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El caricaturista Matador criticó a Abelardo de la Espriella por mostrar foto con doble sentido a periodista: “Hormonado y testiculado”

El humorista gráfico comparó el comportamiento del candidato presidencial con actitudes de exhibición entre animales

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Matador cuestionó a Abelardo de la Espriella: “Prefiere el exhibicionismo antes que propuestas” - crédito @Matador000/X - Infobae Colombia
Matador cuestionó a Abelardo de la Espriella: “Prefiere el exhibicionismo antes que propuestas” - crédito @Matador000/X - Infobae Colombia

El caricaturista Matador reaccionó con dureza a la reciente aparición de Abelardo de la Espriella en el programa digital Piso 8. El candidato presidencial quedó en el centro de la polémica después de protagonizar un episodio en el que, según el artista, en lugar de exponer propuestas sobre economía, seguridad o salud, realizó comentarios indebidos hacia una periodista.

Matador ironizó que De la Espriella “no necesita explicar sus propuestas en economía, seguridad o salud”, debido a que prefiere dirigirse a una periodista joven diciendo que “no tiene silicona en los glúteos”. Además, criticó el momento en el que el candidato pidió a la “fémina entrevistadora” hacer un acercamiento a una fotografía para mostrar, según él, “lo marcado de su paquete viril, hormonado y testiculado”.

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El caricaturista comparó este tipo de actitudes con el comportamiento de ciertas especies animales. En sus palabras, “ese alarde público del tamaño de sus genitales se asemeja a ciertas conductas de exhibición en algunas especies de simios y monos”.

Matador añadió que la homosexualidad en primates es un fenómeno natural y documentado en más de 50 especies, “incluidos chimpancés, bonobos y algunos abogados que creen que la ética no hace parte del derecho”.

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Matador criticó a Abelardo de la Espriella por comentarios en programa digital Piso 8 - crédito @Matador000/X
Matador criticó a Abelardo de la Espriella por comentarios en programa digital Piso 8 - crédito @Matador000/X

Las palabras del caricaturista generaron debate en redes sociales y abrieron preguntas sobre el nivel del debate en la campaña presidencial.

El episodio, marcado por comentarios considerados ofensivos y machistas, incrementó la controversia alrededor de la figura de De la Espriella y puso el foco sobre la relación entre candidatos y periodistas.

Este fue el momento incómodo de Abelardo de la Espriella con periodista del programa digital ‘Piso 8′

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, generó controversia tras su participación en el programa digital Piso 8 FM, conducido por Jota Flórez y Jhovanoty con un toque de humor.

Durante la entrevista, el aspirante a la Casa de Nariño, siguiendo con el tono jocoso planteado por los presentadores, respondió a una pregunta e involucró una fotografía personal con comentarios hacia una periodista: “Te voy a decir a ver dónde es que está la vaina, pa que tú veas. Con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino”.

Abelardo de la Espriella se disculpa públicamente con la periodista Laura Rodríguez tras incidente en Piso 8 - crédito Luis Gonzalez/Reuters - Redes sociales
Abelardo de la Espriella se disculpa públicamente con la periodista Laura Rodríguez tras incidente en Piso 8 - crédito Luis Gonzalez/Reuters - Redes sociales

El ambiente en el estudio se tornó distendido, pero la conversación giró inesperadamente cuando el candidato mostró una imagen suya y pidió la opinión de la periodista Laura Rodríguez. “¿Qué ves aquí, cariño? Ven”, le consultó. Ella, sorprendida, accedió a revisar la foto junto a los presentadores.

La interacción se tornó incómoda cuando De la Espriella instó: “Acércala, acércala. Dale zoom, dale zoom”. Laura Rodríguez, algo desconcertada, describió que veía a De la Espriella tomando aguardiente y usando sombrero.

El candidato insistió en que observara con mayor atención y, en tono distendido, comentó: “No, que no le está mirando lo que usted quiere que le mirara”.

Los presentadores intentaron mantener la dinámica ligera, pero el candidato persistió en los comentarios relacionados con su físico, afirmando: “El hombre serio no tiene que tener culo”. Jhovanoty intervino para bromear: “La silicona se la puso en otro lado”.

La periodista reiteró que en la imagen solo apreciaba elementos superficiales, mientras en el estudio la conversación giraba en torno a la fotografía.

Abelardo de la Espriella pidió disculpas a periodista de programa digital - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - @laurarogrr/X
Abelardo de la Espriella pidió disculpas a periodista de programa digital - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - @laurarogrr/X

Abelardo de la Espriella concluyó el episodio refiriéndose a la posibilidad de mostrar el contenido a la audiencia y bromeando con los conductores sobre el acceso al celular, incluso mencionando: “Se te bloqueó con OnlyFans”.

Tras lo anterior, Abelardo de la Espriella ofreció disculpas a la periodista Laura Rodríguez por la polémica generada. El candidato presidencial reconoció que “si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas”.

Explicó que el episodio ocurrió en un contexto humorístico, derivado de comentarios sobre un supuesto implante de silicona y bromas acerca de sus partes íntimas.

Según De la Espriella, “no lo hice de mala fe ni para hacerla sentir mal, mucho menos para acosarla frente a miles de televidentes”. Añadió que la interacción se dio como parte del estilo del programa y que él simplemente siguió la dinámica propuesta por los anfitriones. Concluyó su mensaje expresando: “Mis sinceras disculpas, Laura. Lo lamento”.

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