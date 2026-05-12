Tras hallar material explosivo en la terminal de Neiva se activaron los protocolos de seguridad

Las instalaciones del Terminal de Transportes de Neiva fueron aseguradas para proteger a pasajeros y personal por el alto tránsito en la zona- crédito Policía

La incautación de material explosivo en las inmediaciones del Terminal de Transportes de Neiva evitó un posible incidente en uno de los puntos de mayor tránsito de pasajeros de la ciudad.

Según las autoridades, el hallazgo ocurrió durante labores de patrullaje en la madrugada del lunes 11 de mayo, cuando personal de la Policía Metropolitana detectó un costal sospechoso en una de las plataformas.

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El paquete fue localizado en una zona donde circulan a diario decenas de vehículos y usuarios. Un cable sobresalía entre lo que parecía ser un costal con arroz, lo que llevó a los uniformados a activar los protocolos de seguridad y acordonar el área.

En respuesta, se solicitó la presencia de un grupo antiexplosivos y del binomio canino ADES, entrenado para identificar sustancias peligrosas.

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Personal de la Policía Metropolitana de Neiva y el grupo antiexplosivos intervinieron con el binomio canino ADES para detectar sustancias peligrosas- crédito Policía

La inspección técnica permitió determinar que en el interior se escondía material altamente sensible: 20 detonadores eléctricos, una bobina de 250 metros de cordón detonante y 60 metros de mecha de seguridad.

Las autoridades procedieron a incautar estos elementos y los entregaron a la Fiscalía General de la Nación, que ahora investiga tanto su origen como su posible destino. El hecho generó alarma entre los presentes, aunque la intervención oportuna evitó consecuencias mayores.

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¿Qué dijeron las autoridades?

El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, Héctor Jairo Betancourt Rojas, destacó la actuación coordinada de los uniformados y la pronta activación de los mecanismos antiexplosivos.

Según el oficial, la articulación de capacidades especializadas permitió neutralizar cualquier riesgo para la población en el terminal. Betancourt Rojas destacó la importancia de mantener medidas preventivas en puntos estratégicos, como terminales, centros comerciales y espacios públicos.

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El hallazgo incluyó un costal blanco abandonado con detonadores eléctricos, cordón detonante y mecha de seguridad entre los objetos decomisados - crédito Policía

Además, insistió en que la ciudadanía debe reportar de inmediato cualquier situación sospechosa a las líneas de emergencia.

La intervención policial en el Terminal de Transportes de Neiva se produjo luego de que los agentes fuesen alertados sobre la presencia de un objeto extraño en la zona exterior del recinto. El despliegue de los dispositivos de seguridad incluyó la evacuación parcial del área mientras se realizaba la inspección.

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La Fiscalía y la Policía trabajan ahora para establecer quién o quiénes abandonaron el costal con explosivos y si existe alguna relación con actividades delictivas en la región.

Ejército neutraliza artefacto explosivo y frustra atentado en la vía Panamericana, al norte de Nariño

Un artefacto explosivo fue neutralizado el domingo 3 de mayo en la vía Panamericana, a la altura de la vereda El Manzano, en Taminango, norte de Nariño. La operación, liderada por la Tercera División del Ejército Nacional, evitó un atentado dirigido tanto contra la fuerza pública como contra la población civil.

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La intervención del Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos garantizó la destrucción controlada del cilindro bomba sin afectar la infraestructura vial - crédito @Ejercito_Div3 / X

La intervención militar permitió que la movilidad en la principal carretera del sur de Colombia hacia Ecuador se mantuviera segura. Según información oficial, la explosión controlada del cilindro bomba no generó daños ni en la malla vial ni en personas.

Las autoridades atribuyeron la instalación del artefacto a la Estructura Franco Benavides, grupo vinculado a las disidencias de las Farc. Habitantes locales alertaron sobre la presencia de hombres desconocidos que abandonaron objetos sospechosos en el lugar tras ser observados.

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El Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos (EOD) realizó la destrucción controlada del explosivo. En la comunicación institucional, el Ejército destacó: “tropas del Batallón de Infantería Liviana N. 9 de la Brigada 23 neutralizan una acción terrorista” en la zona, asegurando la integridad de la carretera y sus usuarios.

En lo que va del año, la vía Panamericana ha sido blanco de varios ataques atribuidos a grupos armados ilegales. Por este motivo, autoridades civiles y militares reforzaron los operativos conjuntos para prevenir hechos similares que amenacen tanto a la fuerza pública como a la infraestructura estratégica del país.

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