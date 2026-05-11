Colombia

En video: Mujer se enfrentó a ladrón que intentó atracarla, la rápida reacción de la Policía permitió su captura

La evidencia de cámaras de seguridad permitió la identificación y posterior detención de un hombre de 27 años, señalado de hurtar el celular a una mujer en el norte de Bogotá

Guardar
Google icon
Una acción conjunta entre residentes, comerciantes y vigilantes permitió la retención de un sospechoso señalado de arrebatar un teléfono móvil a una ciudadana mientras caminaba por una concurrida vía del sector en horas de la mañana - crédito @SeguridadBOG / X

Las cámaras de seguridad de Chapinero Alto registraron la captura de un hombre acusado de intentar robar el celular a una mujer en plena vía pública.

El hecho ocurrió cerca de las 8:00 a. m. del sábado 9 de mayo, en la intersección de la calle 58 con carrera 7, una zona frecuentada por residentes y transeúntes. De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima caminaba por el sector cuando fue abordada por la espalda por un sujeto que, bajo la modalidad de raponazo, le arrebató el teléfono móvil.

PUBLICIDAD

La reacción de la mujer fue inmediata. Según declaraciones recogidas por la Policía de Bogotá, la ciudadana se negó a soltar sus pertenencias y forcejeó con el agresor, mientras gritaba pidiendo ayuda. “Auxilio, me están robando”, logró expresar en repetidas ocasiones, lo que alertó a comerciantes y vecinos cercanos.

La comunidad intervino

El hecho, ocurrido en la intersección de la calle 58 con carrera 7, movilizó a residentes, comerciantes y vigilantes que ayudaron a frustrar el hurto - crédito @SeguridadBOG / X
El hecho, ocurrido en la intersección de la calle 58 con carrera 7, movilizó a residentes, comerciantes y vigilantes que ayudaron a frustrar el hurto - crédito @SeguridadBOG / X

En cuestión de segundos, trabajadores de un local comercial y vigilantes del sector salieron para auxiliar a la mujer. Otros transeúntes también se sumaron al esfuerzo, logrando interceptar al presunto delincuente y retenerlo en el lugar. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto, donde se observa el forcejeo y la intervención colectiva que evitó la fuga del sospechoso.

PUBLICIDAD

La escena coincidió con labores de patrullaje que realizaban uniformados de la Estación de Policía Chapinero. Los agentes recibieron una alerta a través del dispositivo móvil PDA sobre la retención de un presunto ladrón por parte de la comunidad. Al llegar al sitio, los policías encontraron al hombre en el suelo, rodeado por ciudadanos que lo señalaban como el responsable del hurto.

Detención y proceso judicial

Los uniformados procedieron con la captura formal del implicado, identificado como un hombre de 27 años, que fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto. La Policía Metropolitana de Bogotá destacó el papel fundamental de la denuncia ciudadana y la reacción colectiva, subrayando que la colaboración entre comunidad y autoridades facilita la respuesta ante hechos delictivos.

Las cámaras de seguridad de Chapinero Alto captaron el intento de robo de un celular a una mujer en plena vía pública de Bogotá - crédito @SeguridadBOG / X
Las cámaras de seguridad de Chapinero Alto captaron el intento de robo de un celular a una mujer en plena vía pública de Bogotá - crédito @SeguridadBOG / X

“La rápida reacción policial y la alerta de la comunidad permitieron la detención del sospechoso en el lugar de los hechos”, comunicó la Policía en su cuenta de X. La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la capital.

El contexto de la inseguridad en Bogotá

El hurto de celulares continúa figurando entre los delitos más reportados en Bogotá. De acuerdo con cifras oficiales compartidas por la Policía de Bogotá, durante los primeros tres meses del año se registraron 30.862 víctimas de hurto a personas y 5.584 casos de lesiones personales. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar oportunamente a través de la línea de emergencias 123 para contribuir a las investigaciones y sanciones correspondientes.

La estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, implementada por la institución, prioriza el patrullaje preventivo y la articulación con la ciudadanía. Según reiteró la Policía, la denuncia y la colaboración vecinal son elementos determinantes para reducir los índices de criminalidad.

Reacciones y llamado a la denuncia

La rápida reacción de la víctima y la alerta de la comunidad permitieron detener al presunto ladrón antes de que lograra huir - crédito @SeguridadBOG / X
La rápida reacción de la víctima y la alerta de la comunidad permitieron detener al presunto ladrón antes de que lograra huir - crédito @SeguridadBOG / X

En redes sociales, el video de la captura se viralizó, generando múltiples reacciones entre usuarios que comentan tanto la valentía de la víctima como la solidaridad manifestada por la comunidad. Autoridades locales reiteran la importancia de mantener la alerta y reportar cualquier situación sospechosa.

La Policía Metropolitana de Bogotá concluyó que el hombre capturado deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación. Mientras tanto, la institución mantiene su invitación a los habitantes de la capital para que continúen contribuyendo con información y denuncias, con el objetivo de fortalecer la seguridad en todos los sectores de la ciudad.

Temas Relacionados

Policía Metropolitana de BogotáChapinero AltoHurtoDelincuenciaVideos viralesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del domingo 10 de mayo

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del domingo 10 de mayo

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, reveló el dolor con el que vive su hijo: “No me alcancé a despedir”

La esposa del senador asesinado a mediados de 2025 afirmó que es ella quien brinda apoyo emocional a su familia; también habló del duelo que atraviesan, cuando están cerca de cumplirse nueve meses desde la muerte del líder político

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, reveló el dolor con el que vive su hijo: “No me alcancé a despedir”

Antioquia campeona de la modalidad por equipos en el Campeonato Nacional de Gimnasia: Ginna Escobar cuenta cómo lo lograron

Después de dos años, el departamento antioqueño gritó campeón en esta modalidad, con una delegación que, según Escobar, supo combinar juventud con experiencia

Antioquia campeona de la modalidad por equipos en el Campeonato Nacional de Gimnasia: Ginna Escobar cuenta cómo lo lograron

Cárcel para integrantes del Tren de Aragua que secuestraron y torturaron a un comerciante en Norte de Santander

Tras días de tortura y amenazas, la acción rápida de las autoridades permitió el rescate de la víctima y la detención de los señalados de tenerlo retenido para exigirle a sus allegados $80 millones por su liberación

Cárcel para integrantes del Tren de Aragua que secuestraron y torturaron a un comerciante en Norte de Santander

Resultado Sinuano Noche hoy 10 de mayo

Cada sorteo es una nueva posibilidad. ¿Será uno de los afortunados de la noche?

Resultado Sinuano Noche hoy 10 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

ENTRETENIMIENTO

Uribe aprovechó el ‘stream’ de Westcol para enviarle un saludo a la familia de Yeison Jiménez, a los cuatro meses de su muerte

Uribe aprovechó el ‘stream’ de Westcol para enviarle un saludo a la familia de Yeison Jiménez, a los cuatro meses de su muerte

Claudia Lozano contó cómo se salvó tras sufrir una grave hemorragia: “Tuve cinco cirugías en un mes”

Laura Tobón y Lina Tejeiro abren el corazón: así celebran la maternidad y el Día de la Madre en redes sociales

Dueto argentino denuncia posible plagio entre su canción y ‘Choka Choka’, el éxito de Shakira y Anitta

Maluma anunció que será padre por segunda vez: confirmó la noticia a sus seguidores con tierna foto

Deportes

Antioquia campeona de la modalidad por equipos en el Campeonato Nacional de Gimnasia: Ginna Escobar cuenta cómo lo lograron

Antioquia campeona de la modalidad por equipos en el Campeonato Nacional de Gimnasia: Ginna Escobar cuenta cómo lo lograron

Cuándo es la vuelta de los playoffs de Liga BetPlay entre Junior y Once Caldas: esta es la fecha

En video: James Rodríguez hizo doblete de asistencias; Quintero, gol y asistencia y Jorge Carrascal también anotó

Ginna Escobar, campeona nacional de gimnasia, cuenta su historia: así se convirtió en multimedallista para Antioquia

Junior tomó la ventaja de visita ante Once Caldas, y puso un pie en la semifinal: esto fue todo lo que pasó en el partido