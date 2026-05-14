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El precio del dólar volvió a subir por encima de $3.800: expertos revelaron las causas y qué va a pasar con la divisa

La cotización de la moneda estadounidense alcanzó un máximo impulsada por factores internacionales, decisiones gubernamentales y un panorama político incierto en vísperas de las elecciones

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El dólar en Colombia superó los 3.800 pesos impulsado por la combinación de presiones internacionales y factores políticos locales - crédito Luisa González/Reuters
El dólar en Colombia superó los 3.800 pesos impulsado por la combinación de presiones internacionales y factores políticos locales - crédito Luisa González/Reuters

El dólar en Colombia superó la barrera de los 3.800 pesos durante la jornada del miércoles 13 de mayo, impulsado tanto por factores internacionales como por decisiones tomadas por el Gobierno colombiano y en un contexto preelectoral que acentúa la volatilidad de los mercados.

Este repunte adquiere relevancia por su coincidencia con las próximas elecciones presidenciales, previstas para el 31 de mayo, lo cual introduce una dinámica de incertidumbre que preocupa a analistas y agentes del mercado, según informó Bloomberg Línea.

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En la sesión del miércoles, la moneda alcanzó un máximo intradía de $3.809, aunque cerró en $3.775,44, mostrando una leve corrección respecto a ese pico y confirmando el carácter volátil de la jornada.

De acuerdo con el medio citado, este comportamiento estuvo acompañado por una caída promedio del 0,33 % en los TES (títulos de deuda pública colombiana), reflejo de una percepción internacional adversa sobre los activos locales.

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Expertos indican que la subida del dólar beneficiaría a los exportadores - crédito Colprensa
El precio máximo intradía de 3.809 pesos refleja la alta volatilidad de la divisa antes de las elecciones presidenciales en Colombia - crédito Colprensa

La evolución del dólar respondió a una combinación de factores, tanto externos como internos. Alejandro Rojas, economista del Banco de Bogotá, explicó a Valora Analitik que el reciente aumento en el Índice de Precios al Productor en Estados Unidos —que llegó al 1,4%, es decir, casi triplicando lo previsto— consolidó la expectativa de un eventual incremento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (FED).

A ello se suma la designación de Kevin Warsh como presidente de la FED y el deterioro en Medio Oriente, ambos factores que propiciaron cautela en los mercados.

El precio del petróleo, por su parte, experimentó una corrección a la baja, con el barril Brent situándose en USD 105,92, mientras persiste la incertidumbre acerca de la reapertura del Estrecho de Ormuz, lo que según Credicorp Capital podría llevar el precio del crudo a USD 150 si continúa la tensión entre Estados Unidos e Irán.

Además, la publicación del nuevo dato de inflación de abril en Colombia, que revela una aceleración por encima de lo previsto, generó un mayor impacto sobre la cotización del dólar.

A nivel local, se estima que el Gobierno nacional intensificó las compras de dólares para cumplir con obligaciones asociadas al instrumento financiero Total Return Swap (TRS), previo a la primera vuelta presidencial.

La corrección en el precio del petróleo, junto a la tensión en Medio Oriente, suma incertidumbre al valor del dólar en Colombia - crédito Ronald Wittek/EFE
La corrección en el precio del petróleo, junto a la tensión en Medio Oriente, suma incertidumbre al valor del dólar en Colombia - crédito Ronald Wittek/EFE

David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, señaló a Valora Analitik que esta intervención oficial alteró la tendencia previa, fortaleciendo a la divisa norteamericana en el mercado local.

La política doméstica también añade presión. Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, expuso a Bloomberg Línea que la cautela de los inversionistas obedece a “la fuerte aversión al riesgo por el debate político al rojo extremo, las dudas sobre la solidez institucional y el sobreendeudamiento del Estado”.

En esta línea, el peso colombiano ha mostrado desde el 24 de abril un notable desanclaje respecto a monedas de la región. Valeria Álvarez, jefa de Estrategia de inversión de Itaú Colombia, detalló, en declaraciones a Bloomberg Línea, que en la última semana la moneda local se depreció cerca de 3%, mientras que el peso mexicano avanzó 1,43%, el real brasileño 1,21% y el peso chileno 0,74%.

Específicamente, en abril el peso colombiano fue señalada como la divisa que más perdió valor frente al dólar entre los países emergentes de la región, alejándose del desempeño positivo que mantienen sus pares más cercanos.

La política monetaria y el ciclo electoral intensifican la devaluación

El ciclo electoral, el debate político y la expectativa sobre la Reserva Federal condicionan el rumbo del dólar en Colombia y anticipan mayor volatilidad en el tipo de cambio - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram
El ciclo electoral, el debate político y la expectativa sobre la Reserva Federal condicionan el rumbo del dólar en Colombia y anticipan mayor volatilidad en el tipo de cambio - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram

El comportamiento del dólar en Colombia es seguido con particular atención en un mes marcado por la elección presidencial. Está previsto que, en caso de no lograr ningún candidato más del 50% de los votos el 31 de mayo, se realice una segunda vuelta el 21 de junio.

Las encuestas ubican a Iván Cepeda como seguro participante en la segunda vuelta, disputando el cupo restante entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Para los analistas, el rumbo del tipo de cambio dependerá en buena medida de la posibilidad de que un gobierno considerado promercado asuma la presidencia el 7 de agosto. Esta expectativa eleva la incertidumbre, que se refleja en la mayor reacción del peso colombiano a los factores políticos internos.

La tendencia indica que las futuras declaraciones de la Reserva Federal y el resultado electoral serán claves en la evolución del tipo de cambio durante las próximas semanas.

El mercado no descarta que, si persisten los factores de presión actuales, se produzca una pronta escalada hasta los $3.850.

Así mismo, la perspectiva de un endurecimiento monetario por parte del Banco de la República, tras la reciente pausa en el ciclo de alzas de tasas de interés, añade otra variable que podría endurecer aún más el entorno cambiario, según lo adelantó Itaú Colombia en declaraciones a Bloomberg Línea.

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