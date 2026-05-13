Sergio Fajardo se sumó a tendencia viral con ayuda de la IA y vaticinó el resultado del partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026

Además de Portugal, Colombia comparte el grupo K con Republica Democrática del Congo y Uzbekistán - créditos @luisdiaz19_/IG | @cristiano/IG | @sergiofajardovalderrama/IG

A medida que se acerca el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la pasión futbolera se apodera de las redes sociales, y el candidato presidencial Sergio Fajardo no desaprovechó la ocasión para unirse a una tendencia viral que está revolucionando la manera en que los aficionados se conectan con el evento.

Miles de usuarios están generando imágenes y videos hiperrealistas en los que simulan haber sido captados por la cámara oficial de la transmisión de la FIFA durante un partido, como auténticos protagonistas en la tribuna de un estadio lleno.

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Gracias a la inteligencia artificial y a aplicaciones de animación, ahora cualquier fan puede recrear la experiencia de aparecer en una transmisión oficial y compartirla en plataformas como TikTok e Instagram, y Fajardo no se quedó atrás, puesto que compartió el resultado en el que se atrevió a vaticinar el resultado del juego entre la Selección Colombia y su similar de Portugal.

Fajardo compartió el resultado con sus seguidores en redes sociales la noche del martes 12 de mayo - crédito @sergiofajardovalderrama/IG

“El marcador que espero durante el partido contra Portugal”, escribió el aspirante presidencial en el mensaje adjunto a la grabación, donde se puede observar que cuando el tiempo del partido ficticio marca el minuto 67, el resultado es Colombia 2 - Portugal 1.

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Al final de la publicación, el candidato presidencial por Dignidad y Compromiso dejó esta pregunta, que en poco más de un mes se responderá, luego del juego que ambas selecciones disputarán el sábado 27 de junio de 2026 a partir de las 6:30 p. m. (hora colombiana) como parte de la tercera fecha de la fase de grupos (K) en el Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, Florida: “¿Será que ‘Lucho’ (Luis Díaz)le va a amargar el último Mundial al ‘Bicho’ (Cristiano Ronaldo)?"

Para el candidato presidencial Colombia superará a Portugal - crédito @sergiofajardovalderrama/IG

Paso a paso de como sumarse a la tendencia

1. Prepara tus fotos y tu “look” de fan

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El primer paso es reunir varias fotos suyas desde diferentes ángulos.

Lo ideal es que tengan expresiones naturales y no poses forzadas, para que el resultado sea más creíble.

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Utilice la camiseta de su selección favorita y piense en detalles que quieras reflejar: marcador del partido, gesto (aplaudiendo, celebrando un gol, cantando), elementos como banderas, vasos de cerveza, bufandas o pintas en la cara, y el ambiente general del estadio.

2. Usa un modelo de IA de generación de imágenes

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Ingrese a ChatGPT, DALL-E, Midjourney o su IA generadora de imágenes favorita.

El truco está en crear un prompt detallado para que la imagen sea lo más realista posible.

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Así sería el ejemplo de prompt:

“Usa el rostro exacto de la persona de referencia, manteniendo rasgos, textura real de piel y proporciones naturales. Escena de un fan colombiano siendo captado accidentalmente por la cámara oficial de ESPN Sports durante un partido Colombia vs Inglaterra. Ambiente de estadio lleno, hinchas reales, camisetas de la selección, banderas, vasos de cerveza y elementos de barra distribuidos naturalmente. Estilo visual de transmisión deportiva real, no sesión fotográfica, sin glamour, sin contacto visual directo, con ligero ruido de compresión, motion blur sutil, iluminación imperfecta y textura de piel realista. Debe sentirse como una captura auténtica de televisión en vivo”.

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Fajardo se mostró como un asistente más en la transmisión ficticia del partido entre Colombia y Portugal, y que generó con ayuda de la IA - crédito @sergiofajardovalderrama/IG

Así podrá generar varias imágenes y modificar detalles como la acción, el marcador o el rival, para elegir la que más le guste.

3. Lleve la imagen a la animación

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Para dar un paso más, puede convertir la imagen estática en un video animado.}

Para esto pídale a la IA que genere un prompt de video específico, por ejemplo:

“Video prompt: ESPN live crowd cam | Colombia vs Inglaterra. Usa exactamente la imagen de referencia. Mantén sus rasgos naturales, estructura facial, proporciones reales y la textura auténtica de la piel, sin transformar el rostro en una versión artificial. Escena: transmisión oficial de ESPN Sports durante un partido Colombia vs Inglaterra. La cámara del estadio encuentra a una fan colombiana entre el público. El plano es medio-cerrado; la cámara enfoca su rostro mientras observa el partido con concentración. No está posando ni interactúa con la cámara. El momento debe transmitir concentración, emoción y la energía real de una fan viendo fútbol.”

Lo siguiente será abrir una aplicación o web de animación como Freepik/Magnific, y después suba la imagen generada y pegue el prompt de animación.

Tenga en cuenta que puede añadir más fotos de referencia o modificar las acciones para personalizar el resultado.

4. Comparte su “aparición” en la Copa del Mundo digital

La IA creará una secuencia animada que simula tu presencia en una transmisión en vivo del Mundial.

Puede compartir este contenido en tus redes sociales, etiquetar a tus amigos y sumarte a la tendencia global de fanáticos que ya están “viviendo” el Mundial mucho antes de que ruede el balón en los estadios.