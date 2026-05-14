Acueducto de Bogotá alertó sobre fraudes en pagos de agua por suplantación digital: recomendó usar solo plataformas oficiales

Los ciberdelincuentes suplantan la web oficial de la Eaab a través de enlaces enviados por WhatsApp y SMS fraudulentos - crédito Eaab

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) emitió una alerta a los usuarios ante el aumento de casos de ciberdelincuentes que están robando el dinero de los pagos del agua mediante la suplantación de la plataforma oficial de la empresa.

Los fraudes ocurren a través de páginas web falsas y mensajes engañosos enviados por WhatsApp y SMS, donde los delincuentes dirigen a los usuarios a enlaces fraudulentos para apropiarse de los recursos destinados al pago de los servicios de acueducto y alcantarillado.

PUBLICIDAD

¿Cómo operan los ciberdelincuentes?

Los delincuentes han perfeccionado sus métodos para engañar a los usuarios. Utilizan mensajes de cobro enviados por WhatsApp y SMS, canales que la Eaab no emplea para generar cobros ni acuerdos de pago. En estos mensajes, incluyen enlaces que simulan la apariencia de la página oficial e invitan a los usuarios a pagar en cuentas ajenas a las de la empresa.

Los usuarios que pagan sus facturas en plataformas falsas siguen debiendo el dinero a la empresa pese a ser víctimas del fraude - crédito Eaab

El fraude se consuma cuando el usuario realiza el pago en la plataforma falsa, creyendo que ha cumplido con su obligación. En muchos casos, la víctima solo se percata del engaño días después, cuando recibe una notificación de la Eaab por falta de pago o la orden de suspensión del servicio. El dinero transferido a los delincuentes es difícilmente recuperable, y la obligación de pago con la empresa persiste.

PUBLICIDAD

Consejos para evitar fraudes y proteger el pago del agua

El Acueducto de Bogotá recomendó a los ciudadanos utilizar únicamente los canales oficiales para el pago de sus facturas y la realización de trámites. La Oficina Virtual de la EAAB es el canal seguro habilitado para pagos, acuerdos y consultas. Para inscribirse y proteger su dinero, los usuarios deben seguir estos pasos:

1. Ingresar a www.acueducto.com.co/mioficinavirtual. 2. Registrarse con el correo electrónico y número de cuenta contrato. 3. Realizar pagos y trámites solo dentro de la plataforma oficial.

PUBLICIDAD

La empresa enfatizó que no envía links de cobro ni solicita pagos a través de WhatsApp o SMS. Ante cualquier mensaje sospechoso, la recomendación es no abrir enlaces, no proporcionar datos personales y reportar la situación a la Eaab o a las autoridades.

La Eaab recomienda realizar todos los pagos y trámites solo en la Oficina Virtual oficial para evitar estafas - crédito Eaab

Factura virtual: una opción segura y ecológica

Además de la seguridad, la empresa promueve la adopción de la factura virtual como medida para reducir el uso de papel y contribuir al cuidado ambiental. Actualmente, la Eaab imprime cerca de 13,8 millones de hojas de papel al año, equivalentes a 70 toneladas. Si todos los usuarios migraran a la factura digital, se evitaría la tala de 1.190 árboles y el consumo de 2.800.000 litros de agua anualmente.

PUBLICIDAD

El proceso de inscripción para la factura virtual es sencillo:

1. Ingrese a www.acueducto.com.co con la factura a la mano. 2. Haga clic en “Oficina Virtual”. 3. Seleccione “Regístrate” y complete la información solicitada. 4. Acepte los términos y condiciones.

PUBLICIDAD

Con la factura virtual, los usuarios reciben el documento directamente en su correo electrónico y pueden descargarlo en cualquier momento, eliminando la dependencia del papel y facilitando la gestión desde cualquier lugar.

La factura virtual de la Eaab ofrece mayor seguridad, reduce el consumo de papel y aporta a la protección ambiental - crédito Eaab

Canales oficiales para pagos presenciales y digitales

Finalmente, la Eaab indicó que dispone de múltiples canales de pago seguros, tanto virtuales como presenciales:

PUBLICIDAD

Virtuales : Oficina Virtual Eaab (pago PSE), app Eaab, canales digitales de bancos, billeteras móviles como Punto Pay, Daviplata, Tpaga y Nequi, y la plataforma “Mis pagos al día” de Citibank. Estos servicios están disponibles las 24 horas, los siete días de la semana.

: Oficina Virtual Eaab (pago PSE), app Eaab, canales digitales de bancos, billeteras móviles como Punto Pay, Daviplata, Tpaga y Nequi, y la plataforma “Mis pagos al día” de Citibank. Estos servicios están disponibles las 24 horas, los siete días de la semana. Presenciales: Redes de cajeros Servibanca, Redeban, ATH; puntos de recaudo autorizados de Davivienda, Banco de Bogotá, AV Villas; oficinas de bancos Sudameris, Banco Popular, Itaú; Red Cade; y pagos con tarjeta de crédito en la sede de la empresa (calle 24 #37-15).