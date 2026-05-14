Colombia

Amiga de mujer desaparecida tras someterse a una cirugía en Bogotá hizo desesperado llamado: “Nos bloquearon de todo”

El paradero de una mujer de 52 años sigue siendo desconocido, después de que se sometiera a un procedimiento quirúrgico en un establecimiento no autorizado, por lo que sus allegados piden apoyo para encontrarla

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Las autoridades intervinieron el lugar y no encontraron a la paciente - crédito Pasa en Bogotá / X
Las autoridades intervinieron el lugar y no encontraron a la paciente - crédito Pasa en Bogotá / X

Una mujer de 52 años, identificada como Yulixa Toloza, está desaparecida después de someterse a una cirugía estética en un establecimiento ubicado en el barrio Venecia, en Bogotá, según confirmaron las autoridades el 14 de mayo de 2026. El caso ha generado preocupación luego de que su entorno reportara su ausencia tras varias horas sin información sobre su paradero.

En medio del avance del proceso, las autoridades determinaron que el establecimiento donde la paciente fue operada no tenía permisos de la Secretaría de Salud, por lo que se iniciaron las respectivas investigaciones para esclarecer el caso, según declaró Claudia Collante, alcaldesa de Tunjuelito. Por el momento, los agentes encargados del caso analizan los registros de las cámaras de seguridad para identificar posibles responsables.

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En conversación con el programa 6AM W de Caracol Radio, Yuri Mora, amiga de Toloza, relató que intentó acompañarla la noche de la recuperación pero le indicaron que era preferible mantenerla en observación. Sin embargo, lo que ocurrió después llenó a todos sus seres queridos de incertidumbre: “Nos bloquearon de todo y no nos han dado ninguna información sobre su paradero”.

De acuerdo con la misma fuente, la paciente salió de la intervención “muy descompensada” y presentaba complicaciones, ya que “le sacaron cantidades de grasa que no eran las correctas”.

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Volante de búsqueda difundido por las autoridades con la información de Yulixa Consuelo Tolosa, en el que se solicita apoyo ciudadano para dar con su paradero tras su desaparición en el sur de Bogotá - crédito BosaA7/Facebook
Volante de búsqueda difundido por las autoridades con la información de Yulixa Consuelo Toloza, en el que se solicita apoyo ciudadano para dar con su paradero tras su desaparición en el sur de Bogotá - crédito BosaA7/Facebook

Las pesquisas continúan mientras el círculo cercano de la desaparecida exige que se informe dónde se encuentra, en medio de la incertidumbre sobre su estado actual, pues temen que pudo agravarse por las malas prácticas de la intervención que le fue realizada.

“Después de 12 de horas de búsqueda y súplicas lo único que queremos es que nos digan dónde la tienen, que nos den un mensaje para que nos digan dónde la podemos encontrar. No hemos parado de buscarla ni un segundo”, reiteró la denunciante.

Cabe mencionar que la alerta a las autoridades surgió tras una llamada de auxilio recibida por la Alcaldía a las 6:00 a. m. Según explicó la encargada de la localidad, además de Toloza, otra mujer sometida a un procedimiento en el mismo lugar fue trasladada en ambulancia para recibir atención médica, pues ella sí se encontraba en las instalaciones en el momento del operativo.

Familiares de Yulitza Consuelo Tolosa han solicitado celeridad en su búsqueda y el esclarecimiento de lo ocurrido dentro del establecimiento donde fue vista por última vez - crédito Yulixa Tolosa/Facebook
Familiares de la desaparecida han solicitado celeridad en su búsqueda y el esclarecimiento de lo ocurrido dentro del establecimiento donde fue vista por última vez - crédito Yulixa Toloza/Facebook

¿Qué pasó en el lugar donde Yulixa Toloza fue operada?

Las declaraciones de Amalia Pardo, otra amiga de la víctima, indican que el procedimiento que se realizó es una lipólisis láser con sedación. La ciudadana le contó al diario El Tiempo que ella la acompañó a realizarse la intervención y que después de unas horas una de las trabajadoras del lugar le dijo que podía pasar a ver a Yulixa: “Yo la vi muy mal. Ella hablaba cosas que no tenían sentido, no podía casi pronunciar palabras y miraba como a la nada.”

En ese momento, según el relato, el personal del lugar le pidió llevársela a su casa, pero dos desmayos se lo impidieron. Así que decidieron que la dejarían en observación: “La bajaron al segundo piso cargada de hombros y pies porque ni siquiera caminaba”.

Bomberos y policías ingresaron por la fuerza al establecimiento Beauty Laser tras las denuncias de irregularidades y la desaparición de una paciente luego de una cirugía estética - crédito @maurovan/X
Bomberos y policías ingresaron por la fuerza al establecimiento Beauty Laser tras las denuncias de irregularidades y la desaparición de una paciente luego de una cirugía estética - crédito @maurovan/X

Otra de las afirmaciones que realizó la testigo al diario nacional y que fue bastante alarmante fue: “Ellos dejaban a las personas encerradas en las habitaciones y las monitoreaban solo por una cámara”.

La mujer salió del lugar para buscar ropa limpia para su amiga y al regresar le dijeron que no era necesaria su presencia. Finalmente, la información que les dieron fue que Yulixa salió del lugar por voluntad propia: “Eso es absurdo. Ella no se podía ni mover”.

Por ahora, sus allegados siguen a la espera de información que permita conocer qué fue lo que ocurrió dentro del lugar y si la mujer continúa con vida.

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