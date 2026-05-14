Colombia

Renta Joven: Prosperidad Social anunció calendario de pagos para jóvenes en educación superior y aprendices del Sena durante mayo

La transferencia de recursos beneficiará a más de 124.000 estudiantes y aprendices, contemplando modalidades de abono y giro con cronograma diferenciado, cobertura nacional y canales exclusivos para trámites y consultas

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Prosperidad Social habilita una ventana para el registro y actualización de datos bancarios en el Portal del Joven del 19 de mayo al 15 de junio - crédito Prosperidad Social
Prosperidad Social habilita una ventana para el registro y actualización de datos bancarios en el Portal del Joven del 19 de mayo al 15 de junio - crédito Prosperidad Social

Prosperidad Social inicia la entrega de pagos correspondientes al ciclo 2 de 2026 del programa Renta Joven a partir del martes 19 de mayo, beneficiando a 124.598 participantes en todo el país.

Este ciclo, que representa una inversión de 64.577 millones de pesos, está dirigido a estudiantes de instituciones de educación superior y aprendices del Sena, quienes recibirán recursos por permanencia, excelencia académica y compromisos previos de los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026.

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Modalidades y cronograma de pago

El proceso de entrega de los recursos contempla dos modalidades principales: abono a cuenta bancaria y giro en puntos autorizados. Para los 97.892 jóvenes con producto bancario registrado en el Sistema Integrado de Información Financiera (Siif), la transferencia se realizará de forma escalonada entre el 19 y el 22 de mayo, según el último dígito de su documento de identidad. El calendario es el siguiente:

  • 19 de mayo: documentos terminados en 1, 2 y 3.
  • 20 de mayo: documentos terminados en 4, 5 y 6.
  • 21 de mayo: documentos terminados en 7 y 8.
  • 22 de mayo: documentos terminados en 9 y 0.

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El cronograma escalonado de pagos bancarios se determina según el último dígito del documento y abarca del 19 al 22 de mayo - crédito Prosperidad Social
El cronograma escalonado de pagos bancarios se determina según el último dígito del documento y abarca del 19 al 22 de mayo - crédito Prosperidad Social

Por su parte, 26.706 estudiantes que cobran por modalidad de giro podrán acercarse entre el 19 y el 28 de mayo a los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros en todo el territorio nacional. Los beneficiarios deben retirar la transferencia dentro del plazo establecido, ya que en este ciclo no habrá ampliación de fechas. Los puntos de pago por municipio pueden consultarse en el portal oficial de Prosperidad Social.

En caso de requerir traslado del giro, los jóvenes pueden gestionarlo en los puntos autorizados o a través de los canales de atención de la entidad, incluyendo WhatsApp (mensaje de texto al 85594), la línea de atención desde celular (6013791088), la línea gratuita nacional (01 8000 951100) y las gerencias regionales de Prosperidad Social.

Creación y actualización de datos financieros

Para facilitar futuros pagos por abono a cuenta, Prosperidad Social abrirá desde el 19 de mayo y hasta el 15 de junio una ventana para que los participantes que aún no tienen un producto financiero puedan registrar sus datos bancarios en el Portal del Joven. El registro, que se realiza una sola vez, permitirá recibir transferencias monetarias directas a partir del ciclo 3 de 2026. Los interesados deben ingresar al portal con su usuario y contraseña y seguir el paso a paso indicado.

Los pagos se realizarán a través de abono bancario para 97.892 jóvenes y por giro en puntos autorizados para 26.706 beneficiarios - crédito Prosperidad Social
Los pagos se realizarán a través de abono bancario para 97.892 jóvenes y por giro en puntos autorizados para 26.706 beneficiarios - crédito Prosperidad Social

Además, entre el 19 y el 27 de mayo, el portal estará habilitado para la gestión de novedades como actualización de datos, reporte de graduación, subsanación de suspensión, retiro del programa, aplazamiento o cambio de programa de formación. Las novedades aplicarán desde el siguiente ciclo de pagos y son clave para mantener la información al día y asegurar la continuidad en el acceso al beneficio.

Pagos de Jóvenes en Paz: transferencia adicional para la inclusión

De manera paralela, el programa Jóvenes en Paz, liderado por el Ministerio de Igualdad y ejecutado por Prosperidad Social, inicia el 14 de mayo el cuarto ciclo de transferencias monetarias. 8.284 jóvenes que cumplieron con los compromisos de corresponsabilidad y participación recibirán recursos, en una inversión cercana a 9.400 millones de pesos. Cada beneficiario puede recibir hasta $1.000.000, condicionado al cumplimiento de metas educativas y sociales dentro de la ruta de atención definida por el programa.

El pago se realizará exclusivamente por la modalidad de giro, utilizando la red nacional de SuRed y SuperGiros. Prosperidad Social recomienda a los jóvenes consultar únicamente los canales oficiales para conocer las fechas, puntos de pago y recomendaciones de retiro seguro.

Los estudiantes que cobran por giro deben retirar su transferencia entre el 19 y el 28 de mayo en SuRed y SuperGiros, sin ampliación de fechas - crédito Prosperidad Social
Los estudiantes que cobran por giro deben retirar su transferencia entre el 19 y el 28 de mayo en SuRed y SuperGiros, sin ampliación de fechas - crédito Prosperidad Social

Información y canales de atención

Para ambos programas, la consulta de información y la gestión de trámites debe realizarse exclusivamente a través de la página web de Prosperidad Social (www.prosperidadsocial.gov.co), el canal de WhatsApp, los formularios Pqrsdf y las gerencias regionales. La entidad reitera que la atención es gratuita y directa, sin intermediarios.

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