Colombia

Claudia López arremetió contra Álvaro Uribe por calificar los falsos positivos como una ‘difamación’: “Seguir mintiendo es una infamia”

La candidata presidencial criticó la postura del exmandatario nacional, quien aseguró que sus políticas siempre buscaron transparencia y diferenciación respecto a actividades ilegales

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Claudia López rechaza declaraciones de Álvaro Uribe sobre los falsos positivos y pide reconocerlos como crímenes probados - crédito Reuters/Colprensa
Claudia López rechaza declaraciones de Álvaro Uribe sobre los falsos positivos y pide reconocerlos como crímenes probados - crédito Reuters/Colprensa

La entrevista que el expresidente Álvaro Uribe Vélez concedió al streamer Luis Villa, conocido popularmente como Westcol, sigue generando debate en la opinión pública de Colombia.

El turno fue para Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y hoy candidata a la Presidencia, que cuestionó una de las declaraciones del exmandatario colombiano en relación con las ejecuciones extrajudiciales, también conocidos como falsos positivos, que se habían efectuado durante su mandato presidencial.

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En su diálogo con el influencer, Uribe señaló que hubo difamaciones por parte de varios sectores políticos al referirse a dicha práctica que, según datos recopilados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fueron 7.837 víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, cometidas en un periodo entre 1990 a 2016.

Para la exmandataria distrital, fueron crímenes que ya han sido probados ante la justicia colombiana, por lo que expresó su descontento con la posición del líder natural del Centro Democrático.

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Los falsos positivos no son una “difamación” son asesinatos a sangre fría de jóvenes inocentes para presentarlos como guerrilleros! Son crímenes confesados, probados y juzgados. Seguir mintiendo es una infamia!”, declaró López en una publicación hecha en su cuenta de X.

La postura de López incluyó críticas directas a sus rivales directos en la contienda electoral como Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, señalándolos de promover el retorno de Uribe como ministro de Defensa, así como la inclusión de su política de seguridad.

Ese fue el regalo ayer de Uribe a las madres de Colombia vía Westcol. A eso es a lo que Paloma y Oviedo proponen volver con Uribe como MinDefensa y el retorno a la “seguridad democrática”. Infames!”, comentó.

¿Cuál fue el comentario de Álvaro Uribe sobre los ‘falsos positivos’?

Durante la conversación con el creador de contenido, el exjefe de Estado entre 2002 y 2010 lamentó lo sucedido con los jóvenes colombianos y recordó que varios de sus adversarios políticos han utilizado el termino “paraco” para referirse a la política de seguridad democrática impulsada durante su adminitración.

“La seguridad democrática no era una ideología de derecha, era un derecho humano para que cualquier colombiano pudiera viajar por carretera sin que lo bajaran de un bus. Confundieron una política severa de seguridad con el paramilitarismo; entonces uno dice: ‘Este país necesita seguridad’ y responden: ‘Ay, paraco’. Yo desmonté el paramilitarismo y extradité, ni eso ha servido para que entiendan la diferencia”, explicó el expresidente.

Frente a las ejecuciones extrajudiciales, Uribe señaló que “son una mancha que me duele en el alma”, por lo que lamentó que hayan ocurrido violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en su gobierno

“Me duele mucho y que hayan ocurrido bastantes casos de violación de derechos humanos. Pero déjeme dividir eso en lo siguiente. Primero, cuántos hubo y qué hice yo. Algunos dicen ‘hubo 600, 800 mil, otros dicen 6.400′. A mí no me importa. Grave, uno”, afirmó.

Sin embrago, denunció que tuvo varias contradicciones al interior de las Fuerzas Militares.

Había contradicciones políticas en la cúpula. Pero vino toda esa difamación: que falsos positivos, que una cosa, que la otra, y elegimos dos gobiernos y fue muy difícil, especialmente con el gobierno que me sucedió. Íbamos mejorando mucho”, manifestó.

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