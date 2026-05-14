Fuerte llamado del vicepresidente de la Corte Suprema a Petro por denuncias de fraude electoral: “El poder hay que ejercerlo de manera responsable”

El alto funcionario recordó que Gustavo Petro llegó a la Presidencia bajo las mismas reglas electorales y con la misma Registraduría que hoy está siendo cuestionada desde el Gobierno - crédito X

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia lanzó un llamado al presidente Gustavo Petro en medio de la controversia generada por las denuncias del mandatario sobre un supuesto fraude electoral en Colombia. Durante un evento realizado en la Universidad Externado de Colombia, el magistrado Hugo Quintero Bernate cuestionó los señalamientos contra la Registraduría y aseguró que desde distintos sectores institucionales se ha advertido sobre el impacto de esas afirmaciones en la confianza sobre el sistema democrático.

En su intervención, el magistrado sostuvo que el principal problema radica en que, según dijo, “se ha instalado una narrativa oficial” que desacredita a la autoridad electoral antes de que se desarrollen los procesos propios de la contienda. También señaló que las reglas electorales actuales fueron las mismas bajo las cuales Gustavo Petro llegó a la Presidencia de la República.

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“El gran problema que hoy pasa en el país, y la Corte lo ha advertido varias veces individualmente y conjuntamente con las otras instituciones de la administración de justicia, es que se ha instalado una narrativa oficial, y eso es lo más preocupante, en la que, a priori, se está descalificando a la autoridad electoral en una actuación que es además altamente injusta, porque justamente con esta Registraduría, con estas reglas electorales, el presidente que está criticando a la Registraduría llegó al poder”, expresó el togado.

Gustavo Petro pidió que se revelen los códigos fuente del software electoral - crédito Registraduría Nacional

El vicepresidente de la Corte Suprema también afirmó que quienes ejercen funciones públicas deben actuar con responsabilidad institucional y respetar las reglas democráticas, independientemente de si estas favorecen o no intereses particulares.

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“El poder hay que ejercerlo de manera responsable. Uno tiene que tener, cuando es directivo de alguna institución o cuando pertenece al servicio público, desde el cargo más bajo hasta el cargo más alto, vocación republicana. Uno tiene que saber que pertenece al Estado y que las reglas hay que cumplirlas. Y las reglas no son justas o injustas porque lo favorezcan o lo desfavorezcan a uno”, agregó durante el evento académico.

Cuestionamientos de Petro al sistema electoral

El presidente también vinculó a la empresa Thomas Greg & Sons con el proceso electoral y sugirió posibles irregularidades relacionadas con contratos estatales - crédito Colprensa

Las declaraciones del magistrado se produjeron luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera públicos nuevos cuestionamientos sobre el sistema electoral colombiano y sobre el software que sería utilizado durante los comicios presidenciales. El mandatario aseguró recientemente que debe existir mayor transparencia en torno a los programas tecnológicos encargados del escrutinio y pidió que se conozcan los códigos fuente del software electoral.

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“La información genera democracia. Que se muestren los códigos fuente del software electoral ilegalmente privatizado. Cómo que el software electoral que escrutó las elecciones en Honduras, con denuncias inmensas de fraude, es el mismo que va a escrutar en Colombia”, afirmó Petro.

El jefe de Estado también se refirió a la empresa Thomas Greg & Sons, compañía a la que el Gobierno apartó del esquema de producción de pasaportes en el país. Petro sostuvo que esa firma tendría participación contractual dentro del proceso electoral y sugirió que ello podría afectar la transparencia de la contienda.

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“Ya saben que si anulan el contrato de pasaportes ya en plena expedición, no es más que el pago para hacer un fraude electoral en presidenciales para devolver el favor de recuperar el contrato de los hermanos Bautista”, manifestó el presidente.

Petro aseguró que el sistema utilizado en Colombia sería el mismo empleado en Honduras en medio de denuncias de fraude - crédito @petrogustavo/X

Por su parte, el abogado Alejandro Carranza, que actúa como defensa del presidente Gustavo Petro, respondió a través de su cuenta en X y defendió los cuestionamientos del mandatario sobre el sistema electoral.

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Carranza aseguró que las dudas frente al modelo electoral colombiano no provienen únicamente del Gobierno, sino de decisiones judiciales, observadores internacionales y organizaciones dedicadas a la observación electoral. “En gracia de discusión, honorable magistrado Bernate, si la narrativa existe, entonces fue el Consejo de Estado quien la creó con la sentencia de 2018, al evidenciar la falibilidad del sistema”, escribió el abogado.

En el mismo mensaje, también afirmó que observadores internacionales han cuestionado el modelo de contratación relacionado con los hermanos Bautista y el software electoral utilizado en los procesos de escrutinio; y sostuvo además que el presidente Petro actúa de manera responsable al solicitar controles y vigilancia sobre el proceso electoral.

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La defensa del mandatario afirmó que solicitar transparencia electoral no constituye un ataque a la democracia, sino un mecanismo de vigilancia frente al proceso de escrutinio - crédito @HombreJurista/X

“El presidente Gustavo Petro es responsable por solicitar transparencia. Ahora, lo irresponsable es sentarse a hacer soliloquios y exigir que los demás guarden silencio, sin debate ni oposición en las ideas, todo mientras con propaganda se lleva a los electores como un rebaño manso a las elecciones, llenándoles de falsa confianza para que no exijan vigilancia y no cuiden sus votos”, indicó.

Finalmente, el abogado concluyó su mensaje asegurando que los ciudadanos exigen mayores garantías frente a los procesos electorales en Colombia. “(...) respetado magistrado, en el sistema electoral se equivocan, pues los ciudadanos nos hemos transformado de corderos en leones, y por ello exigimos lo mejor para nuestro país”, concluyó.

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