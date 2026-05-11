En video: James Rodríguez hizo doblete de asistencias; Quintero, gol y asistencia y Jorge Carrascal también anotó

Doblete de asistencias de James Rodríguez. El colombiano la puso para el 2-1 de Minnesota United ante AustinFC, al 77’ - crédito Apple TV

El talento colombiano volvió a brillar este fin de semana en diferentes ligas del continente. Mientras James Rodríguez se reportó con sus primeras dos asistencias en la MLS, Juan Fernando Quintero fue figura en la dramática clasificación de River Plate, por su parte, Jorge Carrascal apareció con un gol decisivo para darle una victoria importante a Flamengo en el Brasileirao.

Los tres futbolistas colombianos tuvieron actuaciones determinantes con sus equipos y dejaron señales positivas pensando también en el futuro de la Selección Colombia, especialmente en un momento donde varios referentes buscaban recuperar protagonismo y continuidad.

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James Rodríguez volvió a ser decisivo en la MLS

James Rodríguez tuvo finalmente una actuación destacada con Minnesota United FC en el empate 2-2 frente a Austin FC por la fecha 13 de la Major League Soccer. El colombiano regresó a la convocatoria luego de perderse el duelo ante Columbus Crew, aunque nuevamente comenzó el partido desde el banco de suplentes por decisión del entrenador Cameron Knowles.

Minnesota sufrió desde el inicio. Apenas comenzado el encuentro, Myrto Uzini abrió el marcador desde el punto penal y complicó a los locales, que no encontraron claridad ofensiva durante gran parte del compromiso disputado en el Allianz Field.

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Con el paso de los minutos, el equipo se quedó sin ideas y el técnico decidió acudir a James Rodríguez al minuto 61. El cucuteño ingresó por Tomas Chancalay y cambió completamente el ritmo ofensivo del equipo.

Solo ocho minutos después de entrar, James mostró destellos de su mejor versión. El volante apareció por la banda izquierda, levantó la cabeza y sacó un centro preciso con su pierna zurda para Anthony Markanich, que conectó de cabeza y puso el empate parcial.

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Fue la primera asistencia oficial de James desde su llegada al fútbol estadounidense, donde apenas había disputado 103 minutos antes de este compromiso.

Sin embargo, el colombiano todavía tenía más para mostrar. Al minuto 77, volvió a participar en una gran acción ofensiva junto a Joaquín Pereyra. El argentino rescató un balón sobre la línea de fondo, eludió a un rival y se apoyó en James para hacer una pared que terminó dejándolo solo frente al arco. Pereyra definió y marcó el 2-1 parcial.

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El gol de Juan Fernando Quintero para el empate de River Plate 2-2 ante San Lorenzo - crédito ESPN

Juanfer Quintero rescató a River en una noche dramática

Si hubo un partido cargado de emociones, fue el que protagonizó River Plate frente a San Lorenzo de Almagro por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

River estaba contra las cuerdas. Perdía 2-1 y parecía quedar eliminado en el estadio Monumental, mientras los hinchas explotaban de frustración y cantaban en contra de los jugadores.

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En medio de ese ambiente tenso apareció Juan Fernando Quintero, que ingresó en el segundo tiempo y transformó completamente el partido.

Primero, el colombiano mostró toda su calidad con una asistencia para Marcos Acuña, que sirvió para igualar parcialmente el encuentro. Luego, comenzó a manejar los tiempos ofensivos de River y se convirtió en el eje creativo del equipo.

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Pero la gran jugada llegó sobre el cierre. Cuando parecía que todo estaba perdido, Quintero lanzó un centro al área buscando a un compañero, aunque nadie alcanzó a tocar la pelota. El balón picó inesperadamente y terminó entrando directamente al arco defendido por Orlando Gill.

El Monumental estalló con el 2-2 agónico que llevó la serie hasta la definición desde el punto penal.

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En la tanda de penales, Quintero volvió a asumir la responsabilidad. Ejecutó el primer cobro de River y anotó con tranquilidad para encaminar la remontada.

Finalmente, River Plate ganó 4-3 en los penales y selló una clasificación épica en una noche en la que el volante colombiano volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los futbolistas más talentosos del continente.

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Gol de Jorge Carrascal. El colombiano marcó el 1-0 de Flamengo en su visita a Gremio, al 68’ - crédito Premiere AO VIVO

Carrascal le dio la victoria a Flamengo

En Brasil, Jorge Carrascal también tuvo una jornada brillante con Clube de Regatas do Flamengo en el triunfo 0-1 sobre Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense en Porto Alegre.

El compromiso fue intenso, cerrado y con pocas oportunidades claras hasta que apareció el talento del colombiano en el minuto 68.

La jugada nació tras una secuencia de pases rápidos de Flamengo que desordenó completamente a la defensa rival. Emerson Royal ganó la línea de fondo y lanzó un centro venenoso al área.

Los volantes de creación de la selección Colombia brillaron en la jornada dominical - crédito Minnesota United/River Plate/Wagner Meier

Allí apareció Carrascal. El cartagenero leyó perfectamente la jugada y, sin necesidad de controlar el balón, definió de primera con un remate sutil de zurda que terminó en el fondo de la red.

El gol fue suficiente para que Flamengo se llevara tres puntos valiosos en condición de visitante y siguiera peleando en la parte alta del Brasileirao.