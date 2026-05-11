Impuesto vehicular Bogotá 2026: el 15 de mayo vence el plazo para pagar con descuento, más de dos millones de personas deben declarar

El beneficio de pronto pago solo aplica si la declaración y el pago del impuesto vehicular se realizan antes de la fecha límite - crédito Johan Largo/Infobae

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá recordó a los propietarios y poseedores de vehículos matriculados en la ciudad que el viernes 15 de mayo de 2026 vence el plazo para realizar el pago del Impuesto Vehicular con el 10% de descuento por pronto pago.

De acuerdo con la entidad distrital, el beneficio aplica solo para quienes declaren y paguen antes de la fecha límite, permitiendo un ahorro significativo en la obligación anual correspondiente al año gravable 2026.

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¿Quiénes deben pagar el impuesto vehicular?

El impuesto debe ser pagado por los propietarios y poseedores de automóviles, camperos, camionetas, station wagon, vehículos de carga y pasajeros, así como motocicletas de más de 125 c.c., que estén matriculados en el Distrito Capital. Para la vigencia 2026, están obligados 2.409.157 vehículos, de los cuales 90.607 corresponden a vehículos híbridos y eléctricos –que pueden acceder a beneficios tributarios adicionales– y 278.162 motocicletas.

En 2026, más de 2,4 millones de vehículos matriculados en el Distrito Capital están obligados a pagar el impuesto vehicular - crédito Alcaldía de Bogotá

Beneficios y tarifas especiales

La entidad recordó que los vehículos híbridos y eléctricos matriculados en Bogotá entre 2021 y 2030 pueden acceder a descuentos especiales durante los primeros cinco años tras la matrícula, según el Acuerdo 780 de 2020, artículo 25:

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Vehículos eléctricos particulares: 60% de descuento en el impuesto.

Taxis eléctricos nuevos: 70% de descuento.

Vehículos híbridos eléctricos: 40% de descuento.

Los vehículos híbridos a gas no acceden a estos beneficios.

Las tarifas generales para 2026 —según el Decreto 1457 y la Ley 2199— se calculan así:

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Hasta $57.349.000: 1,7% .

Más de $57.349.000 y hasta $129.032.000: 2,7% .

Más de $129.032.000: 3,7% .

Para los vehículos nuevos, la base gravable es el valor de la factura de compra sin IVA. El impuesto se liquida proporcionalmente a los meses restantes del año gravable.

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El pago oportuno del impuesto vehicular en Bogotá financia obras públicas y servicios, y evita sanciones e intereses a los contribuyentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cómo y dónde pagar el impuesto vehicular?

La Secretaría Distrital de Hacienda facilita varias opciones para realizar el pago de manera ágil y segura:

1. Pago virtual:

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Ingrese a www.haciendabogota.gov.co

Haga clic en el botón “Pagos Bogotá”.

Puede pagar en línea a través de PSE con débito desde cuentas de ahorro o corriente de bancos como Bancolombia, Davivienda, Bbva, Banco de Bogotá, AV Villas, Banco de Occidente, entre otros.

También puede pagar con tarjeta de crédito VISA, MasterCard, American Express y Diners, según el banco.

Si prefiere, descargue la factura y pague en entidades financieras autorizadas.

2. Medios electrónicos bancarios:

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Cajeros electrónicos y canales telefónicos de Banco de Occidente y AV Villas.

Sitios web y apps bancarias de Bbva y Davivienda.

3. Pago presencial:

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Bancolombia, Davivienda, Bbva, Banco de Bogotá, AV Villas y Banco de Occidente.

Es indispensable llevar la factura impresa en láser para facilitar la lectura del código de barras.

4. Corresponsales bancarios:

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Grupo Aval (Cajas del Éxito), PagaTodo, Red Cade y puntos especializados de atención en Usaquén (avenida Carrera 19 #114-65), Kennedy (C.C. Plaza de las Américas), y el CAD (carrera 30 #25-90).

Las tarifas del impuesto vehicular 2026 varían según el avalúo y el tipo de servicio, incluyendo beneficios para eléctricos y tarifas específicas para cada rango - crédito Alcaldía de Bogotá

Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (Spac)

Para 2026, los contribuyentes pueden optar por el pago en dos cuotas. Para acogerse al Spac, deben presentar la declaración inicial hasta el 12 de junio en la Oficina Virtual. La primera cuota vencerá el 3 de julio y la segunda el 4 de septiembre.

Recomendaciones y consecuencias

La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, enfatizó: “Invitamos a quienes tienen matriculado su vehículo en Bogotá a pagar a tiempo y aprovechar el descuento disponible hasta el 15 de mayo. Cuando cumplimos con la ciudad, ayudamos a que avance en obras, servicios y oportunidades para todos”.

Finalmente, la dependencia precisó que el pago del impuesto vehicular es fundamental para financiar proyectos y servicios que mejoran la calidad de vida en Bogotá. Cumplir a tiempo evita sanciones, intereses y procesos de cobro coactivo.