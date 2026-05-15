Santiago Botero señaló al CNE de negarle la entrega del anticipo a su campaña presidencial: “¿Es de derecha o es del lado de Abelardo?”

Santiago Botero no ocultó su molestia por la manera en que le estarían negando la financiación a su campaña presidencial - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

El aspirante presidencial Santiago Botero acusó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de bloquear la entrega de anticipos a su campaña, a casi 16 días de la primera vuelta. La denuncia cobró fuerza al apuntar que rivales como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia ya destinaron “miles de millones” de pesos a sus gastos, mientras las candidaturas independientes enfrentan obstáculos administrativos que no ofrecen equidad.

Ya la Misión de Observación Electoral (MOE) había advertido que seis campañas aún no reciben recursos oficiales para operar en la recta final. En su último informe, la organización precisó que la resolución para autorizar los desembolsos debió estar lista antes del 31 de enero; sin embargo, a la fecha la ausencia de esa directriz ha impedido avanzar con la obtención de pólizas de seguro, un requisito para acceder a los fondos.

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Con este mensaje, el candidato presidencial Santiago Botero cuestionó los obstáculos del CNE en la entrega de los anticipos para las campañas presidenciales - crédito @santibotero2026/X

“¿El CNE es de derecha o es del lado de Abelardo?“, indicó el candidato antioqueño, que advirtió que las trabas impuestas a quienes no integran los grandes grupos económicos “es una falta de respeto con la democracia y con millones de colombianos que quieren opciones distintas a los mismos de siempre”. Señaló, además, que la dilación “limita la financiación de campaña”, pese a la obligación del Estado en ese sentido.

Así reveló que se financiará “a su manera” y desafió al Consejo Nacional Electoral si cuestiona sus métodos. “Si después vienen a decir los del CNE que era ilegal… ¡Que los cojan confesados!“, dijo Botero, que sostuvo que el manejo de los fondos puede provocar un estallido social, pues en su concepto, ”el pueblo se va a emberracar, porque no vamos a dejar que ganen los candidatos que quieren imponer los grupos económicos”.

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Enfatizó que tanto él como otros aspirantes estarían siendo ‘asfixiados’ por el organismo, que bloquea la entrega de anticipos mientras sus rivales, que cuentan con fuentes de dinero ya establecidas, a través de la empresa privada y gastan sumas millonarias. Esto, asegura, mina la equidad del proceso a menos de tres semanas de los comicios, pues le daría ventaja a los que logren gestionar cuantiosos préstamos.

Al menos 12 candidaturas presidenciales siguen en carrera de cara a la primera vuelta, tras la renuncia del exaciller Luis Gilberto Murillo, que se bajó de la lucha - crédito Registraduría

El retraso en los anticipos agudiza el desequilibrio electoral: MOE encendió las alarmas

Por intermedio de su directora, Alejandra Barrios, la MOE advirtió que la falta de una resolución reglamentaria por parte del CNE desde enero ha generado “una omisión administrativa que afecta directamente el equilibrio de la contienda electoral y la planeación financiera de las campañas”. Explicó que “la ausencia de claridad sobre los requisitos para las pólizas exigidas” compromete la competencia justa en la campaña.

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A su vez, Frey Muñoz, subdirector de la MOE, expresó que el problema ya impacta de forma crítica el calendario electoral y recordó que “estamos a escasas semanas de que la ciudadanía acuda a las urnas. La falta de esta resolución causó una incertidumbre jurídica y logística innecesaria”, por lo que reclamó la expedición “a la mayor brevedad” del acto administrativo pendiente para que los giros se puedan efectuar.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), pidió al CNE que agilice los procesos de entrega de recursos a las campañas presidenciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre tanto, según Transparencia por Colombia, las campañas presidenciales ya han informado gastos equivalentes a $25.000 millones, pese a que los anticipos legales buscan evitar que alguna candidatura quede en desventaja por motivos económicos. Y que existen algunas aspiraciones que todavía no reportan ingresos y egresos en las plataformas digitales dispuestas para tal fin, lo que alimenta las especulaciones.

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Finalmente, Botero, famoso por aquella frase en la que prometía darle “balín” a los delincuentes, reclamó la ausencia de vigilancia institucional ante las anomalías. “¿Dónde está la MOE? ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Dónde está el Presidente y dónde están las altas cortes?”, cuestionó el aspirante, que concluyó su mensaje con críticas al accionar de magistrados y funcionarios, al exigir que “sean serios”.