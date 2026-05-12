Los otros artículos personales de Mateo Pérez que han aparecido tras su asesinato: colgaron su carnet de periodista en un árbol

Mateo Pérez Rueda, periodista asesinado en Antioquia - crédito @ISAZULETA/X y @FLIP_org/X

Una semana después de que se conociera la desaparición, posterior tortura y asesinado del periodista Mateo Pérez Rueda, de 24 años, al parecer por orden de las disidencias de las Farc, siguen apareciendo varias de sus pertenencias en zonas aledañas al municipio de Briceño, Antioquia, donde estuvo por última vez antes de ser retenido.

Aunque el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó en la mañana del lunes 11 de mayo de 2026 la recuperación de la motocicleta Honda CB-100 utilizada por Pérez Rueda, se sabe que han aparecido otros objetos personales del comunicador en diferentes zonas.

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Según información conocida por El Colombiano, las autoridades han encontrado que los elementos fueron ubicados a lo largo de la ruta que Pérez recorrió antes de ser retenido y asesinado. Esta estrategia habría sido utilizada por integrantes de las disidencias de las Farc para dificultar el rastreo de los hechos y determinar el lugar donde fue torturado y ejecutado.

Entre los objetos localizados destaca el carné que identificaba a Pérez Rueda como periodista de El Confidente, el medio que había fundado hace tres años y que mantenía a través de la venta de jugos en el municipio de Yarumal, encontrado colgado de una rama en la vereda El Roblal una semana después del crimen.

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