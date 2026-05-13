Colombia

Después de 37 años, familias de las víctimas del vuelo 203 de Avianca tendrán un ‘cara a cara’ con el Estado colombiano: exigirán respuestas en audiencia

El 27 de noviembre de 1989 se registró la explosión del vuelo comercial con destino a Cali en el que iban 107 personas

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Vuelo 203 de Avianca
En la bomba al vuelo 203 de Avianca murieron 107 personas - crédito Colprensa

En uno de los hechos más recordados de la historia de Colombia, el 27 de noviembre de 1989 se registró la explosión del avión HK-1803, el vuelo 203 de Avianca con 107 personas abordo que cubría la ruta Bogotá - Cali.

Las autoridades atribuyeron el atentado a un intento del cartel de Medellín por asesinar al entonces candidato presidencial César Gaviria, que no subió al avión por recomendación de su esquema de seguridad.

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A pesar del reporte oficial en el que se afirmó que un “suizo” (como llamaban a los jóvenes que hacían misiones suicidas a cambio de dinero para el cartel de Medellín) fue el encargado de subir al avión con la carga explosiva, hasta la fecha no hay claridad sobre lo registrado en este crimen, por lo que las familias de las víctimas siguen pidiendo justicia.

Por ello, es histórico que por primera vez en 37 años las familias de las víctimas tendrán una audiencia de memoria pública y control político en la que podrán, en el Congreso de la República, exigir respuestas del Estado colombiano.

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Vuelo 203 de Avianca Pablo Escobar
Pablo Escobar ordenó que el vuelo 203 de Avianca que se dirigía a Cali explotara en el aire tras salir de Bogotá - crédito Colprensa

La audiencia fue aprobada luego de una proposición presentada por el representante a la Cámara Juan Daniel Peñuela, y se llevará a cabo el miércoles 27 de mayo a las 8:00 a. m. en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

Desde el colectivo conformado por familiares de las víctimas argumentan que en la tragedia del vuelo 203 no solo murieron 107 personas, sino que terminaron 107 proyectos de vida que se vieron truncados por la violencia y posteriormente, por la ausencia de verdad, justicia y reparación.

“Después de casi cuatro décadas seguimos preguntándonos cómo es posible que un crimen declarado de lesa humanidad continúe sin un esclarecimiento integral y sin respuestas satisfactorias para las víctimas”, señalaron las familias de las víctimas mediante un comunicado oficial.

Vuelo 203 de Avianca
Después de 37 años, la bomba al vuelo 203 de Avianca es un crimen que no ha sido resuelto - crédito Colprensa

En la diligencia participarán delegados de la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad para las Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Ministerio del Interior. Estas entidades fueron citadas para que respondan por los avances de la investigación, la reparación integral y las garantías de no repetición para los afectados.

Las familias también aprovecharán para exponer un proceso autónomo de investigación y documentación que dio origen al informe “Una mirada del atentado al avión de Avianca. Narcotráfico y narcoterrorismo en el conflicto armado colombiano”, entregado a la Comisión de la Verdad y a la JEP. El documento citado contiene entrevistas, revisión de archivos y testimonios de exintegrantes de organismos de inteligencia, exmiembros del cartel de Medellín, exparamilitares, académicos y otras personas relacionadas con el caso, con el propósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Vuelo 203 de Avianca - 34 años después
Alias La Quica sigue cumpliendo una condena por este hecho a pesar de que las familias de las víctimas aseguran haber comprobado que no participó del crimen - crédito Jesús Avilés / Infobae

Además de exigir respuestas, las víctimas esperan que esta audiencia permita construir un plan de trabajo entre las entidades y las familias, con responsables, cronogramas y mecanismos de seguimiento que permitan avanzar de manera efectiva en el esclarecimiento y reparación del caso.

“Llegamos a esta audiencia por honor y dignidad”, expresaron las familias, que consideran que este espacio representará un hecho histórico después de 37 años de silencio, barreras institucionales e impunidad.

Cabe recordar que por el atentado al vuelo 203 el único condenado actualmente es Dandenys Muñoz, alias La Quica, que sigue recluido en una cárcel en Estados Unidos a pesar de que ha negado su participación en el crimen. Las familias de las víctimas también han indicado que no existen pruebas para responsabilizar a Muñoz por este hecho, mientras que señalan a Carlos Mario Alzate Urquijo, alias Arete, como el responsable de todo lo relacionado con la explosión del avión.

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