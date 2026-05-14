Gobierno Petro detalló cómo hará que Colombia dependa menos del dólar y más de monedas asiáticas y aceptó error de un pronóstico

Javier Cuéllar, director de Crédito Público, señaló que, dentro de la estrategia para gestionar la deuda externa, se analiza la posibilidad de utilizar monedas asiáticas con el objetivo de diversificar y reducir la dependencia del dólar - crédito Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda presentó, el 14 de mayo, cifras que demuestran la disminución de la deuda externa de Colombia en proporción al total y detalló el uso de herramientas como el esquema de retorno total, con lo que apunta a optimizar el costo, blindar la liquidez y garantizar la estabilidad para la transición al próximo gobierno. Según la cartera, la estrategia de diversificación monetaria de la deuda externa colombiana dio un giro importante, impulsada por un plan del Gobierno de Gustavo Petro para avanzar hacia emisiones en monedas asiáticas.

Así lo expresó el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, al resaltar la reducción en la exposición cambiaria y exponer los fundamentos técnicos de la nueva política: “Ya hicimos monedas europeas, ahora quisiéramos hacer monedas asiáticas. ¿Por qué? Porque es conveniente desde el punto de vista de la matriz de correlaciones”, declaró al abrir el webinar “Deuda con Estrategia: Así avanza el manejo financiero de la Nación”.

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El funcionario dejó claro que Colombia ahora gestiona su deuda pública con la integración de emisiones en euros y francos suizos, lo que incrementa la compra de dólares y con el uso de coberturas cambiarias para disminuir la exposición al dólar y asegurar su liquidez ante futuros pagos.

Diversificación de monedas

Así las cosas, la opción por diversificar monedas es un pilar central en el enfoque de gestión. Cuéllar enfatizó: “Si yo les digo: bajemos a 50% la exposición en dólares y el otro 50% expongámonos a euros y francos, el ministro (Germán Ávila) ya está anticipando el siguiente paso de la estrategia, y es monedas asiáticas”. Remarcó que la decisión tiene como base la eficiencia técnica y el análisis de la matriz de correlaciones. “Yo quise diversificar las monedas porque técnicamente es demostrable que le conviene al país. Ya hicimos monedas europeas, pero ahora queremos asiáticas”, dijo.

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El dólar en Colombia se mantiene por encima de los $3.700 ante factores internacionales y nacionales - crédito Yuriko Nakao/Reuters

De igual forma, detalló los últimos resultados y resaltó que el país disminuyó el peso de la deuda externa sobre el total, lo que reduce la sensibilidad ante movimientos del dólar. “La deuda externa como proporción del total de la deuda pública se redujo desde niveles cercanos al 41% al inicio del actual gobierno hasta 25% con corte al 30 de abril. Hemos manejado de una manera muy efectiva la deuda externa”, precisó.

Para alcanzar estos indicadores, el Ministerio de Hacienda implementó compras anticipadas de dólares y coberturas cambiarias aprovechando condiciones favorables del mercado. “Cuando el dólar llegó a $3.500, eso es un nivel para mí de eficiencia y aprovechamiento en el marco de la estrategia”, explicó al añadir que se optó por las coberturas “cuando eran súper baratas”, lo que permitió anticiparse a movimientos bruscos y proteger la economía ante volatilidad de la moneda estadounidense.

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Error en el pronóstico

Cuéllar también admitió que el comportamiento de las tasas de interés de los TES sorprendió su pronóstico. “Los TES llegaron al 14%, me equivoqué en el pronóstico”, confesó al referirse al efecto de una política monetaria más restrictiva y del incremento del salario mínimo.

Según el funcionario, estas tasas altas obedecen más a cambios en las expectativas de la política monetaria que a un deterioro de las cuentas fiscales: “Los TES no están en este nivel por las primas de riesgo fiscal. Los TES están en este nivel por un cambio en las expectativas de política monetaria en este país”. Por este motivo, defendió emisiones de corto y mediano plazo en un entorno de tasas elevadas, para evitar costos mayores cuando el ciclo económico traiga tasas más bajas en el futuro.

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El 13 de mayo, el Ministerio de Hacienda subastó TES por 6 billones que se acercan a tasas de interés del 14 - crédito @MinHacienda/X

Y es que la última subasta de TES marcó un hito al superar los objetivos habituales y apuntalar la liquidez para la próxima administración. “Decidimos romper el techo de la subasta, no buscando el billón tradicionalmente que buscamos, sino que llegaron $6 billones”. Cuéllar recalcó la previsión institucional. Anotó que “tenemos los pesos y los dólares suficientes para cerrar gobierno”, al resaltar que así se previenen tensiones financieras para el próximo Ejecutivo en los últimos meses del año.

Reducción de la deuda externa y manejo del riesgo cambiario

La estrategia integral impactó de forma relevante las cifras de exposición cambiaria. “Si bajamos a 50% la exposición en dólares y el otro 50% expongámonos a euros y francos, el país estará más protegido frente a choques externos”, indicó Cuéllar.

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Resaltó el director de Crédito Público que Colombia mantiene solo 6% de su endeudamiento público expuesto al riesgo de refijación de tasas en menos de 12 meses, un nivel considerablemente inferior al de Brasil (50%) y México (18%). El control se atribuye, en parte, al uso de coberturas y esquemas de diversificación adoptados por el Gobierno.

“Las cifras muestran una reducción sostenida: la deuda externa como proporción del total de la deuda pública era del 41%. Ahora es 25%”, insistió al reiterar la efectividad de la política aplicada.

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Cuéllar recalcó la necesidad de corregir la concentración de deuda en dólares y de promover una cartera multimoneda. “Corregir la histórica concentración del portafolio de la deuda externa en dólares estadounidenses y avanzar hacia una estructura multimoneda que reduzca la exposición a la volatilidad cambiaria”, describió.

Herramientas financieras y operaciones recientes

Dentro de los mecanismos utilizados destaca el esquema de retorno total (total return swap) para optimizar costos y disminuir la exposición cambiaria. “Pasar de dólares a francos nos genera un ahorro promedio anual de 4,5%; pasar de dólares a euros, dependiendo el tramo de la curva, 150 puntos básicos”, agregó al mostrar el impacto financiero de la estrategia.

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El Ministerio de Hacienda informó que avanzó un 67% del proceso con estos esquemas en francos suizos y continúa con la cancelación de las operaciones. “Ya tenemos toda la caja para cubrir la operación en francos suizos y ya vamos en 67% del proceso”, puntualizó. Remarcó que el foco en la eficiencia más que en la financiación a través de estos instrumentos.

La última subasta de TES movilizó una suma inédita de $6 billones, lo que mostró la liquidez ante el cambio de administración y minimizó riesgos de futuras subastas no competitivas. Al mirar hacia 2026, Cuéllar anticipó que el monto programado para subastas podría alcanzar los $60 billones, según las condiciones del mercado.

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Respecto a la deuda global, señaló una reducción efectiva del saldo en circulación. “Estamos reduciendo de manera efectiva el saldo de los bonos globales”, mencionó. Destacó la importancia de derivados y coberturas para este proceso.

La reestructuración de pagos futuros de intereses externos también dieron un resultado clave: “De hoy hasta el año 2062 tenemos que pagar USD24.000 millones. Antes de la estrategia eran USD38.000 millones”. El ahorro neto calculado en intereses futuros supera USD14.000 millones, una cifra relevante para las arcas públicas.

Argumentos técnicos y respuestas a críticos

La decisión de diversificar en francos suizos y otras monedas generó polémica, pero Javier Cuéllar defendió los fundamentos técnicos. “En una relación costo-riesgo es óptimo incluir, diversificar, alejarnos un poco, sustituir fuente de financiación en dólares para reducir cerca de 450 puntos básicos la tasa promedio de financiación comparado con dólares”, anotó. Invitó a quienes cuestionan la medida a demostrar su ineficiencia: “La pregunta que yo les hago a los analistas es: ¿por qué no? Demuéstrenme que no es eficiente”.

El 9 de marzo de 2026, el Gobierno Petro cambió USD3.177 millones de deuda a francos suizos y pesos - crédito Arnd Wiegmann/Reuters

Aclaró también que los esquemas de retorno total no buscan suplir falta de acceso a financiación externa. “Nosotros tenemos un acceso amplio a los mercados internacionales, podemos emitir bonos globales, no usamos esto por falta de acceso a los mercados. Lo usamos por eficiencia en el endeudamiento público colombiano”, puntualizó.

Respecto a los títulos de tesorería de corto plazo (TCO), insistió en que su uso no ha sido excesivo y se inscriben dentro de una estrategia transparente y publicada. “Descorrelacionamos el colateral y mejoramos el perfil de riesgo crediticio, que nos permitió tener un beneficio desde el punto de vista financiero”, explicó.

Respondió a las críticas del exministro Alberto Carrasquilla con una defensa del perfil de riesgo nacional. “Nuestro carácter es el mejor entre los países emergentes y, por eso, quienes pasaron por estos cargos y hoy hablan de un sustico fiscal saben que eso nunca se va a convertir en realidad”, agregó.

Enfatizó en el carácter técnico e institucional de su labor: “No, que es que el franco se puede seguir apreciando. Sí, el dólar también se puede seguir apreciando. A diferencia de lo que quieren hacer ver por ahí, yo no soy un trader y no hablo despectivamente de la profesión, yo lo fui en el pasado. Soy un gestor de riesgos y como gestor de riesgos me encargo de encontrar oportunidades que más le convengan a todos los colombianos”.

Sostenibilidad y perspectiva de deuda colombiana

Ante la pregunta sobre la sostenibilidad del endeudamiento, Cuéllar fue categórico: “Colombia es el único país de Latinoamérica que nunca ha hecho incumplimiento de pagos de deuda”. Destacó que la política de Crédito Público busca preservar esta reputación y el acceso a mercados internacionales.

Para el cierre del actual gobierno, el Ministerio de Hacienda asegura contar con reservas suficientes tanto en pesos como en dólares, elemento crucial ante el traspaso de gobierno. “Tenemos los pesos y los dólares suficientes para cerrar gobierno”, afirmó. Anticipó que la transición se hará con liquidez suficiente para la próxima administración y estabilidad en los pagos.

Resaltó, además, el enfoque estratégico de largo plazo: “Detrás de estas decisiones, existe una visión estratégica de largo plazo, corregir la histórica concentración del portafolio de la deuda externa en dólares estadounidenses y avanzar hacia una estructura multimoneda que reduzca la exposición a la volatilidad cambiaria”.