Senador electo del Centro Democrático arremetió contra Ricardo Roa y pidió su salida de Ecopetrol tras nueva imputación: “Debe renunciar”

El congresista del Centro Democrático recordó las declaraciones del presidente de Ecopetrol en el legislativo en las que anunció que se haría a un lado si su permanencia en el cargo representaba un riesgo para la estatal petrolera - crédito @Juan_EspinalR/X

Con un fuerte pronunciamiento en sus redes sociales, el senador electo Juan Espinal, del Centro Democrático, exigió el martes 12 de mayo de 2026 la salida inmediata del actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en medio de una crisis institucional derivada de las investigaciones penales y disciplinarias que enfrenta el alto ejecutivo de la estatal desde su gestión como gerente de la campaña Petro Presidente 2022.

Espinal, experto en temas energéticos, acusó a Roa de debilitar el gobierno corporativo y afectar la credibilidad de la compañía al sumar dos imputaciones formales de la Fiscalía General de la Nación por violación de topes electorales, en el caso ya mencionado referente a la aspiración del hoy jefe de Estado; y, además, por el presunto tráfico de influencias, tras la compra de un lujoso apartamento en Bogotá.

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Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ofició como gerente de la campaña de Gustavo Petro en las contiendas presidenciales de 2022 - crédito Luisa González/REUTERS

“Usted, señor Roa, hace dos años en el Congreso de la República lo manifestó, que renunciaría si sus investigaciones ponen en riesgo a Ecopetrol. Pues así es. Hoy Ecopetrol tiene riesgos de credibilidad. Hoy Ecopetrol, la empresa más importante de todos los colombianos, está completamente debilitada. Su gobierno corporativo ha sido afectado”, afirmó el senador electo, que conminó al directivo a apartarse.

Con ello, Espinal, congresista antioqueño cercano a la actual senadora Paola Holguín, reclamó que Roa incumpliera su palabra dada ante el órgano legislativo, cuando según expresó el descalabro que sufre la compañía en su administración es grave: toda vez que la permanencia de Roa, a su juicio, “acabó con la credibilidad y con el gobierno corporativo” de la firma, que cotiza en la bolsa de Nueva York.

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Esta fue la petición del congresista Juan Espinal a la junta directiva de Ecopetrol

Cabe destacar que el lunes 11 de mayo, la Fiscalía imputó a Roa cargos por superar los límites legales de financiación de campaña por más de 1.300 millones de pesos y omitir gastos por $1.193 millones, en un caso que involucra a sectores del Gobierno y que podría derivar en penas de prisión e inhabilidad para ejercer cargos públicos; siendo este un proceso que podría poner en vilo la estabilidad institucional de Ecopetrol.

La defensa de Ricardo Roa ha sostenido que la compra del lujoso apartamento en el norte de Bogotá se llevó a cabo de forma legal con recursos propios y créditos bancarios. - crédito Luisa González/REUTERS - Google Maps

Y es que los procesos en contra del titular de la compañía mantienen en vilo la estabilidad institucional de la petrolera, cuyo valor accionario se mantiene en riesgo en los mercados bursátiles locales e internacionales. Por ello, la reacción de Espinal no se limitó al presidente de la petrolera, sino que el legislador instó a la junta directiva a exigir también la dimisión de Roa, que llegó al cargo en abril de 2023.

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“Le hago un llamado a la junta directiva de Ecopetrol para que exija la renuncia del doblemente imputado”, sentenció el congresista, en alusión directa a la doble imputación penal que pesa actualmente sobre el ejecutivo, que como se menciona afronta dos graves señalamientos. Al primero ya conocido se le suma el del presunto favorecimiento a Gaxi ESP S.A.S. en la adjudicación de un proyecto de regasificación en La Guajira.

El presidente de Ecopetrol ya había sido encontrado responsable de la violación de topes de campaña por el Consejo Nacional Electoral - crédito @petrogustavo/X/Colprensa

Lo anterior, tras adquirir un apartamento de lujo a un valor inferior. En este caso, es válido aclarar que la Procuraduría ha recomendado sanciones por faltas graves asociadas al régimen de financiación política, mientras sindicatos como la Unión Sindical Obrera (USO) piden su salida para proteger la reputación y operación de la compañía; todo esto, a 87 días de que termine la administración de Gustavo Petro.

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En respuesta, el propio Roa, que se encuentra bajo licencia no remunerada y de vacaciones en medio de las diligencias judiciales, negó todos los cargos y defendió su inocencia en audiencia pública. “No acepto los cargos su Señoría, soy inocente”, declaró ante el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, en un caso en el que podría verse expuesto a penas que irían hasta los ocho años de prisión, según el Código Penal.