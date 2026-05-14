Colombia

Abelardo de la Espriella afirmó que Margarita Rosa de Francisco está en su derecho de votar por quien quiera: “Esa es la democracia”

El abogado y aspirante presidencial sostuvo que gobernará sin distinciones y compartió una anécdota sobre el origen del personaje de la novela “Gallito Ramírez”

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Abelardo de la Espriella habló de Margarita Rosa de Francisco - crédito Nathalia Angarita/Reuters - @margaritarosadefrancisco/Instagram
Abelardo de la Espriella habló de Margarita Rosa de Francisco - crédito Nathalia Angarita/Reuters - @margaritarosadefrancisco/Instagram

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que, de llegar a la presidencia, gobernará para todos los colombianos, incluidos quienes opten por respaldar otras candidaturas como la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien en redes sociales ha mostrado su afinidad al gobierno de Gustavo Petro.

“Por supuesto que voy a ser el presidente de todos, incluso de los que voten por Cepeda (candidato del Pacto Histórico), lo cual es válido”, afirmó el aspirante en una entrevista a Caracol Radio, subrayando su compromiso con el pluralismo y la participación ciudadana. Según relató el medio, De la Espriella enfatizó que “esa es la democracia y yo respeto eso”.

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Durante la conversación, el periodista consultó al candidato sobre posibles encuentros con la actriz Margarita Rosa de Francisco en Miami, a lo que De la Espriella respondió con claridad: “Nunca la he visto”. Y aprovechó la ocasión para compartir una anécdota familiar relacionada con la novela “Gallito Ramírez”, escrita por David Sánchez Juliao.

El abogado relató que el nombre de “la Mencha”, personaje emblemático de la novela, proviene de la abuela paterna de su esposa, María Carmen Sapupo, conocida como “la Mencha Pupo”.

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“David Sánchez Juliao un día llegó a su casa hace cuarenta o cincuenta años y le dijo: ‘Mencha estoy escribiendo una novela que se llama Gallito Ramírez y la protagonista se va a llamar como tú, ¿me dejas utilizar tu nombre?’”, narró De la Espriella. Según el candidato, la respuesta fue contundente: “Echa pa’lante con esa vaina".

"La original es la abuela de mi mujer, la abuela paterna”, detalló el abogado, reafirmando la autenticidad del relato. Además, Abelardo de la Espriella reiteró que respeta el derecho de todos los ciudadanos a ejercer su voto con libertad, “es válido votar por el que les dé la gana, ni me ha faltado”. Explicó que su objetivo es trabajar por la inclusión y el cumplimiento de las expectativas de quienes han confiado en otras alternativas políticas.

Yo cómo voy a recoger a toda la gente que votó por Cepeda, cumpliéndoles los que ni Petro ni otros gobiernos les cumplieron sin discurso”, subrayó.

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