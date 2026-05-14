Más de 7.400 motociclistas multados y casi 2.800 motos inmovilizadas en Bogotá por invadir andenes: estas son las zonas más afectadas

La Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó la inmovilización de 2.787 motocicletas y la imposición de 7.451 comparendos solo hasta abril de 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá/Secretaría de Movilidad

Los operativos de control contra motociclistas que invaden andenes y ciclorrutas en Bogotá se han intensificado en 2026, reflejando la preocupación de las autoridades y la ciudadanía por el uso indebido del espacio público y los riesgos para peatones y ciclistas.

El jueves 14 de mayo, en un operativo liderado por el alcalde Carlos Fernando Galán en el sector de El Tintal, localidad de Kennedy, 21 motos fueron inmovilizadas por infringir las normas de tránsito, una escena que se repite en distintos puntos de la capital.

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Operativos y sanciones: cifras que revelan una crisis

Hasta el 30 de abril de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad reportó la realización de 812 operativos en los que 2.787 motocicletas han sido inmovilizadas y se han impuesto 7.451 comparendos a conductores por transitar en zonas prohibidas. Solo por concepto de comparendos, el distrito prevé un recaudo de cerca de $9.433 millones en multas, sin contar los valores adicionales asociados a patios y procesos de inmovilización.

Cada infractor sorprendido circulando en zonas prohibidas recibe una multa de $1.266.100 más el costo de inmovilización del vehículo - crédito Alcaldía de Bogotá/Secretaría de Movilidad

Cada infractor es sancionado con una multa de $1.266.100 según la tarifa vigente (artículo 131, Ley 769 de 2002). Esta falta, identificada con el código D05, contempla la inmovilización inmediata del vehículo hasta tanto no se pague el comparendo o la autoridad decida lo contrario. La infracción sanciona a quienes conducen sobre aceras, plazas, separadores, zonas verdes o espacios exclusivos para peatones y vehículos no motorizados.

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Zonas críticas y principales focos de control

Las intervenciones de control se han focalizado en zonas recurrentemente afectadas por la invasión de motocicletas. Entre los puntos de mayor incidencia figuran la Autopista Sur, avenida Caracas, avenida El Rincón, avenida Boyacá, avenida Ciudad de Cali, avenida Guayacanes, calle 12 Sur, calle 152 y calle 189.

Sin embargo, la problemática también se extiende a corredores peatonales emblemáticos como el Eje Ambiental, en pleno centro de la ciudad, donde la cabildante Diana Diago denunció que los motociclistas circulan a alta velocidad por el sendero peatonal, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos.

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Durante el primer trimestre de 2026, 37 peatones murieron y 404 resultaron heridos en siniestros viales en Bogotá, con alta implicación de motocicletas - crédito Diana Diago

En el tramo de la carrera 2A hacia la calle 19, especialmente en horas pico, los peatones deben esquivar a motociclistas que usan el andén como vía alterna para evadir trancones, situación que genera temor y evidencia la falta de respeto por el espacio público.

Testimonios y denuncias desde el Concejo

La concejal Diago exigió a la Secretaría de Movilidad y al alcalde Galán incrementar los controles y sanciones en estos sectores, advirtiendo que la invasión de andenes puede desencadenar tragedias si no se recupera el orden. “Es inaceptable que los ciudadanos tengan que caminar con miedo por un sendero peatonal por culpa de moteros irresponsables”, afirmó.

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El concejal Juan Manuel Díaz confirmó que en zonas como el Parque La Igualdad, avenida Las Américas con carrera 68 y avenida Guayacanes —entre la Avenida Ciudad de Cali y la carrera 80B— es común observar motos circulando a velocidades superiores a 60 km/h sobre andenes y zonas peatonales, exponiendo a peatones y familias a un riesgo constante.

En sectores críticos, se detectó la circulación de hasta 40 motocicletas por minuto usando andenes como vías para evadir tráfico - crédito Diana Diago

Díaz documentó, tras recorridos en distintos horarios, el paso de hasta 40 motocicletas por minuto invadiendo estos espacios, transformando lugares diseñados para la protección peatonal en corredores peligrosos.

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Impacto en la seguridad vial y el recaudo para el distrito

La escalada de infracciones no es un fenómeno aislado. Solo entre enero y febrero de 2026, 37 peatones fallecieron y 404 resultaron heridos en siniestros viales en Bogotá. A inicios de abril, la cifra de víctimas mortales ascendió a 162, un incremento del 13% respecto al año anterior. En 6 de cada 10 muertes estuvo involucrada una motocicleta.

Durante el año, más de 6.700 motociclistas han sido sancionados por invadir andenes, con más de 2.400 motos inmovilizadas. El recaudo en multas, que supera los $9.433 millones, representa un ingreso significativo para el Distrito, aunque evidencia el costo social de una crisis de cultura ciudadana y respeto por la normativa vial.

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Las autoridades distritales intensifican controles para recuperar el espacio público y proteger la vida de peatones y ciclistas en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá/Secretaría de Movilidad

La administración distrital, por instrucción del alcalde Galán, reiteró que los controles no cesarán. “No vamos a parar; no puede haber rincón de Bogotá donde los motociclistas invadan el espacio público”, enfatizó el mandatario. Las autoridades buscan recuperar el espacio público, proteger la vida y garantizar la movilidad segura de peatones y ciclistas.