Colombia

Max Henríquez advirtió sobre una ola de calor extrema, con sensaciones térmicas superiores a 40 °C en la costa Caribe colombiana

El aviso lanzado por el reconocido meteorólogo y el Ideam detalló que la combinación de calor y alta humedad ha generado sensaciones térmicas récord, sobre todo en Cartagena, donde el riesgo de problemas médicos aumenta

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El Ideam advirtió que la probabilidad del fenómeno de El Niño superará el 90 % a partir de septiembre de 2026.- crédito VisualesIA
El aumento de la humedad y los sistemas cálidos sobre el mar Caribe elevan la sensación térmica histórica en ciudades como Cartagena, Barranquilla y Valledupar - crédito VisualesIA

El lunes 11 de mayo, el meteorólogo Max Henríquez emitió una alerta por la extrema ola de calor que azota la costa Caribe colombiana, en la que la sensación térmica superará los 40°C, elevando el riesgo de golpes de calor y afectaciones en la salud.

El fenómeno, reportado a través de una serie de publicaciones en la cuenta de X de Henríquez y apoyado en información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), implica que las ciudades de la región registran temperaturas reales cercanas a los 35°C, pero la combinación de humedad intensa y sistemas cálidos sobre el mar Caribe incrementa la percepción térmica hasta niveles históricos.

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El pronóstico más reciente citado por Henríquez en sus mensajes indica que los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, norte de Magdalena y Sucre, noroccidente de Córdoba y sur de La Guajira presentan actualmente registros superiores a los 35°C en las estaciones nacionales.

Estas cifras se ven agravadas por la humedad, de modo que la sensación térmica puede escalar hasta 41°C en urbes como Cartagena.

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El meteorólogo Max Henríquez advierte sobre una ola de calor extrema con sensaciones térmicas superiores a 40 °C en la costa Caribe colombiana - crédito @HenriquezMax/X
El meteorólogo Max Henríquez advierte sobre una ola de calor extrema con sensaciones térmicas superiores a 40 °C en la costa Caribe colombiana - crédito @HenriquezMax/X

Según el experto, este episodio de calor extremo ha mantenido en alerta a organismos de gestión del riesgo y a entidades de salud, especialmente durante las tardes, cuando los valores se tornan críticos.

El análisis presentado por Henríquez, basado en datos del Ideam, mostró una diferencia significativa entre la temperatura ambiental y la sensación térmica en las principales ciudades costeras de Colombia. Los datos específicos pronosticados por el meteorólogo son los siguientes:

  • Cartagena: temperatura real de 34°C y sensación térmica de 41°C
  • Barranquilla: 34°C / sensación térmica de 40°C
  • Valledupar: 35°C / sensación térmica de 40°C
  • Montería: 34°C / sensación térmica de 40°C
  • Santa Marta: 33,9°C / sensación térmica de 39°C
  • Sincelejo: 33°C / sensación térmica de 39°C
  • Riohacha: 35°C / sensación térmica de 38°C

El especialista señaló en su cuenta de X que, entre los días 8 y 10 de mayo, ya se habían presentado anomalías térmicas elevadas, con picos en Valledupar (8 de mayo), Montería (9 de mayo) y Santa Marta (10 de mayo). No obstante, el 11 de mayo marca el punto más crítico, especialmente para Cartagena, que registra la mayor carga térmica.

El fenómeno de calor que experimenta la región Caribe no solo representa un récord climático. Según la advertencia de Henríquez, la suma de altas temperaturas y humedad multiplica el riesgo de golpes de calor, deshidratación y agotamiento físico, sobre todo en zonas urbanas.

Max Henríquez alertó que el calor y la humedad elevan el riesgo de golpes de calor, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares - crédito @HenriquezMax/X
Max Henríquez alertó que el calor y la humedad elevan el riesgo de golpes de calor, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares - crédito @HenriquezMax/X

Los expertos recalcan que niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares son los grupos más vulnerables frente a estas condiciones.

Un golpe de calor ocurre cuando el organismo pierde la capacidad de regular su temperatura interna. Entre los síntomas más frecuentes identificados por los especialistas están el mareo, dolor de cabeza, debilidad, sudoración excesiva, náuseas, y en los casos más graves, pérdida de conciencia y alteraciones neurológicas. La rapidez en la atención puede ser determinante para evitar complicaciones médicas severas.

El Ideam informó que las elevadas temperaturas persistirían durante el lunes 12 y martes 13, previendo un “descenso paulatino de las temperaturas máximas” a partir del miércoles 14 de mayo.

Así mismo, señaló que el fenómeno actual se debe al “fortalecimiento del sistema de alta presión del Atlántico Norte”, que genera mayor estabilidad atmosférica, fortalece los vientos alisios y reduce la formación de nubosidad y precipitaciones en el norte del país.

Vista lateral de una persona con la piel enrojecida y sudorosa, inclinada hacia adelante con una mano en la cabeza; cerca hay una botella de agua y una toalla blanca en el suelo.
La crisis climática en la región Caribe genera síntomas severos de golpe de calor, desde mareo y sudoración hasta cuadros de pérdida de conciencia en casos graves - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Según los modelos de pronóstico del Ideam para mayo de 2026, la sequía marcará la pauta en amplias zonas de Colombia. Regiones como la Andina, Caribe y Pacífica —con departamentos como Antioquia, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Nariño— registrarían lluvias por debajo de los niveles habituales. Por contraste, la Amazonía y algunos sectores puntuales de la Orinoquía se mantendrán cerca o incluso sobre los promedios históricos de precipitación.

Las autoridades instan a la ciudadanía a extremar precauciones como evitar la exposición al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., buscar hidratarse constantemente, usar ropa ligera de colores claros y minimizar la actividad física intensa al aire libre. Se recomienda también permanecer en lugares ventilados o sombreados, principalmente durante las horas con mayor radiación solar.

La percepción térmica —sensación de calor real experimentada por el cuerpo humano— puede superar en varios grados la marca de los termómetros debido a variables como la humedad y la radiación solar. Esta diferencia explica por qué muchos habitantes de ciudades costeras afrontan jornadas extenuantes aunque los registros instrumentales no superen las temperaturas históricas absolutas.

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