Ligas.

Más allá de los números, Urshela logró algo todavía más importante: ganarse el respeto en una franquicia acostumbrada a convivir con estrellas mundiales. Su seguridad defensiva, su capacidad para responder en momentos importantes y su actitud dentro del clubhouse lo transformaron en una pieza clave de los Yankees entre 2019 y 2022.

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La organización neoyorquina reaccionó al anuncio de su retiro con un mensaje que refleja la huella que dejó el colombiano: “¡Felicidades por una carrera fantástica, Gio! Te deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa”.

El también pelotero colombiano José Marmolejos fue otra de las voces que le dedicó palabras especiales. “Tremenda carrera bro! Que Dios te siga bendiciendo grandemente en el camino que decidas tomar en tu nueva etapa”, escribió.

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Una de las jugadas de Gio Urshela en las Grandes Ligas de Estados Unidos - crédito MLB

Un recorrido por varias franquicias

Tras salir de los Yankees en marzo de 2022, Urshela inició una etapa de constantes cambios de uniforme. Pasó por los Minnesota Twins, luego jugó con los Los Angeles Angels, más adelante defendió los colores de los Detroit Tigers y también tuvo un breve paso por los Atlanta Braves.

Su último equipo profesional fue Athletics en 2025, cerrando así una trayectoria que incluyó ocho organizaciones distintas en el mejor béisbol del planeta.

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Sin embargo, su legado trasciende los uniformes y las estadísticas. Giovanny Urshela hizo parte de una generación que ayudó a consolidar la presencia colombiana en las Grandes Ligas, abriendo camino para nuevas figuras y demostrando que Colombia podía producir talento competitivo al máximo nivel.