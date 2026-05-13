Colombia

Paloma Valencia volvió a arremeter contra Margarita Rosa de Francisco: “Ella no tiene conciencia de que es machista”

La candidata del Centro Democrático volvió a pronunciarse luego de los comentarios de la presentadora y escritora cuestionando el apoyo que recibía de Álvaro Uribe Vélez

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La candidata del Centro Democrático se despacho contra la actriz y escritora, quien la acusó de recibir órdenes directas de Álvaro Uribe Vélez - crédito @mevale.eva/Instagram

La actriz y expresentadora Margarita Rosa de Francisco causó revuelo días atrás al despacharse contra Paloma Valencia, candidata por el Centro Democrático para la primera vuelta de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 31 de mayo.

Valencia aparece en la lista de aspirantes a reemplazar a Gustavo Petro en el cargo más importante del país, aspirando a subir en las encuestas frente a las tendencias que favorecerían más a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, de cara a una eventual segunda vuelta.

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Siendo de orillas opuestas, no es sorpresa que la recordada presentadora de El Desafío se despachara contra Valencia. Y así lo hizo en un video publicado por el canal de YouTube Palabras Mayores Colombia, donde De Francisco expuso su opinión sobre la candidatura de la hoy senadora y lo que ella considera que es problemático del apoyo que recibe del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Dicen las investigaciones supremamente serias, documentadas, de periodistas de primer orden, para que vean quién es el señor Álvaro Uribe Vélez, que es el pájaro que tiene en su hombro la señora Valencia. Miren ese pasado, miren de dónde viene su riqueza. Mire con quién estaba relacionado ese señor. Tiene parado aquí en el hombro semejante pajarraco”, señaló de Francisco.

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Desde su perspectiva, pese a que Valencia es una mujer y a que, de ganar las elecciones, sería la primera en ocupar la Presidencia en Colombia, no considera que se esté escuchando su voz ni la de las demás mujeres que esperan una representación en el Gobierno. Incluso, afirmó que todo lo que la candidata expresa en campaña es, en realidad, un discurso permeado por la visión e intereses de Uribe Vélez.

“Su propuesta política tiene que ver con Álvaro Uribe Vélez y su manera violenta de ver el país. Mujeres, no pueden permitir que esa figura de mujer las represente. Ese pájaro que tiene ella acá es el dueño, el propietario del loro y que lo hace hablar”, aseveró.

Valencia no tardó en mostrar su desacuerdo en redes sociales, afirmando que había mujeres que se sentían representadas por su plan de gobierno. Sin embargo, el tema reflotó durante su paso por el pódcast Me Vale Eva, conducido por Eva Rey, al que asistió acompañada de su fórmula vicepresidencial, Daniel Oviedo.

Paloma Valencia afirmó que, contrario a lo que dice Margarita Rosa de Francisco, ella representa a muchas mujeres colombianas que son uribistas - crédito Colprensa y margaritarosa.defrancisco/Instagram
Paloma Valencia afirmó que, contrario a lo que dice Margarita Rosa de Francisco, ella representa a muchas mujeres colombianas que son uribistas - crédito Colprensa y margaritarosa.defrancisco/Instagram

En el que constituyó el primer adelanto de la entrevista, Valencia defendió nuevamente su posición y destacó la diversidad de posturas entre las mujeres colombianas. “Es que yo creo que las mujeres, ellas no pueden decidir cuál es el tipo de mujer que hay. Es que hay muchas mujeres y muchos tipos de mujeres, y hay muchísimas mujeres, a pesar de ellas, que sí se sienten representadas conmigo”, afirmó la senadora durante la transmisión. Valencia agregó que “¿Acaso uno tiene que ser la mujer de todas las mujeres? No, uno puede ser la mujer de la mayoría de las mujeres, que es lo que nosotros pretendemos”.

La congresista también abordó temas relacionados con la maternidad y el aborto al compartir su postura, señalando: “Yo sí siento que hay muchas mujeres que se sienten representadas conmigo, que creen que ser mamá no es un desperdicio de tiempo, que están convencidas de que abortar puede ser una decisión muy difícil, y que es más bien mucho más factible pensar en un Estado que cree las condiciones para que si alguien quiere tener un bebé, pero no lo quiere tener por sus condiciones económicas, lo pueda tener. Yo creo que somos muchísimas más las que pensamos así, así a las radicales les parezca que no”, apuntó.

Durante el diálogo, Valencia también se refirió a la existencia de posiciones machistas en la sociedad colombiana, haciendo referencia directa a los comentarios de Margarita Rosa de Francisco. “Y la gente ni siquiera se da cuenta que es machista. Si la señora de 60 que dice: ‘Paloma es inteligentísima, es valiente, todo, pero el país no está para una mujer’, ella no tiene conciencia de que es machista”, señaló la candidata.

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