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El abogado de Shakira celebra la sentencia que tumba el caso fiscal de 2011 y argumentó que hubo "presión moral y psicológica"

José Luis Prada destaca que la resolución a favor de la artista es poco habitual, ya que hasta se condenó en costas a la Administración Tributaria, reforzando la solidez de la defensa de la intérprete barranquillera

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El abogado de Shakira ve "escasas posibilidades" de que el recurso de Hacienda prospere - crédito Europa Press
El abogado de Shakira ve "escasas posibilidades" de que el recurso de Hacienda prospere - crédito Europa Press

La reciente decisión de la Audiencia Nacional ha resultado favorable para Shakira, que recuperará 60 millones de euros tras quedar exonerada del fraude fiscal correspondiente a 2011.

Su abogadodurante es proceso, José Luis Prada, consideró que existen escasas posibilidades de que prospere el recurso anunciado por la Agencia Tributaria ante el Tribunal Supremo.

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Argumentos de la defensa y detalles del proceso

El recurso impulsado por la Agencia Tributaria fue, según Prada, un paso previsible dentro del procedimiento judicial. Destacó que “tiene toda la lógica y forma parte de las reglas del juego”, resaltando que este tipo de acciones obedecen a la dinámica habitual en litigios fiscales.

La defensa señaló, además, que la contundencia del fallo de la Audiencia Nacional se apoya en el hecho de que, según el tribunal, la artista “no estuvo en España el tiempo legal exigido —183 días—” durante el año investigado, ya que se encontraba en plena gira internacional.

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Shakira pagó una multa de casi 7 millones de euros en 2023 a la Hacienda española - crédito Europa Press
Shakira pagó una multa de casi 7 millones de euros en 2023 a la Hacienda española - crédito Europa Press

Prada insistió en que este punto resulta “obvio” para la defensa y fue clave en la resolución.

La sentencia también condena en costas a la Administración Tributaria, algo que el abogado califica de “bastante inusual, bastante insólito”, y que, en su opinión, demuestra que “no había fundamento para iniciar ni mantener este procedimiento administrativo”.

Respecto al caso cerrado por fraude fiscal entre 2012 y 2014, Prada aclaró: “Jurídicamente se habría apostado por continuar con el procedimiento, pero ella emocionalmente estaba en una situación de cambios en su vida personal y familiar”.

El acuerdo, que incluyó el pago de una multa de 7 millones de euros, fue una decisión tomada para evitar la exposición mediática y prolongar el proceso.

El togado aseguró que el proceso fue una "presión moral y psicológica" en 2023 debido a la presión mediática que existía en ese momento con su separación - crédito Euroa Press
El togado aseguró que el proceso fue una "presión moral y psicológica" en 2023 debido a la presión mediática que existía en ese momento con su separación - crédito Euroa Press

Consultado sobre la presión vivida por la artista, el abogado confirmó que Shakira decidió aceptar la multa en 2023 para evitar “someterse a un juicio de resultado incierto y con una enorme exposición mediática”, justo en un contexto de “presión moral y psicológica” y durante su separación del exfutbolista Gerard Piqué.

Prada denunció el “calvario de ocho años” que atravesó la intérprete, calificándolo como “un desgaste inaceptable”.

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