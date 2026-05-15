Para qué sirve la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026: esto dice el reglamento de la FIFA

Néstor Lorenzo dio a conocer la prelista de jugadores para el Mundial de 2026, de la que saldrá el grupo oficial - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El técnico Néstor Lorenzo dio a conocer el listado provisional de 55 jugadores para el Mundial 2026, una decisión que generó especulación y comentarios sobre los nombres que debían integrar ese grupo, que iniciará trabajos en Medellín.

De acuerdo con el reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026, todas las selecciones participantes, incluida Colombia, debían presentar una prelista de 55 futbolistas antes de la fecha límite establecida por la federación internacional. Esta lista es un requisito regular del certamen y cumple funciones específicas, aunque muchas de ellas suelen ser poco conocidas para el público general.

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Las reglas de la prelista para el Mundial 2026

La selección Colombia deberá elegir a los 26 convocados finales del grupo provisional de 55 jugadores, conforme a las normas de la FIFA. Según el artículo 23 del reglamento del torneo, la lista provisional puede ser modificada hasta la entrega de la convocatoria definitiva.

La FIFA establece que los cambios deberán presentarse por escrito, acompañados de una fotografía y una copia del pasaporte del jugador, lo que otorga flexibilidad al cuerpo técnico encabezado por Lorenzo para realizar ajustes hasta el cierre del proceso.

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La FIFA tiene reglas claras sobre la prelista de las selecciones para el Mundial 2026 - crédito FIFA

Además, solo se permite reemplazar a uno de los 26 convocados por otro integrante de la prelista en caso de lesión o enfermedad, siempre que esto ocurra hasta 24 horas antes del primer partido del Mundial. En el caso de los porteros, la reglamentación permite cambios bajo los mismos criterios durante el transcurso del campeonato. Por otra parte, el cuerpo técnico debe entregar una lista provisional de 75 miembros, que permitirá a las autoridades verificar antecedentes y gestionar visados y acreditaciones.

La prelista sirve como reserva para la convocatoria del Mundial 2026 previo al inicio del torneo, en caso de los jugadores de campo - crédito FIFA

Fecha para la lista de convocados

El grupo definitivo de 26 futbolistas será seleccionado tras varias semanas de evaluación en Medellín. Lorenzo informó que prevé definir la lista final en la semana del 25 de mayo.

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También el cuerpo técnico entregará su “prelista” de 75 miembros, “a fin de que las autoridades competentes comprueben sus antecedentes y expidan los visados y las acreditaciones. Las federaciones participantes deberán cumplir con los requisitos y procedimientos relativos a la solicitud del visado“.

Algunos jugadores, como James Rodríguez, se sumarán en los primeros días de trabajo, mientras que otros se incorporarán una vez finalicen sus compromisos con sus respectivos clubes.

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El anuncio oficial de la convocatoria se realizará entre el domingo 31 de mayo y el 1 de junio, en coincidencia con el partido amistoso de despedida ante Costa Rica, programado en Bogotá.

El técnico Néstor Lorenzo ahora arrancará el proceso para elegir los jugadores que disputarán el Mundial 2026 - crédito FCF

Durante la concentración en Medellín, el cuerpo técnico recibirá inicialmente entre seis y siete futbolistas y sumará al resto a medida que concluyan sus obligaciones en torneos internacionales o ligas locales. El amistoso ante Costa Rica, reprogramado para el 1 de junio, será la última oportunidad para ajustar detalles antes del viaje al Mundial. Lorenzo manifestó su intención de contar con la plantilla completa para ese encuentro, aunque admitió que algunos jugadores podrían integrarse más tarde por compromisos pendientes con sus clubes.

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Finalizada la preparación en Colombia, la delegación nacional viajará a Estados Unidos para disputar un segundo amistoso ante Jordania el 7 de junio. El debut de Colombia en la Copa Mundial está programado para el 17 de junio a las 21:00 frente a Uzbekistán en el estadio Azteca. El calendario del grupo se completará con los encuentros ante Congo el 23 de junio y Portugal el 27 de junio.