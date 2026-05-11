Gustavo Petro respondió a alias Naín: abrió la puerta a diálogo en La Guajira tras cese al fuego de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra

El presidente Gustavo Petro le salió al paso a lo expresado por Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín, sobre su intención de declarar un cese al fuego en La Guajira - crédito AP - suministrada a Infobae Colombia

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió al ofrecimiento de diálogo y al anuncio de cese al fuego hecho por Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o el “Bendito Menor”, uno de los líderes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y que es considerado uno de los delincuentes más buscados en la región Caribe, específicamente en los departamentos de Magdalena y La Guajira, en donde tiene directa injerencia.

El jefe de Estado, con un mensaje en la red social X, atribuyó la violencia que se registra en la costa norte del país a la falta de oportunidades para los jóvenes y criticó a sectores económicos y políticos. El pronunciamiento de Petro, en respuesta a uno de los principales cabecillas de grupos armados en la región, parece abrir un nuevo capítulo en la política de Paz Total impulsada por el Gobierno nacional.

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Con este mensaje en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro parecería dispuesto a sentarse en la mesa con alias Naín, de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra - crédito @petrogustavo/X

El jefe de Estado expresó su preocupación por el futuro de la juventud en zonas controladas por organizaciones criminales. “Estos jóvenes subsumidos por la violencia necesitan oportunidades de la vida que una clase política y oligárquica no han permitido, teniendo Colombia la capacidad económica para hacerlo. Le entregan la juventud a la violencia y a las mafias por pura y simple codicia”, afirmó Petro.

La declaración del primer mandatario se dio luego de la difusión de un video en redes sociales en el que alias Naín, rodeado de hombres armados, anunció su disposición a dialogar con el Gobierno y declaró la intención de suspender todas las acciones armadas en La Guajira. “Estoy dispuesto a aceptar sus diálogos de paz. Mi compromiso es con La Guajira y la paz”, afirmó Naín en la grabación, que generó una serie de reacciones.

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A su vez, el líder de las autodefensas argumentó que la saturación de las comunidades ante la violencia motivó la decisión. “La Guajira no aguanta más guerra. Entiendo el cansancio de mi pueblo, por eso, anuncio ante el gobierno y ante mis paisanos un cese al fuego en todo el departamento. No queremos ver más derramamiento de sangre”, sostuvo el vocero del grupo armado, que estaría dispuesto a tender puentes.

La propuesta de alias Nain también plantea iniciar un diálogo de paz con el Gobierno Nacional, alineándose con la convocatoria de Gustavo Petro a una 'Paz Total' - crédito Captura de Pantalla Facebook/Miguel Angel Gomez Guerra

Los duros señalamientos de Gustavo Petro tras anuncio de “Naín”

El presidente, en su mensaje, profundizó en sus críticas a sectores tradicionales del poder en Colombia y los responsabilizó de perpetuar condiciones que favorecen la expansión de la criminalidad. “Este es el resultado de las ideas de los Cabal y los Bruce (McMaster), y los que dirigen el Banco de la República, obsesionados por las ganancias de los banqueros, y de sus patrones y las propias”, destacó Petro.

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Según el mandatario, con este tipo de políticas los contradictores de su administración “no ven que en la maximización de las ganancias enormes de unos pocos dejan a millones de personas por fuera de las oportunidades de la vida y algunos piensan que entonces las armas y la violencia les dan esa oportunidad”. Con ello, también salió en defensa de su administración en lo referente al aspecto social.

Señaló que los generadores de la violencia son “muy ricos y muy poca gente”, a su juicio “de espíritus miserables”; en ese sentido, indicó que a solución pasa por un acuerdo nacional. “Colombia debe entrar en un pacto democrático que permita ver que seremos un país poderoso, bello y lleno de oportunidades simplemente si se deja la codicia de los pocos y trabajamos juntos como una nación con ganas de ser”.

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Naín Andrés Pérez Toncel es considerado uno de los altos cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito suministrado a Infobae Colombia

La política de Paz Total promovida por el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa la posibilidad de establecer canales de diálogo con distintos actores armados ilegales, incluidos aquellos considerados responsables de delitos graves. Con este panorama, el presidente expresó su intención de abrirle una puerta al diálogo, aunque advirtió que la institucionalidad debe mantener sus procedimientos para que las tratativas avancen.

“Si no les gusta la prensa, intenten hablar con este Gobierno. Se puede. Nosotros hablamos con quien quiera dejar las armas y la violencia, aunque la Policía debe responder por su captura”, remarcó Petro en su publicación, que causó una serie de reacciones, entre los que apoyan la opción de sentarse en la mesa y los que consideran que es una nueva estrategia para favorecer a estructuras criminales, previo a las elecciones de mayo.

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Por ahora, no existe una confirmación oficialde que se vaya a abrir un canal formal de negociación entre el Gobierno y “Naín”; no obstante, el pronunciamiento del jefe de Estado y la disposición reiterada por el líder armado, de una de las organizaciones más poderosas del norte del país, sugerirían que el Ejecutivo contempla esa posibilidad como parte de los marcos jurídicos de la Paz Total, a 89 días para el final del mandato.