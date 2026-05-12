Colombia

Los otros artículos personales de Mateo Pérez que han aparecido tras su asesinato: colgaron su carnet de periodista en un árbol

La localización dispersa de pertenencias del comunicador, como el carné de prensa y otros documentos, sugiere que los responsables buscaron dificultar el rastreo de lo ocurrido antes de su homicidio

Guardar
Google icon
Mateo Pérez Rueda, periodista asesinado en Antioquia - crédito @ISAZULETA/X y @FLIP_org/X
Mateo Pérez Rueda, periodista asesinado en Antioquia - crédito @ISAZULETA/X y @FLIP_org/X

Una semana después de que se conociera la desaparición, posterior tortura y asesinado del periodista Mateo Pérez Rueda, de 24 años, al parecer por orden de las disidencias de las Farc, siguen apareciendo varias de sus pertenencias en zonas aledañas al municipio de Briceño, Antioquia, donde estuvo por última vez antes de ser retenido.

Aunque el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó en la mañana del lunes 11 de mayo de 2026 la recuperación de la motocicleta Honda CB-100 utilizada por Pérez Rueda, se sabe que han aparecido otros objetos personales del comunicador en diferentes zonas.

PUBLICIDAD

Según información conocida por El Colombiano, las autoridades han encontrado que los elementos fueron ubicados a lo largo de la ruta que Pérez recorrió antes de ser retenido y asesinado. Esta estrategia habría sido utilizada por integrantes de las disidencias de las Farc para dificultar el rastreo de los hechos y determinar el lugar donde fue torturado y ejecutado.

Entre los objetos localizados destaca el carné que identificaba a Pérez Rueda como periodista de El Confidente, el medio que había fundado hace tres años y que mantenía a través de la venta de jugos en el municipio de Yarumal, encontrado colgado de una rama en la vereda El Roblal una semana después del crimen.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Mateo Pérez RuedaPeriodista asesinado AntioquiaDisidencias de las FarcBriceñoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El periodista Gustavo Álvarez Gardeazábal denunció intimidación en su finca: “Me visitó una patrulla en motos, carros y uniformes de la Policía”

Ni la irrupción de uniformados armados ni la presión sobre su entorno alterarán su determinación de escribir y opinar libremente, según expresó el comunicador

El periodista Gustavo Álvarez Gardeazábal denunció intimidación en su finca: “Me visitó una patrulla en motos, carros y uniformes de la Policía”

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 12 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 12 de mayo

Siete presuntos guerrilleros fueron abatidos en una operación militar en Catatumbo

El despliegue permitió localizar dos áreas campamentarias con fortificaciones y material explosivo, incluido equipo para la fabricación de minas antipersonal y artefactos lanzados mediante drones

Siete presuntos guerrilleros fueron abatidos en una operación militar en Catatumbo

Paloma Valencia prometió endurecer la ley para capturar y procesar de inmediato a los criminales si es elegida presidenta: “No más permiso”

La candidata presidencial presentó un proyecto que propone sanciones más estrictas para reincidentes en delitos menores y refuerza la seguridad en corredores afectados por secuestros y extorsiones

Paloma Valencia prometió endurecer la ley para capturar y procesar de inmediato a los criminales si es elegida presidenta: “No más permiso”

Giro de Italia - Etapa 4 EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada a Cosenza

La tradicional prueba ciclista conectará a dos ciudades emblemáticas, Catanzaro y Cosenza, a través de montañas, ríos y patrimonio, brindando un escenario único al pulso competitivo de los corredores

Giro de Italia - Etapa 4 EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada a Cosenza
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez: Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción al asesinato del periodista en Briceño y dijo que “ofende la memoria”

Caso Mateo Pérez: Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción al asesinato del periodista en Briceño y dijo que “ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano se despidió con lágrimas de ‘La mansión VIP’: “Me conocieron por la tragedia más grande de mi vida”.

Aida Victoria Merlano se despidió con lágrimas de ‘La mansión VIP’: “Me conocieron por la tragedia más grande de mi vida”.

El hijo de Blessd ya tiene nombre: Manuela QM reveló nuevos detalles sobre la llegada de su primer hijo con el cantante

Álvaro Uribe recitó un poema para los despechados en el ‘stream’ con Westcol y habló de su cariño por Darío Gómez

Tatán Mejía enfrentó a paisas y rolos y fue elogiado por no despreciar a la capital: “Los rolos tienen clase”

“La vida rueda rápido, mijitos”: Rigoberto Urán volvió a histórico lugar en el que empezó a creer que sí podía cumplir sus sueños

Deportes

Excompañero de Freddy Rincón en el Real Madrid reveló que la leyenda de la selección Colombia lo agredió durante una cena

Excompañero de Freddy Rincón en el Real Madrid reveló que la leyenda de la selección Colombia lo agredió durante una cena

Giro de Italia - Etapa 4 EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada a Cosenza

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Deportivo Cali, Millonarios FC e Independiente Medellín iniciaron con victoria la fase 1A de la Copa Colombia: así van los grupos del torneo

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026