Colombia

El periodista Gustavo Álvarez Gardeazábal denunció intimidación en su finca: “Me visitó una patrulla en motos, carros y uniformes de la Policía”

Ni la irrupción de uniformados armados ni la presión sobre su entorno alterarán su determinación de escribir y opinar libremente, según expresó el comunicador

Guardar
Google icon
El reconocido escritor relacionó el episodio con sus publicaciones recientes y cuestionó la falta de una orden oficial durante el operativo realizado en su propiedad en el Valle del Cauca - crédito Universidad Simón Bolívar
El reconocido escritor relacionó el episodio con sus publicaciones recientes y cuestionó la falta de una orden oficial durante el operativo realizado en su propiedad en el Valle del Cauca - crédito Universidad Simón Bolívar

El escritor, periodista, historiador y político colombiano, Gustavo Álvarez Gardeazábal, denunció que hombres fuertemente armados, identificados como integrantes de la Policía Nacional, intentaron ingresar e intimidarlo en su finca en Tuluá, Valle del Cauca, lo que generó reacciones sobre la libertad de prensa en Colombia, incluso pocos días después del crimen contra el periodista Mateo Pérez.

El periodista y escritor, reconocido por su postura crítica, afirmó que la intimidación estuvo directamente relacionada con su trabajo, especialmente después de publicar una crónica sobre la situación judicial de otro comunicador.

PUBLICIDAD

En diálogo con Semana, Álvarez explicó que no aceptará presiones y que protegerá su autonomía y seguridad personal con determinación.

De acuerdo con lo revelado en redes sociales, el incidente se produjo el lunes 11 de mayo en la finca El Porce, cuando una presunta patrulla policial, compuesta por hombres armados, llegó en motos y autos oficiales. “Me visitó una patrulla en motos, carros y uniformes de la Policía Nacional, que dijo ser de los Carabineros”, narró el periodista, resaltando que el grupo buscó entrar a su propiedad.

PUBLICIDAD

El periodista indicó ante Semana que se mantendrá independiente y no permitirá que se le impongan escoltas ni vigilancia, tras los hechos ocurridos en la finca El Porce - crédito Fundación Gabriel García Marquez
El afectado indicó ante Semana que se mantendrá independiente y no permitirá que se le impongan escoltas ni vigilancia, tras los hechos ocurridos en la finca El Porce - crédito Fundación Gabriel García Marquez

Álvarez Gardeazábal relató que enfrentó a la presunta patrulla policial desde detrás de una rejilla de seguridad, reclamándoles una orden judicial o de la Fiscalía, la cual, según sus palabras, “no la tenían, por supuesto”.

Detalló que el supuesto comandante de la patrulla se identificó como el subintendente Taborda y afirmó acatar órdenes del coronel Bustamante, comandante actual de los Carabineros de Colombia, conocidos ahora como Icar.

La Policía Nacional no se pronunció oficialmente sobre el hecho hasta la mañana siguiente, informó la revista colombiana Semana.

Contexto de la denuncia y antecedentes de amenazas

Álvarez Gardeazábal vinculó el episodio con su reciente crónica sobre el proceso judicial de un colega. “Parece ser que mi crónica de ayer, donde denunciaba el juicio a lo chino del periodista provinciano Mateo Pérez, les hurgó las verijas a los verdaderos dueños del poder en Colombia”, escribió el columnista.

Gustavo Álvarez Gardeazabal
El afectado indicó ante Semana que se mantendrá independiente y no permitirá que se le impongan escoltas ni vigilancia, tras los hechos ocurridos en la finca El Porce - crédito Colprensa

Recordó que ya había adoptado medidas especiales de seguridad tras amenazas previas, incluyendo la instalación de una puerta blindada como reacción a ataques con granadas y armas de fuego.

El escritor subrayó que los hombres armados pudieron haber atentado contra su vida y remarcó que la patrulla llegó sin mostrar documentos oficiales que justificaran el procedimiento. “Bien podrían, con las armas que portaban, haberme disparado un tiro en la frente a través de la rejilla y hoy, en vez de estar publicando esta crónica diaria, iría camino del histórico cementerio-museo de Medellín, Museo Cementerio de San Pedro, donde he pedido que me sepulten”. manifestó.

El periodista insistió en la ausencia de garantías suficientes para ejercer la labor periodística y criticó el ambiente hostil al que se enfrenta la profesión. Reiteró que su postura crítica no variará ante intimidaciones.

Mensaje de Gustavo Álvarez Gardeazábal tras la intimidación

En declaraciones a la revista colombiana Semana, Álvarez Gardeazábal expresó que, pese a lo ocurrido, mantiene firme su posición. “Estoy vivo y no tengo miedo. No cesaré en mi crítica al descalabro de la paz total ni a los robagallinas que Petro ha permitido que lo rodeen”, afirmó.

El Bogotazo.
Portada del libro "Cóndores no entierran todos los días", de Gustavo Álvarez Gardeazábal, en la edición de Grijalbo.

Reconoció la importancia de la “libertad de prensa que Petro nos ha otorgado; hay que reconocerlo”, pero rechazó cualquier protección impuesta. “Aspiro a que ahora, luego de este frustrado intento de acallarme, no me vayan a mandar escoltas ni seguridades. No las acepto”, sostuvo.

Gardeazábal indicó que encuentra amparo con cerca de dos centenares de gansos y mi docena de gatos, y agregó que, acompañado de sus perros, continuará defendiendo la libertad de opinión. “Seguiré defendiendo la opinión libre y lo que creo debe ser el futuro de una patria que no voy a abandonar”, dijo a Semana.

Temas Relacionados

Gustavo Álvarez GardeazábalValle del CaucaLibertad de PrensaIntimidación a PeriodistasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

El conjunto antioqueño se impuso en el partido disputado en el estadio de Techo y buscará asegurar su clasificación a las semifinales en Medellín

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 12 de mayo

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 12 de mayo

Los otros artículos personales de Mateo Pérez que han aparecido tras su asesinato: colgaron su carnet de periodista en un árbol

La localización dispersa de pertenencias del comunicador, como el carné de prensa y otros documentos, sugiere que los responsables buscaron dificultar el rastreo de lo ocurrido antes de su homicidio

Los otros artículos personales de Mateo Pérez que han aparecido tras su asesinato: colgaron su carnet de periodista en un árbol

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 12 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 12 de mayo

Siete presuntos guerrilleros fueron abatidos en una operación militar en Catatumbo

El despliegue permitió localizar dos áreas campamentarias con fortificaciones y material explosivo, incluido equipo para la fabricación de minas antipersonal y artefactos lanzados mediante drones

Siete presuntos guerrilleros fueron abatidos en una operación militar en Catatumbo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez: Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción al asesinato del periodista en Briceño y dijo que “ofende la memoria”

Caso Mateo Pérez: Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción al asesinato del periodista en Briceño y dijo que “ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano se despidió con lágrimas de ‘La mansión VIP’: “Me conocieron por la tragedia más grande de mi vida”.

Aida Victoria Merlano se despidió con lágrimas de ‘La mansión VIP’: “Me conocieron por la tragedia más grande de mi vida”.

El hijo de Blessd ya tiene nombre: Manuela QM reveló nuevos detalles sobre la llegada de su primer hijo con el cantante

Álvaro Uribe recitó un poema para los despechados en el ‘stream’ con Westcol y habló de su cariño por Darío Gómez

Tatán Mejía enfrentó a paisas y rolos y fue elogiado por no despreciar a la capital: “Los rolos tienen clase”

“La vida rueda rápido, mijitos”: Rigoberto Urán volvió a histórico lugar en el que empezó a creer que sí podía cumplir sus sueños

Deportes

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Excompañero de Freddy Rincón en el Real Madrid reveló que la leyenda de la selección Colombia lo agredió durante una cena

Giro de Italia - Etapa 4 EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada a Cosenza

Deportivo Cali, Millonarios FC e Independiente Medellín iniciaron con victoria la fase 1A de la Copa Colombia: así van los grupos del torneo

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026