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La selección Colombia ya tendría fecha para presentar la lista de 26 convocados al Mundial 2026: habría evento especial

Ahora que se conoció la prelista de 55 jugadores, que es norma de la FIFA, el entrenador Néstor Lorenzo tiene un plan para elegir a los futbolistas que viajarán a Norteamérica

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Néstor Lorenzo
El técnico Néstor Lorenzo ahora arrancará el proceso para elegir los jugadores que disputarán el Mundial 2026 - crédito FCF

La selección Colombia sorprendió a todos los aficionados al anunciar la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026, tres días después del plazo de la FIFA para entregar ese documento.

El siguiente paso será elegir a los 26 futbolistas para la Copa del Mundo, pues el reglamento indica que, de ese grupo provisional, se sacarán los nombres de los deportistas inscritos para el certamen y quienes no queden, se convertirán en reserva para el cuerpo técnico.

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Por esa razón, el entrenador Lorenzo trabaja contra el tiempo para definir los nombres que integrarán esa lista oficial, dependiendo de los trabajos en Medellín y Bogotá, pues la idea es que, para cuando sea el viaje a Estados Unidos, sea con el grupo completo para arrancar los entrenamientos previos al debut frente a Uzbekistán.

¿Cuándo se entregará la convocatoria de Colombia?

Durante la rueda de prensa, el técnico Néstor Lorenzo explicó parte del plan para la etapa de preparación en Colombia: “Vamos a empezar la semana que viene en Medellín con un grupo de 6 o 7 , los que vayan terminando, van a ir llegando, los otros seguirán compitiendo”.

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Los que sigan compitiendo, vamos a esperar hasta el último día que finalicen para estar seguros de que están disponibles y bien. Para el 25 o 26 de mayo, vamos a estar con la lista más depurada, de acuerdo a los partidos que vayan jugando. La idea es ir entrenando con los que están para no ir perdiendo forma”, dijo el argentino.

El técnico argentino dio a conocer el universo de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia
Néstor Lorenzo dio a conocer el universo de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026 - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El objetivo de Lorenzo es que, de esos 55 jugadores, la mayoría vaya saliendo de la lista por criterio del cuerpo técnico, ya que el siguiente paso es entrenar en Bogotá con un grupo más consolidado y basado en las plantillas de las eliminatorias y la Copa América 2024.

Para el 1 de junio, la selección Colombia tendría la lista de 26 convocados para el Mundial 2026, que presentará al público en el partido frente a Costa Rica en El Campín, bajo un marco especial para que los aficionados ovacionen a cada uno de esos futbolistas.

Néstor Lorenzo usaría el amistoso ante Costa Rica el 1 de junio para presentar la lista oficial del Mundial 2026 - crédito Luisa González/REUTERS
Néstor Lorenzo usaría el amistoso ante Costa Rica el 1 de junio para presentar la lista oficial del Mundial 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

De otro lado, el 7 de junio se jugará el compromiso amistoso ante Jordania en San Diego, donde será la última oportunidad para que Néstor Lorenzo pruebe el once titular que se medirá con Uzbekistán el 17 del mismo mes, pues desea un triunfo en el arranque de la fase de grupos.

Cuadrado sí, pero Falcao no

En rueda de prensa, Néstor Lorenzo explicó las razones para la ausencia o aparición de algunos jugadores en la prelista de la selección Colombia, uno de ellos es Juan Guillermo Cuadrado, volante del Pisa que no es tenido en cuenta desde septiembre de 2023, ante Venezuela por las eliminatorias.

“Cuadrado estuvo cuando estaba en Juventus, Villa está pasando un muy buen momento y eso lo puso a competir con los que están en su puesto. El tema es que el jugador que vivió todo un proceso con nosotros y conoce el estilo de juego, los compañeros, las funciones, porque ningún jugador es igual a otro. No es que uno que tenga un gran momento último pueda venir, sí puede pasar, pero no es tan lógico”, explicó el argentino.

Juan Guillermo Cuadrado
Pese al descenso en Italia con el Pisa, Juan Guillermo Cuadrado tendrá la oportunidad de volver a la selección Colombia con el ingreso a la prelista del Mundial 2026 - crédito Pisa SC

Con respecto a Falcao, que se recupera de una fractura en el rostro con Millonarios, Lorenzo afirmó que la falta de continuidad fue la razón para descartarlo: “Yo lo pensé como jugador al principio del proceso, si hubiera tenido un nivel competitivo como el resto de compañeros que están en la lista, él estaría por lo que representa para el fútbol".

“Lo que pasa es que el criterio acá es el momento deportivo y la competencia que tiene con los compañeros, pero a Falcao yo lo adoro, lo quiero tener siempre al lado mío, me gustaría tenerlo en el área rival. Pero bueno, es así y hay que elegir”, finalizó.

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