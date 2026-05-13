Gobierno Petro confirmó qué pasará con las tarifas de gas natural en Colombia ante la crisis de Canacol: se pagarán USD100 millones

El servicio de gas natural es clave para las empresas y para la calidad de vida de las familias colombianas - crédito Vanti

El Gobierno de Gustavo Petro se refirió a la situación financiera de Canacol Energy y confirmó que no provocará aumentos en las tarifas de gas para consumidores residenciales e industriales. Durante una reunión interinstitucional desarrollada en Bogotá, autoridades y directivos de la compañía, junto al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, analizaron el impacto del proceso de mediación en Canadá y la importancia de una inyección de USD100 millones para evitar la liquidación de la empresa.

“Tenemos una obligación constitucional de garantizar la prestación del servicio esencial y de proteger a los usuarios colombianos. Cualquier decisión que implique elevar costos para el mercado esencial debe ser revisada por las autoridades competentes”, expresó el ministro de Minas y Energía.

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Ante la coyuntura financiera de Canacol, el Ejecutivo fijó como prioridad proteger la continuidad del servicio y evitar que las decisiones sobre la compañía repercutan en el precio del gas para hogares y sectores productivos. Según las autoridades, la mayoría de los usuarios regulados no tendrá modificaciones en sus costos ni en las condiciones del servicio esencial, al tiempo que se mantiene seguimiento constante sobre los avances en las negociaciones.

Proceso financiero y mediación en Canadá para Canacol

La reunión en Bogotá examinó el proceso de mediación que Canacol desarrolla en Canadá, con el objetivo de evitar su liquidación y asegurar la continuidad del suministro de gas. Una Corte de Alberta nombró un mediador para facilitar los acuerdos entre la empresa y sus acreedores financieros.

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Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, lideró una reunión interinstitucional con Canacol y sus clientes para revisar la situación financiera y contractual de la compañía - crédito Ministerio de Minas y Energía

Directivos indicaron que existe un compromiso para una aportación de capital de USD100 millones, cifra considerada fundamental para estabilizar las operaciones y mantener la oferta de gas en Colombia.

El acuerdo financiero propuesto busca permitir la recuperación de la compañía, sin afectar los contratos vigentes en el mercado esencial. Dentro del proceso de negociación, la posibilidad de revisar algunos contratos con acreedores ha sido uno de los temas centrales. Las autoridades remarcaron que cualquier cambio contractual que implique incrementar los costos para los consumidores finales será evaluado cuidadosamente antes de su implementación.

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Debido a la situación, el ministro Palma reiteró que, ante cualquier eventual ajuste en la estructura financiera o contractual de la empresa, la vigilancia institucional se prolongará mientras avancen las negociaciones y se concreten los pactos para garantizar el abastecimiento.

Salvaguarda para usuarios y sectores industriales ante la crisis de Canacol

La importancia de Canacol como proveedor para hogares y para la industria nacional fue uno de los puntos principales del encuentro. El Gobierno recalcó que mantener el acceso al gas es esencial para los consumidores residenciales y para industrias como Cerro Matoso, incluidas dentro del llamado “sector industrial estratégico”.

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Cerro Matoso, una de las principales mineras de ferroníquel de América Latina, enfrenta posibles afectaciones en sus actividades luego de que Canacol Energy comunicó la suspensión del suministro de gas en Colombia - crédito Cerro Matoso

“Debemos proteger la industria nacional y garantizar la continuidad del suministro. Un gran receptor del gas de Canacol es Cerro Matoso, por eso confiamos en que se puedan lograr los mejores acuerdos para mantener e incrementar la producción”, señaló Palma. El enfoque pretende resguardar la operatividad de las fábricas y preservar la estabilidad productiva en el país ante la coyuntura financiera de la compañía.

Las entidades participantes explicaron que, de acuerdo con la información revisada hasta el momento, “gran parte del mercado regulado no se verá afectado”, según el ministro. El monitoreo sobre la evolución financiera y la naturaleza de los contratos continuará hasta que haya mayor claridad sobre los escenarios que podría enfrentar el mercado de gas.

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De igual forma, el Ejecutivo resaltó que el objetivo fundamental es restringir cualquier impacto sobre los precios del gas y velar porque los sectores dependientes del suministro puedan seguir operando sin contratiempos. Además, todas las modificaciones contractuales serán estudiadas de forma rigurosa por las autoridades sectoriales antes de su aplicación.

Vigilancia estatal y medidas regulatorias frente al abastecimiento de gas

Las entidades regulatorias, como la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Ecopetrol y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), participaron en el análisis de la situación. Las instituciones acordaron fortalecer los mecanismos de seguimiento para garantizar que las obligaciones de suministro y los contratos se mantengan bajo las normas vigentes.

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Canacol Energy es la mayor compañía independiente de exploración y producción de gas natural convencional onshore (en tierra) en Colombia - crédito Canacol Energy

La vigilancia estatal está orientada a evitar que decisiones financieras de Canacol generen riesgos en la seguridad energética del país. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mantiene vigilancia sobre las condiciones del servicio de gas, mientras que la Superintendencia de Sociedades acompaña los procesos de reorganización de la empresa.

Ecopetrol, presente como actor relevante del sector, participó junto a las demás entidades en la revisión del posible alcance de cambios contractuales sobre el sistema gasífero nacional. Las autoridades recalcaron el acompañamiento permanente del Ejecutivo a todos los procedimientos regulatorios y operativos vinculados a la coyuntura.

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Mientras continúan las conversaciones con los acreedores, el Gobierno colombiano mantiene la coordinación interinstitucional para anticipar riesgos y salvaguardar el abastecimiento nacional. La prioridad sigue siendo mantener la seguridad para los usuarios y asegurar la prestación estable del servicio público de gas. El Estado seguirá observando de manera detallada la situación de Canacol, con el compromiso de proteger la estabilidad del sistema energético, a los usuarios que dependen del gas y la continuidad del servicio esencial en Colombia.