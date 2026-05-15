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Estas son las leyendas del fútbol que nombró Shakira en su nueva canción “Dai Dai”: incluyó a un colombiano

La artista barranquillera hizo un recorrido por varias de las figuras más influyentes en la historia del fútbol en el himno oficial rumbo al Mundial de 2026, y mezcló ídolos históricos y estrellas actuales con un homenaje especial para su país

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El himno oficial "Dai Dai", interpretado por Shakira y Burna Boy, marca el inicio de la cuenta regresiva hacia la Copa Mundial 2026 - crédito Eduardo Munoz/REUTERS
El himno oficial "Dai Dai", interpretado por Shakira y Burna Boy, marca el inicio de la cuenta regresiva hacia la Copa Mundial 2026 - crédito Eduardo Munoz/REUTERS

La cuenta regresiva hacia la Copa Mundo 2026 sumó uno de sus momentos más simbólicos con el estreno oficial de Dai Dai, el himno musical que acompañará la próxima gran cita del fútbol. La canción, interpretada por Shakira junto al artista nigeriano Burna Boy, no solo busca encender el ambiente del torneo, sino que decidió poner en el centro a quienes construyeron la historia del deporte: sus leyendas, sus países y las generaciones que hoy siguen escribiendo nuevos capítulos.

Más allá del ritmo y la producción global que acompaña el lanzamiento, uno de los elementos que más conversación generó entre aficionados es la letra del tema. En una de sus estrofas, la leyenda colombiana hace un recorrido por algunas de las figuras más influyentes que tiene el fútbol mundial, conectando distintas épocas, estilos y continentes dentro de una misma narrativa musical.

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Ilustración acuarela de Shakira sonriente con un aura de luz, rodeada por doce leyendas del fútbol como Pelé, Maradona y Messi, con banderas de múltiples países en el fondo.
La canción Dai Dai homenajea a leyendas del fútbol mundial como Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo y Valderrama - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Pelé, Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Carlos “El Pibe” Valderrama, Andrés Iniesta, David Beckham, Kaká, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Mohamed Salah aparecen mencionados en la canción, convirtiendo esa parte del sencillo en una especie de homenaje sonoro a varias generaciones del deporte más popular del planeta.

La presencia de estos nombres no pasó desapercibida. Para millones de aficionados, escuchar en una misma línea a campeones históricos, ídolos contemporáneos y referentes culturales del fútbol representa una declaración de lo que busca transmitir el Mundial 2026: una competencia global donde pasado, presente y futuro se cruzan en noventa minutos... y ahora también en la música.

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En la canción, Shakira no se limita a mencionar futbolistas. La artista también incluyó una lista de selecciones y países que dejaron huella dentro de la historia de los mundiales. Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia encabezan una parte del recorrido latinoamericano, seguidos por Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia. Más adelante aparecen Sudáfrica, España, México, Japón, Corea y Países Bajos, ampliando el homenaje a distintas culturas futboleras del planeta.

El estreno oficial de "Dai Dai" se realizó en una transmisión en vivo con Shakira, quien explicó la intención inspiradora detrás del tema - crédito Eduardo Munoz/REUTERS
El estreno oficial de "Dai Dai" se realizó en una transmisión en vivo con Shakira, quien explicó la intención inspiradora detrás del tema - crédito Eduardo Munoz/REUTERS

Para Colombia, la inclusión tiene una carga emocional especial. El nombre del país aparece junto al de naciones campeonas y potencias históricas, algo que para muchos fanáticos representa un reconocimiento al crecimiento competitivo del fútbol colombiano y al legado de jugadores como Carlos Valderrama, que también fue mencionado dentro de la canción.

Durante la transmisión en vivo del lanzamiento, Shakira explicó parte del espíritu detrás del proyecto y dejó claro que el sencillo tiene una intención que va más allá del espectáculo. “Esta canción también rinde homenaje a leyendas del fútbol, como Pelé, Ronaldo, Messi, no solo a ti Kaká. Él también es mencionado en esta canción.”, dijo entre risas durante la presentación oficial.

La barranquillera también compartió el significado detrás del título Dai Dai. La expresión, de origen italiano y muy usada en conversaciones cotidianas, transmite energía, impulso y motivación. Puede entenderse como “vamos, vamos”, “dale” o “ánimo”, una idea que conecta naturalmente con el espíritu competitivo que rodea a un mundial.

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Shakira donará el 100% de las ganancias de "Dai Dai" al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, apoyando la educación infantil y el deporte global - crédito @shakira/IG

“Esta canción, creo que es mucho más que una canción del Mundial. Es un mensaje para cada niño que alguna vez ha escuchado que su sueño era demasiado grande.”, expresó la cantante, en una de las frases que más repercusión tuvo tras el estreno.

El lanzamiento vino acompañado de otro anuncio histórico. La FIFA confirmó que Shakira, Madonna y BTS encabezarán el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo 2026, que se realizará el 19 de julio en el estadio MetLife, en Nueva Jersey. Será la primera vez que una final mundialista incluya un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl, con una duración estimada de 25 minutos.

Además, la artista colombiana reveló que el proyecto tendrá un componente social. Confirmó que donará el 100% de las ganancias de Dai Dai al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, destinado a impulsar el acceso de niños y niñas a una educación de calidad y a programas vinculados con el deporte. También anunció que aportará USD1 por cada entrada vendida en la edición especial de su gira mundial.

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