Colombia

Rechazan libertad de alias Lindolfo: exlíder de la Oficina de Envigado y vocero de la Paz Urbana seguirá en la cárcel de Itagüí

Sebastián Murillo Echeverri tendrá que cumplir con la condena de más de 18 años de prisión

Guardar
Google icon
Sebastián Murillo cumple una condena de 18 años de cárcel - crédito Policía Nacional
Sebastián Murillo seguirá en prisión - crédito Policía Nacional

Una de las hipótesis sobre la fiesta registrada el 8 de abril de 2026 en la cárcel de Itagüí con voceros de la Paz Urbana es que había sido organizada para celebrar la posible libertad de Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo.

Al respecto, el 13 de mayo el concejal de Medellín Andrés Tobón confirmó que la solicitud realizada por la defensa de Murillo fue rechazada y el exlíder de la Oficina de Envigado tendrá que seguir cumpliendo con la condena de 18 años y seis meses de prisión.

PUBLICIDAD

Mientras “Lindolfo” seguirá vinculado a la mesa de negociación con el Estado colombiano, su defensa argumenta que este ya cumplió con el tiempo mínimo de la condena y debería ser liberado.

Nelson Velásquez - Antioquia
Se presume que la fiesta registrada en la prisión antioqueña era para celebrar la potencial libertad de "Lindolfo" - crédito @claudiacarrasq

Tobón aseguró que si no se hubiera conocido todo lo relacionado con la celebración mencionada inicialmente, lo más probable es que la solicitud de la defensa habría sido aceptada y el condenado hubiera recibido un beneficio sin merecerlo.

PUBLICIDAD

Nos enteramos recientemente que el juzgado de ejecución de penas negó la libertad. No encontró el mérito ni el tiempo suficiente para que, efectivamente, se diera este beneficio. ¿Y la decisión de Lindolfo cuál ha sido? La de apelar”, indicó el cabildante desde el Concejo de Medellín.

Para Tobón, este caso demuestra lo que no se puede seguir registrando en el país con beneficios para condenados por crímenes como homicidio, por lo que pidió que se terminen los acuerdos con criminales que le hicieron daño a la región.

“Tenemos que cambiar nuestra norma en la persecución del crimen organizado, tenemos que liquidar el Inpec y tenemos que lograr un sistema en materia carcelaria que definitivamente desconecte a los cabecillas una vez entren a prisión”.

Paz Urbana - Antioquia
'Lindolfo' es uno de los voceros del proyecto de Paz Urbana - crédito Paz Urbana

Otro aspecto que ha generado la indignación del cabildante es que tras la denuncia sobre la fiesta en la que asistieron mujeres y varios artistas musicales, a pesar de que el presidente Gustavo Petro anunció que ordenaría el traslado de los reclusos que participaron de la celebración, esto no se registró de esa forma.

El único preso que fue cambiado de prisión fue alias Pocho, que ahora cumplirá con la condena en la cárcel de Girón, mientras que los principales voceros de la Paz Urbana seguirán en Itagüí.

¿Quién es alias Lindolfo?

Sebastián Murillo Echeverri, conocido como alias Lindolfo, nació en Medellín y creció en el seno de una familia vinculada al crimen organizado. Su padre, Rodrigo Murillo Pardo, alias Jimmy, fue socio de Pablo Escobar y líder de actividades criminales en la región hasta su asesinato en la década de 1990.

“Lindolfo” heredó esa trayectoria y, con el tiempo, se posicionó como uno de los cabecillas de la Oficina de Envigado, estructura criminal dedicada al narcotráfico, la extorsión y el cobro de deudas en Antioquia y otras regiones del país.

Carlos Pesebre - Paz Urbana
La defensa de "Lindolfo" busca que el exlíder de la Oficina de Envigado salga de prisión, pero siga vinculado a la Paz Urbana - crédito @PazUrbanaCo/X

Desde joven estuvo relacionado con el ambiente criminal, primero como reclutador de mujeres para redes de prostitución y luego en tareas de mayor responsabilidad dentro de la organización. Su habilidad para moverse entre distintos entornos le permitió establecer conexiones en el mundo del entretenimiento y la farándula, lo que facilitó su ingreso a círculos sociales de alto perfil.

Mantuvo una relación sentimental con una presentadora de televisión reconocida, lo que amplió su red de contactos y le dio acceso a empresas y actividades de fachada para el lavado de activos.

“Lindolfo” expandió sus operaciones a ciudades como Cartagena, donde coordinó actividades ilícitas empleando grupos de sicarios propios y asociándose con otros integrantes de la estructura criminal.

Para consolidar su poder, utilizó una estrategia que incluyó utilizar empresas y relaciones públicas como cortina de humo, mientras que, a la par, formó parte de su esquema para ocultar el origen de los recursos obtenidos a través de delitos.

Durante las investigaciones en su contra, salieron a la luz vínculos con figuras públicas, entre ellas empresarios y personalidades del entretenimiento, a través de sociedades y negocios conjuntos. Esta red de relaciones y la estructura de poder que construyó hicieron que su captura y judicialización representaran un golpe significativo para la organización a la que pertenecía.

Temas Relacionados

LibertadLindolfoPaz UrbanaCárcel de ItagüíColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Brayan León Muñiz, goleador colombiano en Sudáfrica, confiesa que se siente solo en ese país: “Así ha sido toda mi vida”

El delantero, que actualmente se encuentra en el Mamelodi Sundowns, ha anotado 15 goles y dado 2 asistencias en 23 partidos. En Colombia jugó en el Cartagena, DIM y Pereira

Brayan León Muñiz, goleador colombiano en Sudáfrica, confiesa que se siente solo en ese país: “Así ha sido toda mi vida”

Resultados Super Astro Sol hoy 13 de mayo: verifique el signo ganador

Ya se encuentran disponibles los números ganadores del primer sorteo del día. Pueden revisarse a continuación

Resultados Super Astro Sol hoy 13 de mayo: verifique el signo ganador

Los colombianos no están muy dispuestos a comprar vivienda o carro: informe confirmó preocupantes cifras

De acuerdo con el ICC de Fedesarrollo, las expectativas sobre el futuro económico del país inciden de gran manera en las decisiones de las familias

Los colombianos no están muy dispuestos a comprar vivienda o carro: informe confirmó preocupantes cifras

Ministerio de Salud emitió circular para la entrega de medicamentos pendientes: dio plazos a las EPS y reforzó controles sobre el desabastecimiento

La nueva circular también instruye a gestores farmacéuticos y otras autoridades a fortalecer el seguimiento sobre pagos, suministro de tecnologías en salud y barreras administrativas en la atención

Ministerio de Salud emitió circular para la entrega de medicamentos pendientes: dio plazos a las EPS y reforzó controles sobre el desabastecimiento

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

El ganador de la llave se enfrentará en la siguiente fase a Independiente Santa Fe que eliminó a América de Cali tras derrotarlo 5-1 en el marcador global

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

ENTRETENIMIENTO

Esta es la polémica producción que reemplazará a ‘La casa de los famosos 2026′ en el horario ‘prime’: no es ‘MasterChef Celebrity’

Esta es la polémica producción que reemplazará a ‘La casa de los famosos 2026′ en el horario ‘prime’: no es ‘MasterChef Celebrity’

Lucy Vives, hija de Carlos Vives, regresa a la música con ‘Mascacielo’: así es la producción que marca el inicio de una nueva etapa artística

Esperanza Gómez reveló que sufrió ansiedad y depresión tras la muerte de su esposo a causa del cáncer: “Me afectó demasiado”

Karol G hará historia en los American Music Awards 2026: recibirá importante premio internacional y será una de las artistas de la noche

Así reaccionó Yailin la más viral, ex de Anuel AA, cuando le preguntaron si aceptaría una colaboración con Karol G: “Ten cuidado”

Deportes

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

Deportivo Pereira volvería a quedar mal con sus jugadores: les debe salarios y aportes a seguridad social

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

Concierto el viernes y partido el sábado: qué pasará con el uso del estadio El Campín en Bogotá

Etapa 5 del Giro de Italia 2026: nuevo líder en la clasificación general y Egan Bernal perdió varias posiciones