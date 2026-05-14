Iván Cepeda arremetió contra Paloma Valencia: denunció su ausencia en el Senado y revivió escándalo por tierras baldías en poder de su primo

El senador y candidato presidencial criticó la ausencia de la congresista del Centro Democrático en un debate crucial sobre la restitución de tierras en Colombia, acusándola de evadir la discusión y proteger intereses particulares - crédito Canal Congreso

En medio de la sesión plenaria del Senado del miércoles 13 de mayo de 2026, el senador Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, acusó a su contendora, la también congresista Paloma Valencia, y a su familia, de haberse beneficiado de la adquisición irregular del predio Buena Vista, propiedad de la nación que fue recuperada, según el parlamentario, por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

En su intervención, Cepeda señaló que el Estado recuperó esa finca, que había permanecido en manos de Nicolás Laserna, primo de la senadora, debido —según sus palabras— a métodos “poco claros” y probablemente ilícitos. Y hizo énfasis en la ausencia de Valencia en el debate sobre la tenencia y recuperación de terrenos, pues señaló que la senadora de la oposición “elude un debate que es esencial para este país”.

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Iván Cepeda no dudó en atacar a Paloma Valencia con el caso del que es protagonista su primo, Nicolás Laserna - crédito @SenadoGovCo/X - Paloma Valencia/Facebook

“La Agencia Nacional de Tierras, hace unos cuantos días, recuperó para la nación un predio que lleva por nombre Buena Vista. ¿De quién era ese predio? Pues ese predio era de la nación, un baldío, que fue adquirido, y esta es la cuestión que está en litigio, a través de métodos que no están claros", expresó el senador del Pacto Histórico, que relacionó el caso de la finca con lo que es, a su juicio, una problemática estructural.

“Usurpar tierras de la nación, como cualquier bien público, es un delito”, precisó el congresista, que advirtió que el hecho de que el supuesto propietario haya debido entregar el terreno marca el límite claro entre la buena fe y la apropiación espuria. “Evidentemente, tener que devolver el bien ya muestra que no es ese el caso del señor Laserna,” agregó Cepeda en su intervención, que se extendió por más de cuatro minutos.

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En ese orden de ideas, el episodio fue presentado por el senador como ejemplo de una práctica extendida: la apropiación y usufructo de baldíos por parte de familias de poder, en múltiples ocasiones mediante conexiones políticas. Según el senador de la bancada de Gobierno, la actitud de Valencia y su sector frente a estos casos mostraría la intención de retrasar la discusión de la jurisdicción agraria en el Congreso.

El director de la ANT, Felipe Harman, confirmó que el predio que estaba bajo posesión de Nicolás Laserna, primo de Paloma Valencia, ahora está bajo poder del Estado - crédito Agencia Nacional de Tierras/Colprensa/Red Social Facebook

Cepeda denunció abstenciones y patrones de evasión en la bancada de Paloma Valencia

Con ello, el congresista indicó que la senadora, junto con su bancada, adoptó como estrategia la inasistencia al debate y la presentación recurrente de impedimentos para retrasar o evitar la discusión. “La señora candidata fue enfática en que el señor Laserna era un hombre decente y un ciudadano ejemplar. Y luego, cuando se ha puesto en evidencia que estaba invadiendo y usufructuando un predio de la nación, pues ha salido a desmentir que ella nunca ha tenido nada que ver con esta historia,” dijo.

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De acuerdo con el aspirante oficialista, la conducta de Valencia ante el caso de tierras baldías responde a un patrón recurrente en temas de trascendencia nacional. En ese sentido, recordó episodios similares en la discusión de pensiones y reforma laboral y asoció la baja participación o el abandono del recinto con una sistemática resistencia a afrontar reformas de fondo, que eran de interés del Gobierno nacional.

La senadora Paloma Valencia fue acusada por su contradictor, Iván Cepeda, de huirle al debate de la tierra en el legislativo - crédito @SenadoGOVCo/X

“Así es con las pensiones, así es con la reforma laboral, así es con todos los asuntos. A pesar de ese barniz que ella intenta darse de una persona que está por lo social, por el campesinado, por los trabajadores, por los pensionados, la verdad es tozuda. Cuando se van a discutir los temas de fondo, las reformas sociales, abandona ella sí con pánico este recinto,” sostuvo Cepeda en su intervención ante el órgano legislativo.

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En el tramo final de su participación parlamentaria, el congresista del Pacto Histórico reiteró que está alineado con los intereses de trabajadores, campesinos y pensionados. Y denunció lo que denominó “el barniz social” de ciertos sectores políticos que rehúyen los grandes debates del país, en una nueva alusión a su contradictora en el Senado, pues ante la falta de debates también ha empezado a aprovechar la plenaria para lanzar pullas.