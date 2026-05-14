Colombia

Defensa de Diego Cadena radicó recurso de casación por condena de ocho años en su contra por soborno a testigos

En su momento, el abogado Iván Cancino indicó que hay al menos 10 errores identificados en la sentencia condenatoria de segunda instancia que deben ser revisados

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Diego Cadena fue condenadopor los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal - crédito Colprensa
Diego Cadena fue condenadopor los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal - crédito Colprensa

La defensa del abogado Diego Javier Cadena Ramírez –que fue apoderado del expresidente Álvaro Uribe Vélez– radicó un recurso de casación por la condena proferida contra el investigado por los delitos de soborno en actuación penal en concurso y fraude procesal, en calidad de coautor. El 11 de marzo de 2026, en una decisión de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá lo sentenció a 104 meses (ocho años y seis meses) de prisión domiciliaria.

En su momento, Iván Cancino, abogado que representa los intereses de Diego Cadena, informó que la defensa recurriría a todas las herramientas jurídicas disponibles para echar para atrás la sentencia condenatoria establecida en su contra. El apoderado de Cadena confirmó a Infobae Colombia que ya tomó acciones, radicando el recurso extraordinario de casación.

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El abogado Iván Cancino aseguró que existe la posibilidad de que se revoque la condena contra Diego Cadena- crédito Cristian Bayona/Colprensa
El abogado Iván Cancino aseguró que existe la posibilidad de que se revoque la condena contra Diego Cadena- crédito Cristian Bayona/Colprensa

En el documento, la defensa argumentó que el hoy condenado no cometió ninguna conducta ilícita y que uno de los testigos que rindió testimonio en su contra (el exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor) mintió. Cancino aclaró que el estudio del caso y la toma de una decisión al respecto puede tardar cinco meses. Sin embargo, a su juicio, “es posible” que la Corte Suprema revoque la sentencia condenatoria.

Después de que el Tribunal Superior de Bogotá condenara a Diego Cadena, Iván Cancino se pronunció a través de una publicación en su cuenta de X, en la que advirtió que hay varias falencias que la Corte Suprema de Justicia debe revisar en este caso. Aseguró que hay pruebas que no fueron incorporadas y que se evidencia la ausencia de motivación absoluta frente a los argumentos esgrimidos por la defensa.

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Al menos diez errores que estamos seguros serán objeto de análisis en el recurso de casación y en la impugnación que se hará del fallo. Es un caso interesante, ya que proceden para esta defensa tanto la casación como la impugnación”, detalló el profesional en Derecho en la red social.

El abogado Iván Cancino aseguró que espera que las condenas contra Diego Cadena y Juan José Salazar sean revocadas por la Corte Suprema - crédito @CancinoAbog/X
El abogado Iván Cancino aseguró que espera que las condenas contra Diego Cadena y Juan José Salazar sean revocadas por la Corte Suprema - crédito @CancinoAbog/X

Al igual que Cadena, el abogado Juan José Salazar –que fungió como apoderado del expresidente Álvaro Uribe Vélez– también fue condenado por esos mismos delitos y su pena quedó establecida en 94 meses (siete años y ocho meses) de prisión domiciliaria.

Los señalamientos contra el abogado Diego Cadena por los cuales fue condenado

Ambos profesionales en Derecho (Diego Cadena y Juan José Salazar) fueron condenados por haber ofrecido sobornos a exparamilitares para que faltaran a la verdad en sus declaraciones y favorecieran con sus testimonios al expresidente Álvaro Uribe Vélez en una investigación relacionada con presuntos nexos con el paramilitarismo.

Cadena fue sentenciado por haber ofrecido beneficios jurídicos al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve (testigo clave del caso) para que se retractara de acusaciones que había hecho en contra del exmandatario. También fue hallado culpable de haber sobornado al exparamilitar Carlos Enrique Vélez con ese mismo propósito, con ayuda de Juan José Salazar.

Es ostensible (notorio) que el propósito de los enjuiciados (Cadena y Salazar) era obtener de CARLOS ENRIQUE VÉLEZ RAMÍREZ un testimonio contrario a la verdad”, precisó el Tribunal Superior de Bogotá en la decisión de segunda instancia.

Al igual que la defensa de Diego Cadena, el abogado Reinaldo Villalba, representante de víctimas, presentó ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia un documento de siete páginas en el que pide que se mantenga la condena proferida en contra de Cadena.

La impugnación: el paso que seguirá la defensa de Juan José Salazar

En su momento, el abogado Andrés Felipe Caballero, que representa los intereses del hoy condenado Juan José Salazar, informó que recurría a una impugnación especial para que se revoque la sentencia condenatoria que estableció el alto tribunal en segunda instancia.

Tengo total tranquilidad. Esto es un proceso continúa (...). En mi caso, tenemos abierta la posibilidad de una impugnación especial (...). Cuando uno conoce dónde está el éxito y dónde está la verdad, puede caminar tranquilamente, que sabe que algún día va a llegar”, dijo el jurista a Focus Noticias.

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