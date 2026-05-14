Así respondió Martha Peralta a la investigación que inició por corrupción en la Ungrd: “Voy a estar con la frente en alto”

La senadora rechazó haber recibido notificación formal de la Corte y cuestionó la difusión de información del proceso - crédito Prensa Martha Peralta

La apertura de una investigación formal en la Corte Suprema de Justicia contra la senadora wayuu Martha Peralta reactivó el debate político y judicial alrededor del expediente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La legisladora se pronunció al respecto.

La congresista del Pacto Histórico quedó vinculada a un proceso por presunto tráfico de influencias y cohecho impropio, en una decisión adoptada por la Sala de Instrucción.

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El caso, que avanza bajo la ponencia de la magistrada Cristina Lombana, surge tras las menciones hechas por la Fiscalía General de la Nación dentro de una investigación más amplia sobre supuestas dinámicas de contratación que habrían buscado incidir en decisiones legislativas.

En ese expediente también aparecen exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro y congresistas, señalados dentro de un presunto esquema de direccionamiento de contratos.

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La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra la senadora Martha Peralta dentro del expediente de la Ungrd - credito -Ovidio González/Presidencia

En medio de ese escenario judicial, Martha Peralta se pronunció públicamente a través de sus redes sociales, en las que difundió un video con una postura directa frente a las versiones que circulan sobre su nombre. Su mensaje se concentró en rechazar cualquier notificación formal de la Corte Suprema de Justicia y en cuestionar la difusión de información sobre el proceso.

Martha Peralta responde a señalamientos desde sus redes sociales

La senadora abrió su declaración con una afirmación enfática: “Oigan, quiero informarle al país y a mis seguidores que no he sido notificada de ninguna apertura formal de investigación por parte de la Corte en el caso de la Unidad de Gestión del Riesgo”.

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Peralta insistió en que su actuar se mantiene dentro de los canales legales y que su respuesta seguirá el curso institucional: “Y si así lo fuera, a mí lo que me corresponde es hacer lo que he venido haciendo: defenderme con la verdad y con transparencia”.

Su pronunciamiento también se centró en la forma en que, según ella, se manejó la información del caso. La congresista cuestionó la filtración de datos relacionados con el expediente y señaló que estos deberían estar bajo reserva.

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La senadora Martha Peralta afirmó que responderá por las vías legales y sostuvo que su actuación ha sido transparente - crédito Martha Peralta/Facebook

“Aquí lo que resulta grave es que hayan filtrado información sobre un caso que se supone debe estar amparado por la reserva legal del proceso. Exijo garantías”, señaló en su video en redes sociales.

Además, Martha Peralta puso en duda la difusión de versiones sin que exista notificación oficial a las partes involucradas. “¿Cómo así que van a filtrar versiones interesadas sobre un caso donde las partes involucradas no han sido oficialmente notificadas?”, cuestionó en su mensaje.

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“¿Cómo así que nuevamente intentan instalar versiones y, sobre todo, politizar un caso que debe regir la imparcialidad de la justicia y la celeridad en resolver el caso?”, agregó.

En su pronunciamiento, vinculó el escenario judicial con su papel en el trámite de reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso: “He venido siendo blanco de ataque durante meses: estigmatizaciones, persecuciones. Y aquí solo es por haber yo defendido las reformas del cambio desde el Congreso de la República”.

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Martha Peralta señaló que el expediente debería mantenerse bajo reserva y criticó la circulación de versiones sin comunicación oficial a las partes, en el caso de corrupción de la Ungrd - crédito @marthaperaltae/Instagram

Al cierre del video, la senadora Martha Peralta envió un mensaje a sus seguidores y a comunidades que, según dijo, acompañan su trayectoria política al asegurarles que: “Quiero decirle a mi pueblo, a los pueblos indígenas, a todos los que me han acompañado en mi historia política, que aquí voy a estar con la frente en alto, a seguir trabajando por el país. Vamos pa’lante, vamos con ánimo, vamos con fuerza”.

La senadora envió un mensaje a sus seguidores y a comunidades que, según dijo, han acompañado su trayectoria política. “Quiero decirle a mi pueblo, a los pueblos indígenas, a todos los que me han acompañado en mi historia política, que aquí voy a estar con la frente en alto, a seguir trabajando por el país. Vamos pa’lante, vamos con ánimo, vamos con fuerza”, concluyó su pronunciamiento.

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Pese a que la senadora Martha Peralta afirmó que no fue notificada por la Corte Suprema de Justicia, aseguró en su pronunciamiento que ejercerá su defensa y reiteró su confianza en su actuar, al sugerir que no tiene responsabilidad en los hechos señalados.

No obstante, desde los canales oficiales del alto tribunal se confirmó la apertura de la investigación en su contra y se precisó que “la senadora será citada a indagatoria”.

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