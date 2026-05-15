Esta sería la fecha en la que Richard Ríos se quedaría sin técnico en Benfica: José Mourinho tendría las horas contadas

José Mourinho se ha encargado de mostrar la mejor versión de Richard Ríos en el Benfica, pese a la campaña irregular - crédito Lee Smith/Action Images vía Reuters

Benfica está al borde de terminar su temporada 2025/2026 de la peor manera imaginada, pues no solo se quedó fuera de la Champions League, Copa de Portugal y la pelea por la Primeira Liga, sino que tampoco clasificaría a la próxima edición de la Liga de Campeones.

Además, el futuro del técnico José Mourinho está en juego, pues el entrenador, que tiene a Richard Ríos como uno de sus jugadores importantes, se despediría de la afición en medio de una situación inquietante para la institución, por todo lo que significa no quedar en el máximo certamen europeo.

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El volante colombiano es otro que saldría perjudicado por la posible salida del llamado “Special One”, pues fue el hombre que lo ayudó a adaptarse y mejorar en Portugal, en su primera temporada, y subir su nivel para que llegue en buenas condiciones a la selección nacional para el Mundial 2026.

Mourinho sacudiría el mercado de fichajes

A mediados de septiembre de 2025, Benfica sorprendió a todos con el regreso del entrenador portugués al club, pues lo dirigió a principios del nuevo milenio y volvió para pelear la Champions League, a la que llegó hasta los playoffs, y la Primeira Liga ante el Porto y Sporting de Lisboa.

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José Mourinho volvería a dar un golpe, pues volvería a nada menos que el Real Madrid, equipo que busca un técnico de manera urgente por las peleas entre jugadores, crisis por la falta de títulos en dos temporadas y el presidente Florentino Pérez busca un timonazo a todo su proyecto.

José Mourinho tendrá hasta el 26 de mayo para decidir si se queda en Benfica o se va al Real Madrid, por el que inclinaría desde el 16 de mayo - crédito Pedro Rocha/REUTERS

“La motivación por dar el sí al Real Madrid ha crecido. Sabe, o le han hecho llegar, que es el momento de ayudar a recomponer la figura deportiva del equipo blanco y su deseo de dar forma al regreso ha aumentado. De hecho, el propio Mourinho ya ha hecho público que su decisión se conocerá la próxima semana, días antes de que termine el tiempo del que dispone para hacer efectiva la cláusula de rescisión de su contrato con el Benfica“, mencionó el Diario AS.

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En ese orden de ideas, Mourinho dejaría al Benfica de Richard Ríos el sábado 16 de mayo, cuando el club enfrente al Estoril en condición de visitante, pues desde allí inician los 10 días que el timonel cuenta para decidir si acepta la renovación de las águilas o se va a la casa blanca.

Benfica aún pelea por el cupo a Champions ante el Sporting y necesita ganar, además de la derrota de su rival, para conseguirlo - crédito Rita Franca/REUTERS

De esta manera, “The Special One” volvería al cuadro español para un segundo ciclo, pues en el primero, entre 2010 y 2013, se caracterizó por darle pelea al Barcelona de Pep Guardiola, lograr dos títulos y armar la plantilla que saldría campeona de Champions en 2024.

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Richard Ríos se unirá a Colombia

Al mismo tiempo que José Mourinho se despediría de las águilas por la oferta del Real Madrid, que se daría después de que Florentino Pérez gane las elecciones del club, también otros jugadores empezarán la preparación con sus respectivos países para el Mundial 2026.

Richard Ríos se convirtió en un jugador clave para la primera línea del medio campo de la selección Colombia - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Richard Ríos es uno de los que viajará a Colombia, para trabajar con el técnico Néstor Lorenzo y el resto de sus compañeros que vayan arribando a la concentración en Medellín, donde daría inicio la etapa previa para la Copa de la FIFA, con la prelista de 55 futbolistas.

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El volante es uno de los hombres que posiblemente quedará entre los 26 convocados, debido a que integra la base del combinado nacional desde las eliminatorias y la Copa América 2024, con 30 partidos en total, dos goles y dos asistencias, así que, a menos que sufra una molestia física, viajará a Estados Unidos, México y Canadá para la fase de grupos.