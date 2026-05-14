Colombia

Abelardo de la Espriella se presentó con chaleco antibalas en un acto de campaña tras denunciar amenazas en su contra

Previamente, el candidato había denunciado un supuesto atentado frustrado por un francotirador, que según él fue evitado gracias a la intervención de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La entidad negó estos hechos y solicitó públicamente las pruebas de lo afirmado

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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se presenta en plaza pública con chaleco antibalas y vidrios blindados tras amenazas en su contra - crédito captura de pantalla @ElTrumpista/X
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se presenta en plaza pública con chaleco antibalas y vidrios blindados tras amenazas en su contra - crédito captura de pantalla @ElTrumpista/X

Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de la República por Defensores de la Patria, realizó un acto de campaña en el Parque de Belén de Medellín, departamento de Antioquia, rodeado por un dispositivo de seguridad que incluyó chalecos, mantas balísticas, escudos, antidrones, más de 30 hombres armados y una tarima protegida con vidrios blindados, según imágenes difundidas por su propio equipo.

Mientras continúa posando detrás de un vidrio antibalas y a pesar de mantener su discurso acerca del alto peligro en el país, algunas de sus denuncias recientes han sido objeto de controversia. Entre ellas destaca la afirmación sobre un supuesto atentado frustrado por un francotirador con intervención de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la cual fue negada por la mencionada entidad, que solicitó públicamente las pruebas de lo expuesto.

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De la Espriella ha comunicado en las últimas semanas la existencia de dos intentos de ataque en su contra, aunque no todas las acusaciones han encontrado respaldo. Sobre su seguridad, el propio candidato sostiene un doble esquema: un contingente privado costeado por él mismo y la protección de 40 funcionarios del Estado.

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