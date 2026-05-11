En video: Mujer se enfrentó a ladrón que intentó atracarla, la rápida reacción de la Policía permitió su captura

Una acción conjunta entre residentes, comerciantes y vigilantes permitió la retención de un sospechoso señalado de arrebatar un teléfono móvil a una ciudadana mientras caminaba por una concurrida vía del sector en horas de la mañana - crédito @SeguridadBOG / X

Las cámaras de seguridad de Chapinero Alto registraron la captura de un hombre acusado de intentar robar el celular a una mujer en plena vía pública.

El hecho ocurrió cerca de las 8:00 a. m. del sábado 9 de mayo, en la intersección de la calle 58 con carrera 7, una zona frecuentada por residentes y transeúntes. De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima caminaba por el sector cuando fue abordada por la espalda por un sujeto que, bajo la modalidad de raponazo, le arrebató el teléfono móvil.

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La reacción de la mujer fue inmediata. Según declaraciones recogidas por la Policía de Bogotá, la ciudadana se negó a soltar sus pertenencias y forcejeó con el agresor, mientras gritaba pidiendo ayuda. “Auxilio, me están robando”, logró expresar en repetidas ocasiones, lo que alertó a comerciantes y vecinos cercanos.

La comunidad intervino

El hecho, ocurrido en la intersección de la calle 58 con carrera 7, movilizó a residentes, comerciantes y vigilantes que ayudaron a frustrar el hurto - crédito @SeguridadBOG / X

En cuestión de segundos, trabajadores de un local comercial y vigilantes del sector salieron para auxiliar a la mujer. Otros transeúntes también se sumaron al esfuerzo, logrando interceptar al presunto delincuente y retenerlo en el lugar. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto, donde se observa el forcejeo y la intervención colectiva que evitó la fuga del sospechoso.

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La escena coincidió con labores de patrullaje que realizaban uniformados de la Estación de Policía Chapinero. Los agentes recibieron una alerta a través del dispositivo móvil PDA sobre la retención de un presunto ladrón por parte de la comunidad. Al llegar al sitio, los policías encontraron al hombre en el suelo, rodeado por ciudadanos que lo señalaban como el responsable del hurto.

Detención y proceso judicial

Los uniformados procedieron con la captura formal del implicado, identificado como un hombre de 27 años, que fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto. La Policía Metropolitana de Bogotá destacó el papel fundamental de la denuncia ciudadana y la reacción colectiva, subrayando que la colaboración entre comunidad y autoridades facilita la respuesta ante hechos delictivos.

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Las cámaras de seguridad de Chapinero Alto captaron el intento de robo de un celular a una mujer en plena vía pública de Bogotá - crédito @SeguridadBOG / X

“La rápida reacción policial y la alerta de la comunidad permitieron la detención del sospechoso en el lugar de los hechos”, comunicó la Policía en su cuenta de X. La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la capital.

El contexto de la inseguridad en Bogotá

El hurto de celulares continúa figurando entre los delitos más reportados en Bogotá. De acuerdo con cifras oficiales compartidas por la Policía de Bogotá, durante los primeros tres meses del año se registraron 30.862 víctimas de hurto a personas y 5.584 casos de lesiones personales. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar oportunamente a través de la línea de emergencias 123 para contribuir a las investigaciones y sanciones correspondientes.

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La estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, implementada por la institución, prioriza el patrullaje preventivo y la articulación con la ciudadanía. Según reiteró la Policía, la denuncia y la colaboración vecinal son elementos determinantes para reducir los índices de criminalidad.

Reacciones y llamado a la denuncia

La rápida reacción de la víctima y la alerta de la comunidad permitieron detener al presunto ladrón antes de que lograra huir - crédito @SeguridadBOG / X

En redes sociales, el video de la captura se viralizó, generando múltiples reacciones entre usuarios que comentan tanto la valentía de la víctima como la solidaridad manifestada por la comunidad. Autoridades locales reiteran la importancia de mantener la alerta y reportar cualquier situación sospechosa.

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La Policía Metropolitana de Bogotá concluyó que el hombre capturado deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación. Mientras tanto, la institución mantiene su invitación a los habitantes de la capital para que continúen contribuyendo con información y denuncias, con el objetivo de fortalecer la seguridad en todos los sectores de la ciudad.