Un escolta privado murió al intentar frustrar un asalto en el sur de Cali: autoridades investigan el caso

El escolta Juan Carlos Asprilla Rentería fue asesinado en Cali tras intentar impedir un hurto en el sector Valle de Lilí - crédito Colprensa

Momentos de tensión y pánico vivió la comunidad en el sur de Cali (Valle del Cauca) tras el asesinato de Juan Carlos Asprilla Rentería, un escolta de 39 años que perdió la vida al intentar impedir un robo.

Las autoridades confirmaron que el hecho ocurrió en el sector del Valle de Lili, cuando Asprilla Rentería, empleado de una empresa privada de seguridad, llegaba a visitar a un conocido. En ese momento, presenció un robo en curso y decidió intervenir utilizando su arma de dotación.

PUBLICIDAD

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Milton Andrés Melo, detalló la secuencia: “Un integrante de una empresa de seguridad iba a hacer una visita allá a algún familiar o algún conocido en ese sector. Presencia en el momento que estaban haciendo un hurto, un atraco, y con su arma, pues de dotación de la empresa la acciona tratando de evitar este tema y pues desafortunadamente fue herido fatalmente”.