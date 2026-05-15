Deportes

Para qué sirve la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026: esto dice el reglamento de la FIFA

El grupo definitivo será anunciado entre el 31 de mayo y el 1 de junio, coincidiendo con el amistoso de despedida ante Costa Rica en Bogotá, según lo informó el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo

Guardar
Google icon
El técnico argentino dio a conocer el universo de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia
Néstor Lorenzo dio a conocer la prelista de jugadores para el Mundial de 2026, de la que saldrá el grupo oficial - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El técnico Néstor Lorenzo dio a conocer el listado provisional de 55 jugadores para el Mundial 2026, una decisión que generó especulación y comentarios sobre los nombres que debían integrar ese grupo, que iniciará trabajos en Medellín.

De acuerdo con el reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026, todas las selecciones participantes, incluida Colombia, debían presentar una prelista de 55 futbolistas antes de la fecha límite establecida por la federación internacional. Esta lista es un requisito regular del certamen y cumple funciones específicas, aunque muchas de ellas suelen ser poco conocidas para el público general.

PUBLICIDAD

Las reglas de la prelista para el Mundial 2026

La selección Colombia deberá elegir a los 26 convocados finales del grupo provisional de 55 jugadores, conforme a las normas de la FIFA. Según el artículo 23 del reglamento del torneo, la lista provisional puede ser modificada hasta la entrega de la convocatoria definitiva.

La FIFA establece que los cambios deberán presentarse por escrito, acompañados de una fotografía y una copia del pasaporte del jugador, lo que otorga flexibilidad al cuerpo técnico encabezado por Lorenzo para realizar ajustes hasta el cierre del proceso.

PUBLICIDAD

Mundial 2026
La FIFA tiene reglas claras sobre la prelista de las selecciones para el Mundial 2026 - crédito FIFA

Además, solo se permite reemplazar a uno de los 26 convocados por otro integrante de la prelista en caso de lesión o enfermedad, siempre que esto ocurra hasta 24 horas antes del primer partido del Mundial. En el caso de los porteros, la reglamentación permite cambios bajo los mismos criterios durante el transcurso del campeonato. Por otra parte, el cuerpo técnico debe entregar una lista provisional de 75 miembros, que permitirá a las autoridades verificar antecedentes y gestionar visados y acreditaciones.

Mundial 2026
La prelista sirve como reserva para la convocatoria del Mundial 2026 previo al inicio del torneo, en caso de los jugadores de campo - crédito FIFA

Fecha para la lista de convocados

El grupo definitivo de 26 futbolistas será seleccionado tras varias semanas de evaluación en Medellín. Lorenzo informó que prevé definir la lista final en la semana del 25 de mayo. 

También el cuerpo técnico entregará su “prelista” de 75 miembros, “a fin de que las autoridades competentes comprueben sus antecedentes y expidan los visados y las acreditaciones. Las federaciones participantes deberán cumplir con los requisitos y procedimientos relativos a la solicitud del visado“.

Algunos jugadores, como James Rodríguez, se sumarán en los primeros días de trabajo, mientras que otros se incorporarán una vez finalicen sus compromisos con sus respectivos clubes.

El anuncio oficial de la convocatoria se realizará entre el domingo 31 de mayo y el 1 de junio, en coincidencia con el partido amistoso de despedida ante Costa Rica, programado en Bogotá.

Néstor Lorenzo
El técnico Néstor Lorenzo ahora arrancará el proceso para elegir los jugadores que disputarán el Mundial 2026 - crédito FCF

Durante la concentración en Medellín, el cuerpo técnico recibirá inicialmente entre seis y siete futbolistas y sumará al resto a medida que concluyan sus obligaciones en torneos internacionales o ligas locales. El amistoso ante Costa Rica, reprogramado para el 1 de junio, será la última oportunidad para ajustar detalles antes del viaje al Mundial. Lorenzo manifestó su intención de contar con la plantilla completa para ese encuentro, aunque admitió que algunos jugadores podrían integrarse más tarde por compromisos pendientes con sus clubes.

Finalizada la preparación en Colombia, la delegación nacional viajará a Estados Unidos para disputar un segundo amistoso ante Jordania el 7 de junio. El debut de Colombia en la Copa Mundial está programado para el 17 de junio a las 21:00 frente a Uzbekistán en el estadio Azteca. El calendario del grupo se completará con los encuentros ante Congo el 23 de junio y Portugal el 27 de junio.

Temas Relacionados

Selección ColombiaMundial 2026Selección Colombia Mundial 2026Selección Colombia prelistaFIFAColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Ministerio del Deporte respondió a versiones sobre recorte de presupuesto: “Seguimos garantizando la preparación”

Patricia Duque respondió a la posibilidad de que los recursos de 2027 sean menores a los 300.000 millones de pesos, lo que afectaría el ciclo a Los Ángeles 2028

El Ministerio del Deporte respondió a versiones sobre recorte de presupuesto: “Seguimos garantizando la preparación”

Jhon Jader Durán volverá a jugar con Cristiano Ronaldo: “Aserrín, aserrán los errores de Durán!!”

El delantero de 22 años ha anotado tres goles y ha dado una asistencia vistiendo la camiseta de la Selección Colombia

Jhon Jader Durán volverá a jugar con Cristiano Ronaldo: “Aserrín, aserrán los errores de Durán!!”

La selección Colombia ya tendría fecha para presentar la lista de 26 convocados al Mundial 2026: habría evento especial

Ahora que se conoció la prelista de 55 jugadores, que es norma de la FIFA, el entrenador Néstor Lorenzo tiene un plan para elegir a los futbolistas que viajarán a Norteamérica

La selección Colombia ya tendría fecha para presentar la lista de 26 convocados al Mundial 2026: habría evento especial

Carlos Cuesta: la importancia de su familia para llegar al Mundial 2026 con la Selección Colombia

Yadira Figueroa, tía del futbolista, contó en Infobae Colombia cómo lo han apoyado durante su carrera en Atlético Nacional Genk y Vasco Da Gama

Carlos Cuesta: la importancia de su familia para llegar al Mundial 2026 con la Selección Colombia

Esta sería la fecha en la que Richard Ríos se quedaría sin técnico en Benfica: José Mourinho tendría las horas contadas

Debido a las versiones que lo acercan cada vez más al Real Madrid, el entrenador portugués, que potenció al colombiano, tomaría una decisión que golpearía el mercado de fichajes en Europa

Esta sería la fecha en la que Richard Ríos se quedaría sin técnico en Benfica: José Mourinho tendría las horas contadas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

ENTRETENIMIENTO

Aura Cristina Geithner y una escena de pasión que se salió de las manos: “Con mi marido”

Aura Cristina Geithner y una escena de pasión que se salió de las manos: “Con mi marido”

Estas son las leyendas del fútbol que nombró Shakira en su nueva canción “Dai Dai”: incluyó a un colombiano

Shakira sorprendió con anuncio sobre “Dai Dai”: donará el dinero de la canción y de su gira a una causa social ligada a la educación y al deporte

Así suena “Dai Dai”, la canción de Shakira para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Burna Boy: video y letra

La historia de las canciones del Mundial: los primeros intentos (1962-1986)

Deportes

Envigado ganó 2-1 ante Tigres, pero Deportes Quindío puede clasificar si gana su partido: así quedó la tabla de posiciones

Envigado ganó 2-1 ante Tigres, pero Deportes Quindío puede clasificar si gana su partido: así quedó la tabla de posiciones

El Ministerio del Deporte respondió a versiones sobre recorte de presupuesto: “Seguimos garantizando la preparación”

Jhon Jader Durán volverá a jugar con Cristiano Ronaldo: “Aserrín, aserrán los errores de Durán!!”

La selección Colombia ya tendría fecha para presentar la lista de 26 convocados al Mundial 2026: habría evento especial

Carlos Cuesta: la importancia de su familia para llegar al Mundial 2026 con la Selección Colombia