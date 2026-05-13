Frustran posible atentado contra Abelardo de la Espriella, detectaron un falso escolta armado: “Grave situación irregular”

La campaña de Abelardo de la Espriella exigió garantías plenas y efectivas para el ejercicio democrático - crédito @delaespriella_style/Instagram

El equipo de seguridad proporcionado al abogado y candidato presidencial de la derecha Abelardo de la Espriella frustró un posible atentado dirigido al aspirante. Por medio de un comunicado, el movimiento ciudadano Defensores de la Patria informó que los hechos se presentaron en Envigado (Antioquia).

El equipo de protección del candidato “detectó y neutralizó una grave situación irregular” que se presentó mientras De la Espriella adelantaba su agenda territorial en el municipio. Identificó a un falso escolta, que estaba en el sitio haciendo supuestas labores de reconocimiento.

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“Un individuo se encontraba realizando presuntas labores de inteligencia en el lugar del evento, haciéndose pasar falsamente por integrante de la avanzada y del esquema de seguridad del candidato presidencial, sin pertenecer ni estar autorizado por el equipo oficial de protección de la campaña”, detalló.

El hombre, que insistía en que hacía parte del esquema de seguridad, tenía armamento, binoculares, dispositivos electrónicos y otros elementos. De inmediato, los responsables de la seguridad del candidato informaron sobre los hechos a las autoridades.

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“La campaña reconoce la reacción inmediata de las autoridades presentes y reitera que Abelardo de la Espriella continuará recorriendo el país y cumpliendo su agenda pública de cara a los colombianos. Sin embargo, exige garantías plenas y efectivas para el ejercicio democrático”, precisó.

En desarrollo...

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