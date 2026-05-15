Colombia

Colombia extraditó al primer integrante del Tren de Aragua que será acusado de terrorismo en Estados Unidos

José Enrique Martínez Flores es acusado de coordinar el tráfico de estupefacientes, la extorsión, prostitución y homicidios en la región

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José Enrique Martínez Flores - Tren de Aragua
Martínez afrontará el proceso que será ejecutado en un tribunal de Houston - crédito Visuales IA

El 31 de marzo se registró la captura en Bogotá de José Enrique Martínez Flores, alias Chuqui, señalado como uno de los cabecillas del Tren de Aragua en la región.

Precisamente, esa relevancia hizo que un tribunal en Estados Unidos solicitara su extradición, que se registró el 14 de mayo y con ello se convertirá en el primer integrante del Tren de Aragua que enfrentará un proceso judicial por cargos de terrorismo en una corte federal estadounidense.

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El Departamento de Justicia confirmó que el acusado fue trasladado a Houston, Texas, donde se le imputarán cargos por actividades criminales transnacionales, incluyendo narcotráfico y conspiración para apoyar a una organización terrorista extranjera, que son inéditos para procesar a lo que durante varios años fue una pandilla regional venezolana.

Así se llevará a cabo el proceso

Kash Patel - Director del FBI
El director del FBI destacó la colaboración que ha recibido de otras naciones para combatir al Tren de Aragua - crédito AP

La Fiscalía Federal en el Distrito Sur de Texas formalizó cinco cargos contra Martínez Flores, al que se le responsabiliza de tener un rol de liderazgo en el Tren de Aragua, organización designada como grupo terrorista por el Gobierno estadounidense.

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Según las imputaciones, el acusado coordinaba operaciones ilícitas en Bogotá, Colombia, gestionando actividades de tráfico de estupefacientes, extorsión, prostitución y homicidios. Las investigaciones federales detallan que Martínez Flores habría facilitado la entrega de al menos cinco kilogramos de cocaína con destino final en Estados Unidos, utilizando los ingresos obtenidos para financiar la expansión y las acciones criminales del Tren de Aragua.

Cabe recordar que, en su detención, autoridades colombianas y estadounidenses colaboraron como parte de la estrategia federal conocida como Operation Take Back America, enfocada en combatir organizaciones criminales transnacionales y fortalecer la seguridad interna.

José Enrique Martínez Flores, alias Chuqui,
Martínez será el primer integrante del Tren de Aragua en afrontar cargos por terrorismo en Estados Unidos - crédito FBI

De acuerdo con los documentos judiciales, el acusado integraba el círculo de liderazgo de la organización en Colombia y mantenía estrechos vínculos con la cúpula del Tren de Aragua. El FBI describió al grupo como una amenaza directa para la seguridad nacional y resaltó el objetivo de frenar tanto el flujo de drogas como el avance de redes criminales violentas hacia territorio estadounidense.

En el anuncio de la extradición, el director del FBI, Kash Patel, reiteró el compromiso de la agencia para desmantelar las operaciones del Tren de Aragua y llevar a sus líderes ante la justicia.

Patel subrayó que la acción coordinada entre agencias internacionales busca proteger a las comunidades y enviar un mensaje contundente contra las organizaciones designadas como terroristas.

“Estos criminales, especialmente sus líderes, no tienen lugar en nuestro país”, remarcó el director del FBI, que mencionó que la acusación formal presentada ante la corte federal de Houston incluye pruebas recopiladas en operativos conjuntos y testimonios de agentes federales. Entre las pruebas figuran registros de transacciones, comunicaciones interceptadas y evidencia documental sobre actividades de tráfico de drogas y financiamiento ilegal.

Imagen de referencia. Diana Turbay y Arboleda Sur destacan por tener apartamentos usados con los precios más bajos en la capital - crédito Colprensa
Martínez fue capturado el 31 de marzo de 2026 en Bogotá - crédito Colprensa

“La extradición de hoy envía un mensaje claro: bajo el liderazgo del presidente Trump, organizaciones terroristas extranjeras como Tren de Aragua serán perseguidas y llevadas ante la justicia“, indicó Patel, que mencionó el respaldo que han recibido de las autoridades de los países en los que hay presencia del Tren de Aragua para colaborar en la lucha contra la estructura criminal, mientras este proceso judicial continuará en Houston.

Cabe recordar que, mientras las autoridades internacionales han manifestado estar preocupadas con el poder territorial que ha ganado el Tren de Aragua en Latinoamérica, tras la detención de “Chuqui” la dictadura venezolana, a través de Diosdado Cabello, negó que este individuo perteneciera a la estructura criminal y acusó al Gobierno de Estados Unidos de generar estigmas negativos sobre la población venezolana que se encuentra fuera de su territorio.

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