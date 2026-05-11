Colombia

Westcol reveló que gracias a Familias en Acción salió de la pobreza: “Yo me pude comprar mis zapatos para ir a trabajar”

Hoy, entre lujos, viajes y joyas, el ‘streamer’ más reconocido de Colombia recordó su pasado y le contó al expresidente Álvaro Uribe que el programa fue clave en su proceso de superación personal

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El 'streamer' afirmó que el dinero recibido por parte del programa Familias en Acción permitió cubrir alimentación básica y compra de zapatos durante su niñez - crédito Álvaro Uribe Vélez/YouTube

La conversación entre el creador de contenido Westcol, cuyo nombre real es Luis Fernando Villa, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez dejó una serie de relatos sobre la infancia del streamer en condiciones de escasez, en el encuentro que se transmitió por medio de la plataforma Kick, el 10 de mayo.

En ese intercambio, el influenciador puso sobre la mesa episodios de su vida antes de la fama y la fortuna que hoy lo rodean. El foco del relato estuvo en su paso por el programa Familias en Acción, una ayuda estatal que, según dijo, marcó su niñez. Westcol describió ese apoyo como un alivio directo para su hogar, con impacto en necesidades básicas como alimentación y vestuario.

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De la escasez a la fama: el relato de Westcol sobre su niñez

En medio de sus palabras, el streamer recordó emociones ligadas a esa etapa. También insistió en que esos recursos significaron estabilidad para su familia y una experiencia que, según su visión, dejó huella en su vida adulta.

“Yo soy de Familias en Acción. Me llegaban 600.000 pesos, creo, cada tres meses, o eran 900.000 pesos, no me acuerdo. Mi mamá fue a la Casa de la Justicia, en Itagüí; allá hizo las vueltas para afiliarnos a nosotros en Familias en Acción”, expresó Westcol al recordar el proceso de vinculación al programa.

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Westcol y el expresidente Álvaro Uribe Vélez comieron chicharrón, empanadas y aguardiente - crédito Westcol
Westcol aseguró a Álvaro Uribe que el apoyo estatal, mediante Familias en Acción, le generó estabilidad emocional y alivio en su entorno familiar - crédito Westcol

El creador de contenido añadió que el impacto de esa ayuda trascendió lo económico: “Cuando a mí me llegaba la plata de Familias en Acción, mi corazón estaba lleno completamente, yo tenía mucho amor en mí. Se lo digo en serio, güevón, era feliz, el programa de Familias en Acción le ayudó mucho a mi familia, me ayudó mucho a mí y siento que esas cosas, aunque de pronto mucha gente no las conozca, en lo personal siento que hay que hacer muchas más cosas de esas”.

“Si Familias en Acción no hubiera existido, quizá yo no hubiera estado acá, en el momento, porque gracias a Familias en Acción yo me pude comprar mis zapatos para ir a trabajar. Son bobaditas que uno siente que me ayudó mucho, nos ayudó a comer, ayudó a que mi mamá le bajara un poquito al trabajo, que mantenía todo el día trabajando. Son pequeñas cositas que hacen el cambio”, sostuvo desde ‘El Ubérrimo’.

Tras sus declaraciones, Uribe intervino para precisar el origen y la expansión del programa social. Recordó que la iniciativa nació durante el gobierno de Andrés Pastrana y luego recibió fortalecimiento durante su mandato: “Eran 220 familias y llegamos a tener 2.800.000 personas”.

- crédito Álvaro Uribe Vélez/YouTube
Álvaro Uribe señaló que el sistema pasó de cientos de familias a más de dos millones de hogares beneficiados - crédito Álvaro Uribe Vélez/YouTube

En la conversación, el exmandatario también cuestionó el manejo actual de las ayudas estatales. Aseguró que continúan bajo otro nombre, aunque planteó reparos sobre su uso político: “Lo han hecho políticamente”.

¿De qué se trató el programa con el que Westcol dice que le ayudó a salir de la pobreza?

Familias en Acción fue uno de los programas sociales más reconocidos en Colombia durante el siglo XXI. Su propósito central consistió en entregar ayudas económicas a hogares en condición de pobreza o pobreza extrema, bajo un sistema de transferencias monetarias condicionadas.

El funcionamiento del programa exigía el cumplimiento de compromisos específicos por parte de las familias beneficiarias. En el área de salud, el apoyo económico dependía de que los niños menores de seis años asistieran a controles médicos de crecimiento y desarrollo de manera periódica.

Familias en Acción
El subsidio de Familias en Acción dependía de la permanencia escolar de los menores con una asistencia mínima del 80% - crédito Prosperidad Social/Sitio oficial

En el componente educativo, el subsidio se entregaba por cada menor en edad escolar, siempre que se demostrara una asistencia mínima del 80% a las clases durante el año académico. Con esto se buscaba incentivar la permanencia en el sistema educativo.

Cabe señalar que el programa inició en 2001, tras su creación en el gobierno de Andrés Pastrana Arango, como respuesta a la crisis económica de finales de los años noventa y con el paso del tiempo, se consolidó como política pública y dejó de ser una medida temporal.

En 2023 comenzó su cierre progresivo tras una reestructuración del sistema de ayudas sociales. Ese proceso derivó en la creación de un nuevo esquema llamado Renta Ciudadana, que reemplazó su operación de forma gradual a partir de 2024.

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