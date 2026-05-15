Colombia

Este es el monumento en honor al papá de Iván Cepeda que pocos conocen: queda cerca de una estación de Transmilenio

La importancia de Manuel Cepeda Vargas, padre del candidato presidencial del Pacto Histórico, radicó en su liderazgo dentro de la Unión Patriótica, colectividad que sufrió una persecución violenta por la que el Estado colombiano reconoció su responsabilidad

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El lugar volvió a llamar la atención tras un video publicado por el creador de contenido Santiago Quintero, que suele divulgar historias urbanas y curiosidades de Bogotá - crédito @quinteropfeifer/X

En el sur de Bogotá, a pocos metros de una de las estaciones más transitadas de Transmilenio, una estructura metálica permanece entre buses, vendedores ambulantes y filas de pasajeros. Muchos la observan a diario sin conocer que ese monumento recuerda uno de los crímenes políticos más graves de la historia del país.

La obra, levantada sobre la avenida de las Américas con carrera 74, conserva la memoria de Manuel Cepeda Vargas, padre del senador y candidato presidencial Iván Cepeda.

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El monumento Tierradentro, rombos y estrellas, creado por el escultor Edgar Negret, ocupa un punto que aún despierta preguntas entre quienes cruzan el sector de Mandalay y Banderas. Su presencia rompe con el gris del concreto y del tráfico pesado.

Algunos habitantes del sector lo usan como referencia para ubicarse. Otros apenas reparan en sus formas geométricas cubiertas hoy por grafitis y señales del desgaste urbano.

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El monumento “Tierradentro, rombos y estrellas” recuerda el asesinato de Manuel Cepeda Vargas en Bogotá - crédito @quinteropfeifer/TikTok
El monumento “Tierradentro, rombos y estrellas” recuerda el asesinato de Manuel Cepeda Vargas en Bogotá - crédito @quinteropfeifer/TikTok

La historia que guarda esa estructura lleva a una fecha que marcó a Colombia: el 9 de agosto de 1994. Ese día, Manuel Cepeda Vargas, entonces senador de la Unión Patriótica (UP), murió tras un ataque armado cuando salía de su vivienda rumbo al Capitolio Nacional. El crimen ocurrió justo en ese corredor vial del occidente de Bogotá, cerca de donde hoy miles de usuarios toman rutas de TransMilenio a diario.

¿Quién hizo la escultura?

La pieza artística de Edgar Negret no llegó allí por casualidad, ya que el escultor, considerado una de las figuras más importantes del arte abstracto colombiano, diseñó la obra como un homenaje a la memoria de Cepeda Vargas.

Sus figuras metálicas y colores vivos contrastan con el peso de la historia que representan. Negret, junto con Eduardo Ramírez Villamizar, abrió camino al abstraccionismo y a las formas geométricas dentro del arte moderno colombiano.

Edgar Negret Dueñas (1920–2012) fue un destacado escultor abstracto colombiano, considerado uno de los artistas más originales de América Latina - crédito Wikimedia
Edgar Negret Dueñas (1920–2012) fue un destacado escultor abstracto colombiano, considerado uno de los artistas más originales de América Latina - crédito Wikimedia

El lugar volvió a llamar la atención tras un video publicado por el creador de contenido Santiago Quintero Pfeifer, que suele divulgar historias urbanas y curiosidades de Bogotá. En sus redes sociales mostró el estado actual del monumento y recordó el hecho histórico asociado con ese punto de la ciudad; las imágenes dejaron ver grafitis y señales de deterioro sobre la estructura.

El crimen contra Manuel Cepeda Vargas que marcó a Colombia

Y es que el lugar y su historia son importantes, debido a que Manuel Cepeda Vargas ocupó un lugar clave dentro de la Unión Patriótica, ya que para ese momento, él representaba el último senador de ese movimiento político que seguía con vida tras años de asesinatos y persecuciones. Su muerte cerró uno de los capítulos más violentos contra la oposición política colombiana.

El ataque contra el dirigente ocurrió cuando transitaba por el barrio Mandalay; sicarios dispararon contra el vehículo en el que viajaba y acabaron con su vida. El hecho golpeó al país y reforzó las denuncias sobre la persecución contra integrantes de la UP, colectividad que sufrió miles de asesinatos.

Manuel Cepeda Vargas, papá de Iván Cepeda, fue el último senador de la Unión Patriótica antes de su asesinato en 1994 - crédito Iván Cepeda Castro/Facebook
Manuel Cepeda Vargas, papá de Iván Cepeda, fue el último senador de la Unión Patriótica antes de su asesinato en 1994 - crédito Iván Cepeda Castro/Facebook

Las cifras alrededor de ese exterminio aún estremecen, de acuerdo con las cifras oficiales, más de 8.000 víctimas quedaron registradas dentro de esa persecución, mientras cerca de 6.000 personas murieron en hechos atribuidos a agentes estatales y estructuras paramilitares. Durante años, familiares de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos reclamaron verdad y justicia.

Iván Cepeda, hijo de Manuel Cepeda Vargas y hoy figura política del Pacto Histórico, encabezó buena parte de esa búsqueda judicial. Junto con abogados y defensores de derechos humanos, llevó el caso ante instancias internacionales, entre quienes acompañaron ese proceso apareció el abogado Alirio Uribe, defensor de los derechos humanos y actual representante a la Cámara.

El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en 2010, ese tribunal declaró responsable al Estado colombiano por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas. Más adelante, en 2023, durante el gobierno de Gustavo Petro, otra decisión judicial reconoció la responsabilidad estatal en el genocidio contra la UP.

El presidente Gustavo Petro reconoce la responsabilidad del Estado en el exterminio de la UP, que dejó miles de muertos, desaparecidos y perseguidos - crédito @MinAgricultura/X
En 2010, la CIDH declaró responsable al Estado colombiano por el crimen del exterminio de la Unión Patriotico - crédito @MinAgricultura/X

Mientras esas sentencias ocuparon titulares y debates políticos, el monumento en honor a Cepeda Vargas continuó en el mismo lugar del sur bogotano. Allí permanece, entre estaciones, buses articulados y el movimiento acelerado de la ciudad; muchos pasajeros pasan frente a la estructura sin detenerse.

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