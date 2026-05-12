El periodista Gustavo Álvarez Gardeazábal denunció intimidación en su finca: “Me visitó una patrulla en motos, carros y uniformes de la Policía”

El reconocido escritor relacionó el episodio con sus publicaciones recientes y cuestionó la falta de una orden oficial durante el operativo realizado en su propiedad en el Valle del Cauca - crédito Universidad Simón Bolívar

El escritor, periodista, historiador y político colombiano, Gustavo Álvarez Gardeazábal, denunció que hombres fuertemente armados, identificados como integrantes de la Policía Nacional, intentaron ingresar e intimidarlo en su finca en Tuluá, Valle del Cauca, lo que generó reacciones sobre la libertad de prensa en Colombia, incluso pocos días después del crimen contra el periodista Mateo Pérez.

El periodista y escritor, reconocido por su postura crítica, afirmó que la intimidación estuvo directamente relacionada con su trabajo, especialmente después de publicar una crónica sobre la situación judicial de otro comunicador.

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En diálogo con Semana, Álvarez explicó que no aceptará presiones y que protegerá su autonomía y seguridad personal con determinación.

De acuerdo con lo revelado en redes sociales, el incidente se produjo el lunes 11 de mayo en la finca El Porce, cuando una presunta patrulla policial, compuesta por hombres armados, llegó en motos y autos oficiales. “Me visitó una patrulla en motos, carros y uniformes de la Policía Nacional, que dijo ser de los Carabineros”, narró el periodista, resaltando que el grupo buscó entrar a su propiedad.

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El afectado indicó ante Semana que se mantendrá independiente y no permitirá que se le impongan escoltas ni vigilancia, tras los hechos ocurridos en la finca El Porce - crédito Fundación Gabriel García Marquez

Álvarez Gardeazábal relató que enfrentó a la presunta patrulla policial desde detrás de una rejilla de seguridad, reclamándoles una orden judicial o de la Fiscalía, la cual, según sus palabras, “no la tenían, por supuesto”.

Detalló que el supuesto comandante de la patrulla se identificó como el subintendente Taborda y afirmó acatar órdenes del coronel Bustamante, comandante actual de los Carabineros de Colombia, conocidos ahora como Icar.

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La Policía Nacional no se pronunció oficialmente sobre el hecho hasta la mañana siguiente, informó la revista colombiana Semana.

Contexto de la denuncia y antecedentes de amenazas

Álvarez Gardeazábal vinculó el episodio con su reciente crónica sobre el proceso judicial de un colega. “Parece ser que mi crónica de ayer, donde denunciaba el juicio a lo chino del periodista provinciano Mateo Pérez, les hurgó las verijas a los verdaderos dueños del poder en Colombia”, escribió el columnista.

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El afectado indicó ante Semana que se mantendrá independiente y no permitirá que se le impongan escoltas ni vigilancia, tras los hechos ocurridos en la finca El Porce - crédito Colprensa

Recordó que ya había adoptado medidas especiales de seguridad tras amenazas previas, incluyendo la instalación de una puerta blindada como reacción a ataques con granadas y armas de fuego.

El escritor subrayó que los hombres armados pudieron haber atentado contra su vida y remarcó que la patrulla llegó sin mostrar documentos oficiales que justificaran el procedimiento. “Bien podrían, con las armas que portaban, haberme disparado un tiro en la frente a través de la rejilla y hoy, en vez de estar publicando esta crónica diaria, iría camino del histórico cementerio-museo de Medellín, Museo Cementerio de San Pedro, donde he pedido que me sepulten”. manifestó.

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El periodista insistió en la ausencia de garantías suficientes para ejercer la labor periodística y criticó el ambiente hostil al que se enfrenta la profesión. Reiteró que su postura crítica no variará ante intimidaciones.

Mensaje de Gustavo Álvarez Gardeazábal tras la intimidación

En declaraciones a la revista colombiana Semana, Álvarez Gardeazábal expresó que, pese a lo ocurrido, mantiene firme su posición. “Estoy vivo y no tengo miedo. No cesaré en mi crítica al descalabro de la paz total ni a los robagallinas que Petro ha permitido que lo rodeen”, afirmó.

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Portada del libro "Cóndores no entierran todos los días", de Gustavo Álvarez Gardeazábal, en la edición de Grijalbo.

Reconoció la importancia de la “libertad de prensa que Petro nos ha otorgado; hay que reconocerlo”, pero rechazó cualquier protección impuesta. “Aspiro a que ahora, luego de este frustrado intento de acallarme, no me vayan a mandar escoltas ni seguridades. No las acepto”, sostuvo.

Gardeazábal indicó que encuentra amparo con cerca de dos centenares de gansos y mi docena de gatos, y agregó que, acompañado de sus perros, continuará defendiendo la libertad de opinión. “Seguiré defendiendo la opinión libre y lo que creo debe ser el futuro de una patria que no voy a abandonar”, dijo a Semana.

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