‘Influencer’ recreó a las 20 localidades de Bogotá a través de outfits: “En Bogotá no todos se visten igual”

La idea de que los bogotanos se visten igual ha sido puesta en duda por un popular video de Mateo Linares, quien demostró con creatividad que cada localidad de la ciudad puede tener un estilo propio, reflejando la diversidad y el carácter único de Bogotá a través de la moda - crédito morirsinmagia / TikTok

Las redes sociales en Bogotá han convertido la moda urbana en un tema de conversación constante. Diversas cuentas muestran el estilo de quienes recorren la ciudad, aunque persiste la percepción de que el clima frío lleva a que “los bogotanos se visten igual”.

En respuesta a este comentario frecuente, Mateo Linares, influencer local, publicó un video donde propuso una visión diferente. En su iniciativa, cada localidad de Bogotá fue representada con un atuendo y una descripción propia.

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Así empezó su video: “Dicen que en Bogotá todo el mundo se viste igual, pero ¿y si hacemos outfits con las veinte localidades de Bogotá?”, propuso Linares. Para La Candelaria, usó la frase: “Donde las piedras cuentan chismes de hace más de tres siglos con una totuma de chicha en la mano”. En Los Mártires, remarcó: “Repuestos, comercio y memorias que nunca se detienen”. Respecto a Santa Fe, resumió: “El centro que muerde, el comercio que no duerme y la historia que se camina”.

Al describir Teusaquillo, señaló: “Arquitectura inglesa detenida en libros y cafés”. Sobre Chapinero, afirmó: “La localidad donde todos cabemos y nadie se siente extraño”. Para Usaquén, expresó: “Gomelito, pero el que madruga el domingo al pulguero”. Kennedy fue definida como “La ciudad dentro de la ciudad, una localidad que vive a mil”.

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En Fontibón, Linares mencionó: “Viviendo en la puerta de embarque, ajetreo capitalino y ruidos de avión”. Para San Cristóbal, apuntó: “Escaleras eternas, lomas empinadas y la bendición del divino niño”. Mientras que de Engativá dijo: “Mucha cuadra, barrios sin fin y humedales que florecen entre el concreto”.

La propuesta generó debate entre los seguidores: “¿Quién dice que en Bogotá nos vestimos igual? De hecho, la ciudad se destaca por ser diversa en moda”, escribió una usuaria. Otros se mostraron ansiosos por ver el resto: “La moda popular a la espera de ver Usme y Ciudad Bolívar” y “No haber subido las otras localidades ya quiero verla”. La iniciativa de Linares puso de relieve la variedad y riqueza de la identidad bogotana, más allá del clima.

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