Colombia

Frustran posible atentado contra Abelardo de la Espriella, detectaron un falso escolta armado: “Grave situación irregular”

El equipo de seguridad del candidato presidencial identificó al sujeto y verificó que tenía en su poder equipos electrónicos, binoculares y otros elementos

Guardar
Google icon
- crédito @delaespriella_style/Instagram
La campaña de Abelardo de la Espriella exigió garantías plenas y efectivas para el ejercicio democrático - crédito @delaespriella_style/Instagram

El equipo de seguridad proporcionado al abogado y candidato presidencial de la derecha Abelardo de la Espriella frustró un posible atentado dirigido al aspirante. Por medio de un comunicado, el movimiento ciudadano Defensores de la Patria informó que los hechos se presentaron en Envigado (Antioquia).

El equipo de protección del candidato “detectó y neutralizó una grave situación irregular” que se presentó mientras De la Espriella adelantaba su agenda territorial en el municipio. Identificó a un falso escolta, que estaba en el sitio haciendo supuestas labores de reconocimiento.

PUBLICIDAD

“Un individuo se encontraba realizando presuntas labores de inteligencia en el lugar del evento, haciéndose pasar falsamente por integrante de la avanzada y del esquema de seguridad del candidato presidencial, sin pertenecer ni estar autorizado por el equipo oficial de protección de la campaña”, detalló.

El hombre, que insistía en que hacía parte del esquema de seguridad, tenía armamento, binoculares, dispositivos electrónicos y otros elementos. De inmediato, los responsables de la seguridad del candidato informaron sobre los hechos a las autoridades.

PUBLICIDAD

“La campaña reconoce la reacción inmediata de las autoridades presentes y reitera que Abelardo de la Espriella continuará recorriendo el país y cumpliendo su agenda pública de cara a los colombianos. Sin embargo, exige garantías plenas y efectivas para el ejercicio democrático”, precisó.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaAtentadoFalso escoltaCandidatos presidencialesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026: siga aquí el partido que define al clasificado a semifinales

El ganador de la llave se enfrentará en la siguiente fase a Independiente Santa Fe que eliminó a América de Cali tras derrotarlo 5-1 en el marcador global

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026: siga aquí el partido que define al clasificado a semifinales

Abogado de Petro anunció acciones ante la Cidh tras aborto de Laura Ojeda: “La Fiscalía no tiene como misión producir torturas psicológicas”

Alejandro Carranza informó que solicitó medidas cautelares y seguimiento internacional, luego de que el presidente Petro asegurara que el aborto de Laura Ojeda ocurrió por presiones de la Fiscalía y de medios de comunicación

Abogado de Petro anunció acciones ante la Cidh tras aborto de Laura Ojeda: “La Fiscalía no tiene como misión producir torturas psicológicas”

Gustavo Petro estalló contra Hassan Nassar por sus críticas a los decretos tumbados por las altas cortes: “Es el bloqueo político”

El presidente defendió la manera en la que el Ejecutivo construye sus proyectos y rechazó los señalamientos del jefe de comunicaciones del gobierno de Iván Duque, que responsabilizó al equipo jurídico de la Casa de Nariño

Gustavo Petro estalló contra Hassan Nassar por sus críticas a los decretos tumbados por las altas cortes: “Es el bloqueo político”

Experto reveló la importancia de la alianza entre Colombia y Venezuela para combatir al ELN tras bombardeo en el Catatumbo

El operativo registrado en Tibú podría marcar el inicio de una estrategia binacional para enfrentar la violencia y las economías ilícitas en la región

Experto reveló la importancia de la alianza entre Colombia y Venezuela para combatir al ELN tras bombardeo en el Catatumbo

Avianca denunció a pasajero que agredió sexualmente a una mujer en un vuelo de Bogotá-Madrid: “Este caso no es aislado”

La aerolínea informó que incurrió en gastos operativos y logísticos por $150 millones debido a la situación que se presentó en el vuelo AV10

Avianca denunció a pasajero que agredió sexualmente a una mujer en un vuelo de Bogotá-Madrid: “Este caso no es aislado”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

ENTRETENIMIENTO

Esta es la polémica producción que reemplazará a ‘La casa de los famosos 2026′ en el horario ‘prime’: no es ‘MasterChef Celebrity’

Esta es la polémica producción que reemplazará a ‘La casa de los famosos 2026′ en el horario ‘prime’: no es ‘MasterChef Celebrity’

Lucy Vives, hija de Carlos Vives, regresa a la música con ‘Mascacielo’: así es la producción que marca el inicio de una nueva etapa artística

Esperanza Gómez reveló que sufrió ansiedad y depresión tras la muerte de su esposo a causa del cáncer: “Me afectó demasiado”

Karol G hará historia en los American Music Awards 2026: recibirá importante premio internacional y será una de las artistas de la noche

Así reaccionó Yailin la más viral, ex de Anuel AA, cuando le preguntaron si aceptaría una colaboración con Karol G: “Ten cuidado”

Deportes

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026: siga aquí el partido que define al clasificado a semifinales

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026: siga aquí el partido que define al clasificado a semifinales

Concierto el viernes y partido el sábado: qué pasará con el uso del estadio El Campín en Bogotá

Etapa 5 del Giro de Italia 2026: nuevo líder en la clasificación general y Egan Bernal perdió varias posiciones

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

Tras disturbios en el Atanasio durante el partido ante Flamengo por Copa Libertadores, esta fue la sanción de la Conmebol al Independiente Medellín