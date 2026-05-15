La historia de las canciones del Mundial: la FIFA toma las riendas y Shakira dice presente (1990-2006)

Shakira, Ricky Martin, Gianna Nannini, Edoardo Benatto y Vangelis se unen en una portada vibrante con el trofeo de la Copa del Mundo y fondos de estadios emblemáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de 1990, la FIFA tomó la determinación de formalizar las canciones oficiales como una tradición en la Copa del Mundo. Esto llevó a que se produjera una mayor apertura hacia las tendencias en el pop, más allá de que en ocasiones se apostó por composiciones menos convencionales.

Todo esto hizo parte de la búsqueda de una identidad por parte del ente rector del fútbol alrededor de qué música definía mejor la competencia en cada momento. Y por eso con cada edición hubo cambios de enfoque bien definidos antes de consolidar una línea clara.

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“Un’ estate italiana”, el primer gran éxito mundialista

Lo cierto es que la edición de Italia 1990 vio la aparición del arquetipo que definió lo que constituye a una “canción del mundial”. Los organizadores le dieron la tarea de componer el tema a Giorgio Moroder, reconocido por hacer despegar la carrera de Donna Summer y luego por su éxito con la banda sonora de American Gigolo y Flashdance.

Moroder se juntó con el letrista estadounidense Tom Whitlock, con el que ya había trabajado en Take My Breath Away, el tema principal de Top Gun. La idea original era que fuese cantada en inglés por una banda especialmente creada por el productor para la ocasión, bautizada como Giorgio Moroder Project, en la que se eligió como vocalista al estadounidense Paul Engemann. Sin embargo, ni la letra ni la grabación lo dejaron plenamente satisfecho, algo que derivó en el final de la relación entre Moroder y Whitlock.

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Canción oficial del Mundial de Italia 1990 - credito Warner Music

El productor decidió darle la pista a Edoardo Bennato y Gianna Nannini, dos de los artistas más destacadas de Italia en ese momento, quienes decidieron darle un giro a la letra que hablaba sobre la emoción de la competencia futbolística y del ambiente de fiesta de la Copa del Mundo. Sumado al trabajo de guitarra de Bennato y las voces de ambos, terminó por ser un éxito incluso mayor que la versión en inglés. Al día de hoy, no son pocos los fanáticos que la consideran Un’estate italiana como la mejor canción del Mundial de siempre.

De la solemnidad a la latinidad

El éxito de Un’estate italiana hizo que para la siguiente edición, la de Estados Unidos 1994, la FIFA apostara junto al comité organizador por algo todavía más ambicioso, sin perder la línea que ya había funcionado previamente.

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Por un lado, le encomendaron a Daryl Hall, la mitad de Hall & Oates y el grupo Sounds of Blackness la interpretación de Gloryland, la canción oficial de ese año. El sello era inconfundiblemente estadounidense tanto en la producción como en la interpretación de Hall, pero no tuvo el mismo éxito de su antecesora.

Quizás lo más relevante de esta edición en lo relacionado con la historia de las canciones mundialistas llegó con Gloryland World Cup USA 94, el primer álbum discográfico oficial de la Copa del Mundo. Consistía en una recopilación de temas que bien podían ser especialmente compuestos para la ocasión, y otros debido a su uso recurrente en escenarios deportivos.

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Es por eso que además de Gloryland se incluyeron We Are The Champions de Queen, remezclas de Rock & Roll de Gary Glitter y Celebration de Kool & the Gang, y otros temas con esa misma temática futbolera como No Pain, No Gain de Scorpions o Goal, Goal, Goal de James.

De este LP se lanzaron cuatro ediciones: una norteamericana, una europea, una para Asia y otra para América Latina. En este último caso destacó la inclusión de temas de artistas como el colombiano Carlos Vives (Altos del Rosario), el brasileño Paulo Ricardo (Perla), el español Sergio Dalma (Ser Como Tú), el mexicano Francisco Xavier Berganza (México) y la argentina Mercedes Sosa (Y Dale Alegría A Mi Corazón).

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Pero el gran punto de quiebre para hablar de la latinidad en las canciones mundialistas, llegó con la que fue elegida como la oficial de Francia 1998: La Copa de la Vida, interpretada por Ricky Martin.

Canción oficial del Mundial de Francia 1998 - crédito Sony Music

Compuesta por Desmond Child, Draco Rosa y Luis Gómez-Escolar, la canción se volvió un éxito internacional gracias a un cruce entre pop latino, elementos de la samba y un coro que incorporaba elementos propios de las barras futboleras. Su interpretación en la final del Mundial disputada en el Stade de France terminó por coronarlo como uno de los temas esenciales para hablar de las canciones mundialistas y uno de los grandes éxitos de finales de los 90 a nivel internacional.

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A partir del torneo celebrado en territorio galo, la FIFA inauguró la costumbre de elegir la “canción del mundial” y el “himno del mundial”. Aunque con el paso de los años se transformó en un concepto difuso, en principio la intención era en que cada año contaran con un tema más orientado al pop, y otro más arriesgado.

Siguiendo esa lógica, la primera pista elegida como “himno del Mundial” fue La Cour des Grands (Do You Mind If I Play), interpretada por los senegaleses Youssou N’Dour y Axelle Red. Tanto esta como La Copa De La Vida encabezaron Allez Ola! Ole! The Music of the World Cup, el álbum oficial de dicha edición, que incluyó temas de Jean Michel-Jarre, Bellini (responsables de una canción “no oficial” de alta rotación durante el Mundial, Samba E Gol), Gipsy Kings, Chumbawamba, y con aportaciones latinoamericanas de Fey, Soledad, Mónica Naranjo, Chancho en Piedra y Skank.

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El nuevo siglo y el inicio de la “era Shakira”

Canción oficial del Mundial de Corea y Japón 2002 - crédito Sony Music

Con la ventana abierta para tener más de una canción oficial, el Mundial de Corea y Japón 2002 llevó al extremo la distinción entre una y otra cosa. La “canción del Mundial” elegida para esa edición fue Boom, de Anastacia. Sin embargo, su impacto fue mínimo comparado con lo visto en las ediciones anteriores.

Curiosamente tuvo mejor suerte Anthem 2002 FIFA World Cup, composición a cargo del griego Vangelis, reconocido por su trabajo en las bandas sonoras de Blade Runner, Carros de Fuego o La conquista del paraíso, orientada a cruzar la música clásica con elementos tradicionales en la música del Lejano Oriente. Esta sonó de forma recurrente durante la Copa del Mundo y fue la elegida para iniciar los actos protocolarios en cada uno de los partidos. Algo similar sucedió con una remezcla orientada a la electrónica, a cargo del finlandés JS16.

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Himno oficial del Mundial de Corea y Japón 2002 - crédito Sony Music

Los temas mencionados se sumaron a The Official Album of The 2002 FIFA World Cup, el LP oficial de esa edición que incluyó temas de Jennifer Lopez, Bomfunk MC’s, Nelly Furtado, Onda Vaselina (entonces denominados OV7), Carlinhos Brown y Mónica Naranjo.

Cuando llegó el momento del Mundial de Alemania 2006, la FIFA ya tenía claro que su apartado musical podía apuntar a diferentes mercados, llevando a que la oferta se ampliara todavía más. Para la “canción del Mundial” la FIFA apostó por The Time of Our Lives, grabada por Il Divo y Toni Braxton, en la que el talento vocal de todos los involucrados marcó la diferencia, gozando de un éxito respetable.

Sin embargo, la que conquistó la mayoría de los cubrimientos en la televisión fue Celebrate the Day, interpretada por el alemán Herbert Grönemeyer junto al dúo de Malí Amadou & Mariam, cruzando elementos pop con ritmos africanos, generando una pista vibrante, exótica y con un coro que evocaba por igual la tradición musical africana y a los cánticos de un estadio de fútbol.

Himno oficial del Mundial de Alemania 2006 - crédito Sony Music

También se eligió en esta edición una canción oficial para su mascota, Goleo VI. Se trató de Love Generation, de Bob Sinclar, ya en ese momento de alta rotación a nivel internacional, pues se había transformado en un éxito desde finales de 2005.

Voices from the FIFA World Cup, el álbum oficial de Alemania 2006, incluyó Hips Don’t Lie - Bamboo, una versión renovada del éxito de Shakira en Fijación Oral, con una introducción nueva, y algunas variantes en su estructura.

Gracias a que fue elegido como sencillo oficial del disco, su popularidad durante el Mundial fue rotunda y le permitió a la barranquillera ser la elegida para el acto de clausura en el Olympiastadion de Berlín, acompañada de Wyclef Jean, previo a la gran final entre Italia y Francia. En ese momento nadie lo sabía, pero la “era Shakira” había iniciado.

La colombiana cantó la versión especialmente pensada para el Mundial de Alemania 2006 de "Hips Don't Lie" junto a Wyclef Jean, en la previa de la final, gracias al éxito internacional del que gozó - crédito TFI